Donald Trump anunció que las Fuerzas Militares de EE.UU. dispararon contra una embarcación cargada con drogas, presuntamente procedente de Venezuela. La operación habría ocurrido en aguas internacionales frente a las costas, donde la Marina estadounidense mantiene desplegados varios buques de guerra.

El ataque dejó 11 muertos, según ha indicado el propio Trump en su cuenta de Truth Social, donde ha acusado al presidente Nicolás Maduro de practicar "terrorismo". "El ataque se realizó mientras los terroristas se encontraban en altamar, en aguas internacionales, transportando narcóticos ilegales con destino a los Estados Unidos. Como resultado del operativo, 11 terroristas fueron abatidos. Ningún miembro de las Fuerzas de EE. UU. resultó herido", señaló Trump en su red social.

Trump publica video de ataque a embarcación "narcoterrorista"

El presidente estadounidense también añadió un video en el que se observa el momento exacto en que las Fuerzas Militares atacan y destruyen la embarcación. En las imágenes se aprecia a personas dentro de la nave, quienes serían integrantes de la organización criminal conocida como el 'Tren de Aragua'.

Trump confirmó el ataque a embarcación "narcoterrorista" en su red social. Foto: Captura

Trump calificó a las víctimas como "terroristas en combate". Según sus propias declaraciones, el grupo estaría vinculado al mandatario venezolano Nicolás Maduro, a quien señala como su líder. "Este es un aviso para cualquiera que esté pensando en ingresar drogas a Estados Unidos", advirtió.

Estados Unidos advierte que empleará todo su poder contra el narcotráfico

El secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, prometió que continuará "usando todo su poder" para "erradicar" a los cárteles de la droga, luego de que las fuerzas estadounidenses destruyeran una embarcación proveniente de Venezuela en el sur del Caribe.

El senador Rubio declaró ante la prensa, antes de partir de Miami con destino a México, que el presidente Donald Trump ha manifestado con contundencia su intención de emplear toda la fuerza y capacidad de Estados Unidos para combatir y eliminar a los cárteles de la droga, sin importar el lugar desde donde operen.