USA

Donald Trump renombra el Pentágono como Departamento de Guerra en medio de tensiones entre EEUU y Venezuela

Donald Trump renombra el Pentágono como Departamento de Guerra en un discurso que busca fortalecer el poder militar de Estados Unidos.

Donald Trump cambia el nombre del Departamento de Defensa a Departamento de Guerra.
Donald Trump cambia el nombre del Departamento de Defensa a Departamento de Guerra. | Composición LR

Donald Trump firmó un decreto para renombrar el Pentágono como Departamento de Guerra. "Es un nombre mucho más apropiado a la vista de cómo está el mundo ahora mismo", afirmó el presidente desde la Casa Blanca.

Para Trump, la decisión busca enviar un "mensaje de victoria" al mundo. Actualmente, el Departamento de Guerra cuenta con más de tres millones de empleados militares y civiles.

PUEDES VER: Madre peruana regresa a su país para arreglar trámite migratorio y ahora no puede volver a EEUU con su familia

lr.pe

Trump renombra el Pentágono como Departamento de Guerra

El gobierno de Donald Trump, a través del secretario Pete Hegseth, recordó que George Washington creó el Departamento de Guerra tras ganar la Guerra de Independencia en 1789. "Y este país ganó todas las grandes guerras después de eso, incluida la Primera y la Segunda Guerra Mundial", añadió.

La decisión de renombrar el Pentágono en Estados Unidos se enmarca en un discurso centrado en reivindicar la historia bélica del país y fortalecer el rol del poder militar estadounidense. Sin embargo, según Fox News y otros medios como la BBC, el Departamento de Guerra sería solo un título secundario del actual Departamento de Defensa.

PUEDES VER: Así es el arsenal militar de Venezuela frente a EEUU: tanques, drones iraníes y 343.000 soldados al mando del dictador Maduro

lr.pe

Donald Trump y las tensiones entre Estados Unidos y Venezuela

El renombramiento del Pentágono ocurre en un contexto marcado por la tensión entre Estados Unidos y Venezuela. Tras el bombardeo a una embarcación proveniente de Venezuela que supuestamente transportaba grandes cantidades de droga, la administración Trump decidió enviar 10 aviones de combate F-35 a Puerto Rico.

El envío sería para realizar operaciones contra organizaciones narcoterroristas en el sur del Caribe y presionar a Nicolás Maduro, acusado por Estados Unidos de liderar el Cártel de los Soles y de ser "uno de los narcotraficantes más grandes del mundo".

Según la fiscal general Pam Bondi, el dictador venezolano "utiliza organizaciones terroristas como el Tren de Aragua, el Cártel de Sinaloa y el Cártel de Los Soles para traer drogas letales y violencia al país".

