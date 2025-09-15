Durante su gira por Israel, Marco Rubio concedió una entrevista a Fox News en la que endureció la postura de Washington respecto al régimen venezolano. Según el funcionario, el caso de Maduro trasciende lo diplomático y debe considerarse una amenaza directa para la seguridad nacional de Estados Unidos. La acusación contra el mandatario venezolano, presentada en Nueva York, se apoya en un conjunto de pruebas que lo vinculan al Cartel de los Soles, una red criminal que opera dentro de las estructuras del Estado.

Rubio enfatizó que el gobierno de Donald Trump, junto a más de 50 países, no reconoce la legitimidad del cargo que Nicolás Maduro ocupa, lo que refuerza el aislamiento internacional del régimen. Explicó que la postura de la Casa Blanca se centra en evitar que un cartel de narcotráfico se haga pasar por un gobierno y opere con impunidad en el hemisferio.

¿Qué evidencia respalda la acusación de Rubio contra Maduro y el Cartel de los Soles?

Rubio destacó que “Nicolás Maduro fue acusado formalmente por un jurado federal. Hay pruebas, hay cargos y existe una red criminal detrás de él”. La imputación no se limita al presidente, sino que incluye a colaboradores que, según la justicia estadounidense, utilizaron las instituciones venezolanas para el tráfico de drogas hacia EE. UU.

El secretario explicó que el Cartel de los Soles “utiliza los instrumentos de gobierno para fines ilícitos”. Este vínculo directo entre el Estado y el narcotráfico es lo que convierte el caso en una amenaza criminal y no en un simple desacuerdo diplomático.

Rubio reforzó este argumento al recordar que Maduro es considerado fugitivo de la justicia estadounidense: “Está acusado. Es un fugitivo de la justicia estadounidense, y hay una recompensa por su captura”. La acusación formal, añadió, es el resultado de un proceso judicial que evaluó pruebas y determinó responsabilidades, lo que lo distingue de una disputa política común.

¿Cómo planea Estados Unidos neutralizar la amenaza del narcotráfico vinculado al régimen venezolano?

El secretario de Estado explicó que la política de Washington combina medidas judiciales, incentivos económicos y presión operativa. “La recompensa está disponible y fue aumentada, no por motivos simbólicos, sino como respuesta a la gravedad de las acusaciones”, subrayó.

Además, advirtió que la respuesta de Estados Unidos empleará todas sus capacidades: “Usaremos al ejército y todos los elementos del poder estadounidense para apuntar a quienes nos ataquen con drogas”. Según Rubio, no se trata de un objetivo de cambio de régimen, sino de enfrentar un ataque directo contra la seguridad nacional de EE. UU.: “Cuando envías drogas a Estados Unidos, no es solo un problema interno, es una agresión directa a nuestra seguridad nacional”.

Rubio destacó que el plan no solo busca la captura de Maduro, sino neutralizar toda la estructura criminal. “No solo queremos la captura de Maduro, sino de toda la red que trafica drogas desde Venezuela, el Caribe y más allá hacia territorio estadounidense”, añadió.

“No vamos a permitir que un cartel opere o se haga pasar por gobierno dentro de nuestro propio hemisferio”, subrayó Rubio, dejando claro el compromiso de Estados Unidos con la estabilidad y la seguridad en la región.