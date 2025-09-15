México: camión de carga se vuelca en carretera, golpea a dos autos y provoca la muerte de 15 personas

Las carreteras de México vuelven a teñirse de sangre. En esta ocasión, el accidente involucró a tres vehículos que transitaban por una vía que conecta las ciudades de Mérida y Campeche, en el sureste del país.

En sus redes sociales, la Secretaría de Seguridad de Yucatán informó que, producto de este lamentable accidente, 15 personas perdieron la vida y otras dos resultaron heridas.

¿Cómo sucedió este accidente?

De acuerdo con la agencia AFP, todo empezó cuando un camión de carga se volcó en plena carretera e impactó contra dos vehículos: un auto compacto y una camioneta que trasladaba a obreros de una construcción.

"En el lugar se confirmaron 15 personas fallecidas" y dos heridos", dijeron las autoridades mexicanas. En su comunicado, revelaron que entre los fallecidos se encuentra el conductor del camión.

Luego del choque, la camioneta en la que viajaban los obreros de construcción y que funcionaba como transporte colectivo, quedó envuelta en llamas y atravesada en la carretera.

PUEDES VER: México propone impuesto a videojuegos violentos para financiar su impacto en la salud

Tres accidentes en menos de una semana

Según AFP, el accidente ocurrido en la carretera que une las ciudades de Mérida y Campeche es el tercer percance vehicular con numerosos fallecidos que se registra en México en menos de una semana.

El pasado 08 de setiembre, un tren de carga arrolló a un autobús de pasajeros de dos pisos y provocó la muerte de 10 personas. Este hecho se produjo en una zona industrial del municipio de Atlacomulco, al noroeste de Ciudad de México.

Dos días después, el 10 de septiembre, un camión cargado con casi 50.000 litros de gas estalló en un cruce vehicular desatando una enorme llamarada que dejó 13 fallecidos y decenas de personas con quemaduras de gravedad.