Mundo

Maduro asegura que EE. UU. prepara una agresión militar contra Venezuela y confirma que contacto con Trump "está deshecho"

Nicolás Maduro afirmó que el reciente despliegue de barcos de guerra de EE.UU. en el Caribe representa una escalada de agresiones de carácter político, judicial y militar contra Venezuela.

Maduro asegura que EE. UU. viene preparando una agresión militar contra Venezuela.
Maduro asegura que EE. UU. viene preparando una agresión militar contra Venezuela. | AFP

En una rueda de prensa celebrada este lunes, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, acusó a Estados Unidos de estar preparando lo que calificó como una "agresión" de tipo militar contra su país. Sin embargo, recalcó que su gobierno tiene el respaldo de las "leyes internacionales" para enfrentarse a dicha amenaza.

“Hay una agresión en camino, de carácter militar, y Venezuela está facultada por las leyes internacionales para hacer(le) frente", declaró Maduro en referencia al reciente despliegue de barcos de guerra de Estados Unidos en el Caribe.

lr.pe

Maduro asegura que contacto con Donald Trump "está deshecho"

Nicolás Maduro también comentó que las comunicaciones con la administración de Donald Trump "están deshechas". Además, acusó al secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, de ser el "señor de la muerte y la guerra".

Esto ocurrió después de que Rubio, la semana pasada, acusara a Maduro de ser un "fugitivo de la justicia estadounidense", refiriéndose a la recompensa que se ofrece por su captura. Asimismo, afirmó que el presidente venezolano representa una "amenaza directa a la seguridad nacional" de Estados Unidos debido a las acusaciones de narcotráfico que pesan sobre él.

lr.pe

Presidente venezolano rechaza que tilden de "tensión" presencia militar de EE.UU. en el Caribe

Maduro rechazó que algunos medios internacionales tilden de "tensión" el incremento de las acciones militares de Estados Unidos en el Caribe sur. Aseguró que no se trata de una tensión, sino de "una agresión en toda la línea". "Es una agresión judicial, cuando nos criminalizan; es una agresión política, con sus declaraciones amenazantes diarias; es una agresión diplomática; y es una agresión en camino de carácter militar", añadió.

El mandatario también denunció que el despliegue militar de Estados Unidos se justifica con "mentiras", que ya han sido ampliamente desmentidas por informes de las Naciones Unidas, la Unión Europea y la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA). En su opinión, la intimidante presencia del Ejército de Estados Unidos en la región caribeña tienen la única intención de crear un expediente que respalde una escalada de tensión, que justifique un conflicto militar y un ataque contra Venezuela.

lr.pe

Trump no descarta ataque militar de EE. UU. contra el narcotráfico en Venezuela

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no descartó la posibilidad de una intervención militar en Venezuela para combatir el narcotráfico. Ante los medios locales, simplemente respondió con un "veremos qué pasa" cuando se le preguntó sobre una posible acción en el territorio venezolano contra el Cártel de los Soles.

En declaraciones realizadas en Nueva Jersey, Trump arremetió contra el gobierno de Maduro y afirmó que "es inaceptable" que Venezuela "envíe pandilleros, narcotraficantes y drogas". Dichos comentarios se dan en un contexto marcado por la llegada de aviones de combate F-35 a la base militar de Ceiba, en Puerto Rico.

Las acciones de Venezuela frente al despliegue militar de Estados Unidos

La semana pasada, Nicolás Maduro ordenó el despliegue de al menos 25.000 efectivos de las Fuerzas Armadas en los estados fronterizos con Colombia y el Caribe.

Además, convocó a los civiles a unirse a la Milicia Bolivariana, un cuerpo militar compuesto por ciudadanos, para reforzar las filas ante la posibilidad de una invasión por parte de Estados Unidos.

Cabe mencionar que durante el fin de semana, el gobierno venezolano denunció que los militares estadounidenses a bordo del destructor USS Jason Dunham retuvieron durante ocho horas a un buque atunero que se encontraba navegando en las aguas del Caribe venezolano.

