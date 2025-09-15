HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Machu Picchu podría perder título de 'Maravilla del Mundo'
Machu Picchu podría perder título de 'Maravilla del Mundo'     Machu Picchu podría perder título de 'Maravilla del Mundo'     Machu Picchu podría perder título de 'Maravilla del Mundo'     
Terremoto en Rusia de 7,4 sacudió la península de Kamchatka, según USGS
Terremoto en Rusia de 7,4 sacudió la península de Kamchatka, según USGS     Terremoto en Rusia de 7,4 sacudió la península de Kamchatka, según USGS     Terremoto en Rusia de 7,4 sacudió la península de Kamchatka, según USGS     
Mundo

Buzos recuperan primeros objetos del "HMHS Britannic", el barco gemelo del Titanic, frente a Grecia

Los artículos recuperados del "HMHS Britannic", que incluyen varios artículos de primera y segunda clase, se exhibirán en un nuevo museo de antigüedades submarinas en Grecia.

El barco 'HMHS Britannic' se fundió en las costas de Grecia en 1916.
El barco 'HMHS Britannic' se fundió en las costas de Grecia en 1916. | Foto: AFP

El Ministerio de Cultura de Grecia informó que un grupo de buzos de aguas profundas recuperó un primer lote de objetos del 'HMHS Britannic', el 'barco gemelo' del Titanic que se hundió frente a sus costas en 1916.

A través de un comunicado, el ministerio griego reveló que esta embarcación naufragó hace más de un siglo en el mar Egeo. Además, señaló que las piezas fueron encontradas a una profundidad de 120 metros.

PUEDES VER: El empresario peruano que sobrevivió al hundimiento del Titanic: conoce la impactante historia de Peter Daly

lr.pe

¿Qué objetos fueron recuperados del "HMHS Britannic"?

Entre los hallazgos figuran la campana de alarma del barco, la lámpara de señalización, varios equipos portátiles de primera y segunda clase, azulejos de cerámica de la decoración de un baño turco y unos binoculares de observación.

La recuperación de los objetos se realizó con ayuda de científicos y un equipo de once buzos que participan en un programa de investigación del historiador británico Simon Mills, de la Fundación Britannic, bajo la supervisión del Eforato de Antigüedades Submarinas de Grecia.

"Las condiciones en el lugar del naufragio eran especialmente difíciles debido a las corrientes, la profundidad y la escasa visibilidad", sotiene el ministerio que detalló que algunos artículos no han podido recuperarse debido a su ubicación y mal estado de conservación.

PUEDES VER: Carta escrita a bordo del Titanic se subasta por casi 400.000 dólares, un pedazo de historia

lr.pe

¿Qué ocurrirá con los objetos recuperados?

El 'HMHS Britannic' fue el tercer buque de la clase Olympic, un trío de transatlánticos construidos en los astilleros navales de Harland & Wolff en Belfast (Irlanda del Norte).

Aunque la embarcación había sido construida para el transporte de pasajeros, terminó siendo requisado por la Royal Navy durante la Primera Guerra Mundial y transformado en barco hospital.

El transatlántico chocó en noviembre de 1916 contra una mina alemana mientras navegaba frente a la costa de la isla cicládica de Kea y se hundió en menos de una hora, causando la muerte de 30 de las 1065 personas que iban a bordo

Las piezas recuperadas fueron trasladadas a los laboratorios griegos y formarán parte de una exposición permanente en el nuevo museo de antigüedades submarinas que está construyéndose en el puerto del Pireo, cerca de Atenas.

Notas relacionadas
El empresario peruano que sobrevivió al hundimiento del Titanic: conoce la impactante historia de Peter Daly

El empresario peruano que sobrevivió al hundimiento del Titanic: conoce la impactante historia de Peter Daly

LEER MÁS
Carta escrita a bordo del Titanic se subasta por casi 400.000 dólares, un pedazo de historia

Carta escrita a bordo del Titanic se subasta por casi 400.000 dólares, un pedazo de historia

LEER MÁS
Científicos reviven los últimos momentos del Titanic antes de hundirse en 1912 gracias a la tecnología 3D

Científicos reviven los últimos momentos del Titanic antes de hundirse en 1912 gracias a la tecnología 3D

LEER MÁS
Últimas noticias sobre el dólar BCV

Últimas noticias sobre el dólar BCV

LEER MÁS
¿Cómo viven los venezolanos la tensión con Estados Unidos? Pueblo percibe “dolor e indignación”

¿Cómo viven los venezolanos la tensión con Estados Unidos? Pueblo percibe “dolor e indignación”

LEER MÁS
¿Qué es el Cartel de los Soles?, la organización "terrorista" vinculada a Nicolás Maduro, según Estados Unidos

¿Qué es el Cartel de los Soles?, la organización "terrorista" vinculada a Nicolás Maduro, según Estados Unidos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Muere 'Abuela heroína' que protegió a su nieta durante explosión en México: Alicia Matías no pudo resistir las graves quemaduras

Muere 'Abuela heroína' que protegió a su nieta durante explosión en México: Alicia Matías no pudo resistir las graves quemaduras

LEER MÁS
Jaime Bayly asegura que Maduro vive en un búnker de 40 metros de profundidad para protegerse de ataques de EE. UU.

Jaime Bayly asegura que Maduro vive en un búnker de 40 metros de profundidad para protegerse de ataques de EE. UU.

LEER MÁS
Simon Leviev, famoso estafador de Tinder, es arrestado en Georgia: recaudó hasta US$10 millones engañando a sus víctimas

Simon Leviev, famoso estafador de Tinder, es arrestado en Georgia: recaudó hasta US$10 millones engañando a sus víctimas

LEER MÁS
FBI revela que ADN hallado en escena del asesinato de Charlie Kirk coincide con el de Tyler Robinson

FBI revela que ADN hallado en escena del asesinato de Charlie Kirk coincide con el de Tyler Robinson

LEER MÁS
Maduro ordena entrenamiento militar masivo en Venezuela ante amenaza de invasión de EEUU en el Caribe: “Adiestramiento táctico necesario”

Maduro ordena entrenamiento militar masivo en Venezuela ante amenaza de invasión de EEUU en el Caribe: “Adiestramiento táctico necesario”

LEER MÁS
Londres: aristócrata y su pareja son condenados a más de 10 años de cárcel por matar a su bebé

Londres: aristócrata y su pareja son condenados a más de 10 años de cárcel por matar a su bebé

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Experta en empleabilidad revela la principal razón por la que más de 7.5 millones de peruanos no trabajan: "La exigencia es grande"

Andrea San Martín denuncia que recibe amenazas de muerte tras acusación por maltrato animal

Perú vs Portugal EN VIVO por la Copa Davis 2025 HOY con Gonzalo Bueno contra Nuno Borges: segundo set

Mundo

Precio del dólar paralelo en Venezuela hoy, 12 de septiembre de 2025: consulta la tasa actual según Monitor Dólar

Dólar BCV y paralelo en Venezuela: consulta el valor actual para hoy, viernes 12 de septiembre de 2025

Francia: buscan prohibir las redes sociales a menores de 15 años y establecer toque de queda digital

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Ley de Amnistía: familiares de víctimas de la violencia política piden a fiscal de la Nación no acudir al TC

Revelan nuevos audios del ministro Juan José Santiváñez: "Tenemos a dos magistrados del TC que nos están apoyando"

Rosa María Palacios sobre amenazas de muerte contra Gorriti: "El autor intelectual está confeso, es Rafael López Aliaga"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota