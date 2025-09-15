El diario El País reveló en un informe, basado en fuentes anónimas, que Nicolás Maduro y su entorno cercano se han convencido de que Estados Unidos prepara una ofensiva militar en Venezuela. Al inicio se pensó que el despliegue de flotas en aguas venezolanas respondía a una táctica de Washington para abrir una negociación política.

La fuente, que pidió mantener el anonimato, aseguró que "Estados Unidos está en una primera fase de amenaza" y que buscan que "la gente entre en pánico y haga compras nerviosas de víveres”, aunque "no lo consiguieron". Según explicó, este método sería una forma de provocar un quiebre interno; al no lograrlo, "solo les queda acabar con este país a punta de misiles", en referencia a las maniobras estadounidenses.

El informe de El País también revela que Nicolás Maduro y Diosdado Cabello juegan todas sus cartas en el conflicto con Estados Unidos. Una muestra de ello es la "Operación Independencia 200". Además, el reporte sostiene que la defensa del chavismo será armada, pues consideran —como ya se señaló tras el derribo de una lancha que partió de las costas venezolanas— que un ataque es inminente.

El informe señala que, desde el Palacio de Miraflores, residencia presidencial venezolana, Maduro nunca se había sentido tan en peligro, aunque públicamente no ha mostrado signos de debilidad en sus intervenciones. "¡Este pueblo tiene quien lo defienda!", gritó una noche frente a sus tropas, ante lo que describió como una amenaza proveniente del mar.

En contraste, Vladimir Padrino López afirmó que tienen todo listo para cuando llegue el momento. "Mientras ellos presionan y realizan un ejercicio brutal de operaciones psicológicas, nosotros estamos aquí en máxima preparación”, declaró en Fuerte Tiuna, durante una jornada de adiestramiento convocada por Maduro. "Estamos dispuestos a dar la vida y no estoy exagerando. No hablo solo por la Fuerza Armada Nacional, hablo por todo el pueblo".

Luego de que Estados Unidos eliminara una embarcación en aguas del Caribe, el ministro de Comunicación de Venezuela, Freddy Ñáñez, sostuvo que el video compartido en redes sociales por Donald Trump había sido creado con inteligencia artificial. Sin embargo, Diosdado Cabello lo desmintió y aseguró que habló con los familiares de las 11 víctimas que viajaban en la barcaza.

"Nosotros hemos realizado nuestras investigaciones y ahí están los familiares de las personas desaparecidas, que reclaman a sus parientes. Cuando preguntamos en los pueblos, ninguno pertenece al Tren de Aragua, ni son narcotraficantes, ni llevaban droga. Hoy la opinión pública mundial está despertando y comienzan a plantearse las preguntas reales: ¿por qué los asesinaron?, ¿cuál es el objetivo de Estados Unidos?, ¿es atacar el narcotráfico? De ser cierto, deberían tener su flota en el Pacífico, que es por donde sale el 85 % de la droga producida en Colombia".