Este lunes, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, sostuvo un encuentro con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu. En la reunión, Rubio afirmó que la población de Gaza no podrá alcanzar la paz ni aspirar a un futuro digno mientras el grupo Hamás no sea desarmado y los rehenes continúen sin ser liberados.

“Cada rehén debe estar en casa inmediatamente, y Hamás debe ser eliminado como grupo armado”, señaló Rubio luego del encuentro bilateral. Asimismo, subrayó que el presidente Donald Trump sigue comprometido con alcanzar dichos propósitos. El encuentro tuvo lugar una semana después del ataque israelí en Qatar, una acción que tomó por sorpresa a la Casa Blanca y que despertó críticas del gobierno en Washington.

Netanyahu defendió operación de Israel en Qatar

Benjamin Netanyahu defendió la operación realizada de Israel en Doha de la semana pasada, afirmando que fue una “decisión completamente independiente” tomada por su gobierno. “Asumimos toda la responsabilidad”, recalcó, al tiempo que calificó como una “inmensa hipocresía” las críticas recibidas, incluso cuando el propio Donald Trump expresó su desacuerdo sobre dicha acción.

Consultado sobre el ataque en la capital de Qatar, donde Israel habría intentado eliminar a líderes de Hamás que discutían una reciente propuesta de alto el fuego promovida por Estados Unidos, el secretario de Estado, Marco Rubio, evitó profundizar y respondió: "Estamos enfocados en lo que viene después".

Cabe mencionar que en la reunión participaron altos funcionarios israelíes, entre ellos el ministro de Asuntos Estratégicos, Ron Dermer; el canciller, Gideon Sa’ar; el asesor de Seguridad Nacional, Tzachi Hanegbi; y el embajador en Washington, Yechiel Leiter. Por parte de la delegación estadounidense estuvo presente el embajador Mike Huckabee.

"Actuaremos para confrontar enemigos comunes", afirma Netanyahu

Netanyahu expresó su agradecimiento a Donald Trump por el respaldo brindado a Israel y reafirmó la promesa de su gobierno de liberar a todos los rehenes y vencer a Hamás en la Franja de Gaza. Además, señaló que la visita de Marco Rubio representa una muestra del apoyo firme de Estados Unidos frente al antisemitismo y a aquellos gobiernos que, según dijo, buscan desacreditar a Israel.

“Continuaremos actuando juntos para confrontar enemigos comunes y proteger nuestra civilización común”, afirmó Netanyahu. También destacó el liderazgo del presidente de Estados Unidos, así como su papel en el fortalecimiento de los lazos entre ambos países.

Por su parte, Marco Rubio resaltó la voluntad compartida entre ambos países y valoró la postura de Trump respecto al programa nuclear iraní. El secretario de Estado advirtió que Irán no solo representa un peligro para Israel y Estados Unidos, sino también para los países del Golfo y aliados europeos.

Rubio alista viaje a Qatar este martes 16 de septiembre

De acuerdo con fuentes estadounidenses citadas por The Washington Post, Marco Rubio tiene previsto viajar este martes 16 de septiembre a Qatar, donde representantes de varios países del mundo árabe y musulmán están trabajando en una respuesta coordinada frente al reciente ataque de Israel. También se encuentra en ese país Thomas Barrack, embajador de Estados Unidos en Turquía y enviado especial para asuntos relacionados con Siria.

El encuentro entre Rubio y Netanyahu duró cerca de una hora y media en un formato privado, antes de incorporar a los asesores de ambas delegaciones. Previamente, el secretario de Estado había adelantado su intención de consultar directamente a Netanyahu sobre los planes militares de Israel respecto a la toma de Ciudad de Gaza, considerada el núcleo urbano más importante dentro del territorio afectado por el conflicto.