HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Machu Picchu podría perder título de 'Maravilla del Mundo'
Machu Picchu podría perder título de 'Maravilla del Mundo'     Machu Picchu podría perder título de 'Maravilla del Mundo'     Machu Picchu podría perder título de 'Maravilla del Mundo'     
Terremoto en Rusia de 7,4 sacudió la península de Kamchatka, según USGS
Terremoto en Rusia de 7,4 sacudió la península de Kamchatka, según USGS     Terremoto en Rusia de 7,4 sacudió la península de Kamchatka, según USGS     Terremoto en Rusia de 7,4 sacudió la península de Kamchatka, según USGS     
Mundo

Maduro está convencido de que habrá una ofensiva militar de Estados Unidos en Venezuela, según El País

Fuentes anónimas declararon a El País que en el entorno cercano a Nicolás Maduro están convencidos de que Washington se prepara para invadir Venezuela.

Según EL PAÍS, Maduro ya asume que EE. UU. atacará Venezuela.
Según EL PAÍS, Maduro ya asume que EE. UU. atacará Venezuela. | Composición LR

El diario El País reveló en un informe, basado en fuentes anónimas, que Nicolás Maduro y su entorno cercano se han convencido de que Estados Unidos prepara una ofensiva militar en Venezuela. Al inicio se pensó que el despliegue de flotas en aguas venezolanas respondía a una táctica de Washington para abrir una negociación política.

La fuente, que pidió mantener el anonimato, aseguró que "Estados Unidos está en una primera fase de amenaza" y que buscan que "la gente entre en pánico y haga compras nerviosas de víveres”, aunque "no lo consiguieron". Según explicó, este método sería una forma de provocar un quiebre interno; al no lograrlo, "solo les queda acabar con este país a punta de misiles", en referencia a las maniobras estadounidenses.

PUEDES VER:

PUEDES VER: Trump no descarta ataque militar de EE. UU. contra el narcotráfico en Venezuela: "Veremos qué pasa"

lr.pe

Maduro y Cabello se juegan su supervivencia en el pulso con Estados Unidos

El informe de El País también revela que Nicolás Maduro y Diosdado Cabello juegan todas sus cartas en el conflicto con Estados Unidos. Una muestra de ello es la "Operación Independencia 200". Además, el reporte sostiene que la defensa del chavismo será armada, pues consideran —como ya se señaló tras el derribo de una lancha que partió de las costas venezolanas— que un ataque es inminente.

El informe señala que, desde el Palacio de Miraflores, residencia presidencial venezolana, Maduro nunca se había sentido tan en peligro, aunque públicamente no ha mostrado signos de debilidad en sus intervenciones. "¡Este pueblo tiene quien lo defienda!", gritó una noche frente a sus tropas, ante lo que describió como una amenaza proveniente del mar.

En contraste, Vladimir Padrino López afirmó que tienen todo listo para cuando llegue el momento. "Mientras ellos presionan y realizan un ejercicio brutal de operaciones psicológicas, nosotros estamos aquí en máxima preparación”, declaró en Fuerte Tiuna, durante una jornada de adiestramiento convocada por Maduro. "Estamos dispuestos a dar la vida y no estoy exagerando. No hablo solo por la Fuerza Armada Nacional, hablo por todo el pueblo".

PUEDES VER: Papa León XIV lanza indirecta a Elon Musk por su elevado salario como CEO: "600 veces más que el trabajador promedio"

lr.pe

Choque en el chavismo: Cabello rebate declaraciones de Freddy Ñáñez

Luego de que Estados Unidos eliminara una embarcación en aguas del Caribe, el ministro de Comunicación de Venezuela, Freddy Ñáñez, sostuvo que el video compartido en redes sociales por Donald Trump había sido creado con inteligencia artificial. Sin embargo, Diosdado Cabello lo desmintió y aseguró que habló con los familiares de las 11 víctimas que viajaban en la barcaza.

"Nosotros hemos realizado nuestras investigaciones y ahí están los familiares de las personas desaparecidas, que reclaman a sus parientes. Cuando preguntamos en los pueblos, ninguno pertenece al Tren de Aragua, ni son narcotraficantes, ni llevaban droga. Hoy la opinión pública mundial está despertando y comienzan a plantearse las preguntas reales: ¿por qué los asesinaron?, ¿cuál es el objetivo de Estados Unidos?, ¿es atacar el narcotráfico? De ser cierto, deberían tener su flota en el Pacífico, que es por donde sale el 85 % de la droga producida en Colombia".

Notas relacionadas
Jaime Bayly asegura que Maduro vive en un búnker de 40 metros de profundidad para protegerse de ataques de EE. UU.

Jaime Bayly asegura que Maduro vive en un búnker de 40 metros de profundidad para protegerse de ataques de EE. UU.

LEER MÁS
Machado afirmó que “llegó el momento” de la liberación de Venezuela del régimen de Maduro y que luego seguirán Cuba y Nicaragua

Machado afirmó que “llegó el momento” de la liberación de Venezuela del régimen de Maduro y que luego seguirán Cuba y Nicaragua

LEER MÁS
Maduro ordena entrenamiento militar masivo en Venezuela ante amenaza de invasión de EEUU en el Caribe: “Adiestramiento táctico necesario”

Maduro ordena entrenamiento militar masivo en Venezuela ante amenaza de invasión de EEUU en el Caribe: “Adiestramiento táctico necesario”

LEER MÁS
Últimas noticias sobre el dólar BCV

Últimas noticias sobre el dólar BCV

LEER MÁS
¿Cómo viven los venezolanos la tensión con Estados Unidos? Pueblo percibe “dolor e indignación”

¿Cómo viven los venezolanos la tensión con Estados Unidos? Pueblo percibe “dolor e indignación”

LEER MÁS
¿Qué es el Cartel de los Soles?, la organización "terrorista" vinculada a Nicolás Maduro, según Estados Unidos

¿Qué es el Cartel de los Soles?, la organización "terrorista" vinculada a Nicolás Maduro, según Estados Unidos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Simon Leviev, famoso estafador de Tinder, es arrestado en Georgia: recaudó hasta US$10 millones engañando a sus víctimas

Simon Leviev, famoso estafador de Tinder, es arrestado en Georgia: recaudó hasta US$10 millones engañando a sus víctimas

LEER MÁS
Papa León XIV lanza indirecta a Elon Musk por su elevado salario como CEO: "600 veces más que el trabajador promedio"

Papa León XIV lanza indirecta a Elon Musk por su elevado salario como CEO: "600 veces más que el trabajador promedio"

LEER MÁS
EEUU prepara ataques militares contra cárteles de droga en Venezuela para debilitar al régimen de Maduro, según CNN

EEUU prepara ataques militares contra cárteles de droga en Venezuela para debilitar al régimen de Maduro, según CNN

LEER MÁS
La invasión de Estados Unidos a Panamá que sirve como antecedente clave en la creciente tensión con Venezuela

La invasión de Estados Unidos a Panamá que sirve como antecedente clave en la creciente tensión con Venezuela

LEER MÁS
Crisis en Venezuela: Jorge Rodríguez, aliado de Nicolás Maduro, habría negociado entregarlo a EE. UU., según Jaime Bayly

Crisis en Venezuela: Jorge Rodríguez, aliado de Nicolás Maduro, habría negociado entregarlo a EE. UU., según Jaime Bayly

LEER MÁS
La historia del hombre israelí que fingió ser astronauta para robar 30 mil dólares a una mujer en Tinder

La historia del hombre israelí que fingió ser astronauta para robar 30 mil dólares a una mujer en Tinder

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

➤ Descubre tu HORÓSCOPO: qué te deparan los astros este 15 de septiembre, según Jhan Sandoval

Temblor en Perú: ¿dónde fue el epicentro del último sismo hoy, 15 de septiembre, según IGP?

Precio del dólar en Perú HOY, lunes 15 de septiembre: ¿cuál es la cotización del tipo de cambio?

Mundo

Trump acusa a Venezuela de enviar pandilleros, narcotraficantes y drogas a EE. UU.: "Eso es inaceptable"

Trump no descarta ataque militar de EE. UU. contra el narcotráfico en Venezuela: "Veremos qué pasa"

Venezuela advierte a Trinidad y Tobago y Guayana que recibirán una respuesta si se "prestan" para un ataque de EEUU

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Juan José Santiváñez y Eduardo Arana: audio revela pacto de favores ministeriales para beneficiar a policía vinculado a 'Los Pulpos'

Diego García-Sayán: “La DBA opina barbaridades sin haberse informado”

Dina Boluarte tenía un muñeco de brujería: Harvey Colchado confirma hallazgo durante allanamiento en Palacio

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota