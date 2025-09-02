HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Temblor se registró hoy, 2 de septiembre, según IGP
Temblor se registró hoy, 2 de septiembre, según IGP     Temblor se registró hoy, 2 de septiembre, según IGP     Temblor se registró hoy, 2 de septiembre, según IGP     
'Narcoterroristas' mueren tras ataque de EE.UU. a barco
'Narcoterroristas' mueren tras ataque de EE.UU. a barco     'Narcoterroristas' mueren tras ataque de EE.UU. a barco     'Narcoterroristas' mueren tras ataque de EE.UU. a barco     
El escándalo de corrupción en la era Milei
El escándalo de corrupción en la era Milei     El escándalo de corrupción en la era Milei     El escándalo de corrupción en la era Milei     
Mundo

Trump confirma la muerte de 11 “narcoterroristas” del Tren de Aragua en una embarcación con destino a EE.UU.

El ataque dejó 11 muertos, según Trump, quien acusó a Nicolás Maduro de "terrorismo". No hubo heridos entre las tropas estadounidenses.

Donald Trump ordenó el ataque contra "narcoterroristas" con destino a Estados Unidos. Foto: AFP
Donald Trump ordenó el ataque contra "narcoterroristas" con destino a Estados Unidos. Foto: AFP

Donald Trump anunció que las Fuerzas Militares de EE.UU. dispararon contra una embarcación cargada con drogas, presuntamente procedente de Venezuela. La operación habría ocurrido en aguas internacionales frente a las costas, donde la Marina estadounidense mantiene desplegados varios buques de guerra.

El ataque dejó 11 muertos, según ha indicado el propio Trump en su cuenta de Truth Social, donde ha acusado al presidente Nicolás Maduro de practicar "terrorismo". "El ataque se realizó mientras los terroristas se encontraban en altamar, en aguas internacionales, transportando narcóticos ilegales con destino a los Estados Unidos. Como resultado del operativo, 11 terroristas fueron abatidos. Ningún miembro de las Fuerzas de EE. UU. resultó herido", señaló Trump en su red social.

PUEDES VER: Estados Unidos confirma ataque a barco con drogas en el sur del Caribe que partió de Venezuela

lr.pe

Trump publica video de ataque a embarcación "narcoterrorista"

El presidente estadounidense también añadió un video en el que se observa el momento exacto en que las Fuerzas Militares atacan y destruyen la embarcación. En las imágenes se aprecia a personas dentro de la nave, quienes serían integrantes de la organización criminal conocida como el 'Tren de Aragua'.

Trump confirmó el ataque a embarcación "narcoterrorista" en su red social. Foto: Captura

Trump confirmó el ataque a embarcación "narcoterrorista" en su red social. Foto: Captura

Trump calificó a las víctimas como "terroristas en combate". Según sus propias declaraciones, el grupo estaría vinculado al mandatario venezolano Nicolás Maduro, a quien señala como su líder. "Este es un aviso para cualquiera que esté pensando en ingresar drogas a Estados Unidos", advirtió.

Estados Unidos advierte que empleará todo su poder contra el narcotráfico

El secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, prometió que continuará "usando todo su poder" para "erradicar" a los cárteles de la droga, luego de que las fuerzas estadounidenses destruyeran una embarcación proveniente de Venezuela en el sur del Caribe.

El senador Rubio declaró ante la prensa, antes de partir de Miami con destino a México, que el presidente Donald Trump ha manifestado con contundencia su intención de emplear toda la fuerza y capacidad de Estados Unidos para combatir y eliminar a los cárteles de la droga, sin importar el lugar desde donde operen.

Notas relacionadas
¿Qué pasa con la salud de Trump? La verdad detrás de su bajo perfil y la tendencia #TrumpIsDead en Estados Unidos

¿Qué pasa con la salud de Trump? La verdad detrás de su bajo perfil y la tendencia #TrumpIsDead en Estados Unidos

LEER MÁS
¿Está Trump muerto? La verdad detrás de los rumores virales sobre el estado de salud del presidente de EEUU

¿Está Trump muerto? La verdad detrás de los rumores virales sobre el estado de salud del presidente de EEUU

LEER MÁS
Gobierno de Trump autoriza que 600 abogados militares actúen como jueces en cortes de inmigración en EEUU

Gobierno de Trump autoriza que 600 abogados militares actúen como jueces en cortes de inmigración en EEUU

LEER MÁS
Últimas noticias sobre el dólar BCV

Últimas noticias sobre el dólar BCV

LEER MÁS
La trágica historia de Natalia Nagovitsyna, la alpinista rusa atrapada en China a 7.000 metros y que no puede ser rescatada

La trágica historia de Natalia Nagovitsyna, la alpinista rusa atrapada en China a 7.000 metros y que no puede ser rescatada

LEER MÁS
¿Qué es el Cartel de los Soles?, la organización "terrorista" vinculada a Nicolás Maduro, según Estados Unidos

¿Qué es el Cartel de los Soles?, la organización "terrorista" vinculada a Nicolás Maduro, según Estados Unidos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Trump revela video del preciso instante del ataque de EE. UU. a barco que transportaba droga desde Venezuela

Trump revela video del preciso instante del ataque de EE. UU. a barco que transportaba droga desde Venezuela

LEER MÁS
Estados Unidos confirma ataque a barco con drogas en el sur del Caribe que partió de Venezuela

Estados Unidos confirma ataque a barco con drogas en el sur del Caribe que partió de Venezuela

LEER MÁS
¿Hijo de 'El Chapo’ Guzmán delató a Maduro? La supuesta confesión que terminó en el despliegue militar de EEUU a Venezuela

¿Hijo de 'El Chapo’ Guzmán delató a Maduro? La supuesta confesión que terminó en el despliegue militar de EEUU a Venezuela

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 14.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 17.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Venezuela avanza en 'Mundial de desayunos' con su arepa y enfrentaría a Perú si vence a Bolivia

Joven madre desaparecida tras ser retenida por un desconocido en Piura es hallada en Colombia luego de dos semanas

Youtuber invirtió S/500 en 100 boletos de La Tinka y se sorprende con el monto que ganó: "Son estrategias"

Mundo

Al menos 800 muertos deja terremoto de magnitud 6,0 en Afganistán

Ministro de Defensa de Venezuela organiza millonaria boda para su hija: gastos del evento superan los 300.000 dólares

Jaime Bayly espera "que Trump escuche a Marco Rubio" y EEUU bombardee a la dictadura de Maduro en Venezuela

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Rosa María Palacios sobre denuncia de Karla Ramírez: "Santiváñez se ha dedicado a insultarla hace semanas"

Presidenta del TC en línea con discurso del Gobierno: cuestiona allanamiento a Nicanor Boluarte

Caso Andrés Hurtado: Poder Judicial ordena acceso a sus cuentas bancarias y tributos

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota