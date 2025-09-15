Buzos recuperan primeros objetos del "HMHS Britannic", el barco gemelo del Titanic, frente a Grecia

El barco 'HMHS Britannic' se fundió en las costas de Grecia en 1916. | Foto: AFP

El Ministerio de Cultura de Grecia informó que un grupo de buzos de aguas profundas recuperó un primer lote de objetos del 'HMHS Britannic', el 'barco gemelo' del Titanic que se hundió frente a sus costas en 1916.

A través de un comunicado, el ministerio griego reveló que esta embarcación naufragó hace más de un siglo en el mar Egeo. Además, señaló que las piezas fueron encontradas a una profundidad de 120 metros.

¿Qué objetos fueron recuperados del "HMHS Britannic"?

Entre los hallazgos figuran la campana de alarma del barco, la lámpara de señalización, varios equipos portátiles de primera y segunda clase, azulejos de cerámica de la decoración de un baño turco y unos binoculares de observación.

La recuperación de los objetos se realizó con ayuda de científicos y un equipo de once buzos que participan en un programa de investigación del historiador británico Simon Mills, de la Fundación Britannic, bajo la supervisión del Eforato de Antigüedades Submarinas de Grecia.

"Las condiciones en el lugar del naufragio eran especialmente difíciles debido a las corrientes, la profundidad y la escasa visibilidad", sotiene el ministerio que detalló que algunos artículos no han podido recuperarse debido a su ubicación y mal estado de conservación.

¿Qué ocurrirá con los objetos recuperados?

El 'HMHS Britannic' fue el tercer buque de la clase Olympic, un trío de transatlánticos construidos en los astilleros navales de Harland & Wolff en Belfast (Irlanda del Norte).

Aunque la embarcación había sido construida para el transporte de pasajeros, terminó siendo requisado por la Royal Navy durante la Primera Guerra Mundial y transformado en barco hospital.

El transatlántico chocó en noviembre de 1916 contra una mina alemana mientras navegaba frente a la costa de la isla cicládica de Kea y se hundió en menos de una hora, causando la muerte de 30 de las 1065 personas que iban a bordo

Las piezas recuperadas fueron trasladadas a los laboratorios griegos y formarán parte de una exposición permanente en el nuevo museo de antigüedades submarinas que está construyéndose en el puerto del Pireo, cerca de Atenas.