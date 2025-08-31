HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Flota con Greta Thunberg parte a Gaza con ayuda humanitaria: “Más gente abre los ojos sobre las atrocidades de Israel”

La activista sueca criticó el silencio de las potencias mundiales ante la situación de los palestinos y describió el bloqueo israelí como "ilegal e inhumano".

Greta Thunberg intentará romper el bloqueo israelí en Gaza.
Greta Thunberg intentará romper el bloqueo israelí en Gaza. | Composición LR

Greta Thunberg y múltiples voluntarios partieron este domingo 31 de agosto en una veintena de embarcaciones rumbo a la Franja de Gaza, en una misión denominada Global Sumud Flotilla, con la finalidad de llevar ayuda humanitaria en medio de la guerra entre Israel y Palestina.

Thunberg ofreció previamente una conferencia de prensa en el puerto de Barcelona, donde afirmó que "no hay más alternativa" y "más y más gente abre los ojos sobre las atrocidades de Israel" por impedir que se entreguen suministros vitales para las víctimas civiles en el enclave oriental.

Greta Thunberg en conferencia de prensa en España. Fuente: Europa Press

Greta Thunberg en conferencia de prensa en España. Fuente: Europa Press

Greta Thunberg cuestiona al Estado de Israel

La activista ambiental responsabilizó a las potencias mundiales de “guardar silencio” y no hacer nada ante “la opresión a los palestinos”. “Israel es muy claro sobre su intento genocida”, sostuvo la joven sueca de 22 años, quien buscará intentar romper el bloqueo naval israelí impuesto en 2007, al que considera “ilegal e inhumano”.

“Esta es una misión para desafiar el sistema internacional, extremadamente violento y convencional, que no respeta el derecho internacional”, declaró Thunberg, junto a otros activistas que se sumaron a la causa, como el actor irlandés Liam Cunningham, el cómico y escritor Tadhg Hickey y el actor catalán Eduard Fernández.

En junio de 2025, la ecologista intentó cruzar el cerco naval cerca a las costas de Israel. El primer ministro Benjamín Netanyahu explicó que el bloqueo marítimo y territorial se impuso para impedir el tráfico ilegal de armas a Hamás. Inmediatamente, Thunberg fue deportada junto a 12 manifestantes.

Misión Global Sumud Flotilla en el puerto de Barcelona. Foto: Eva Manez

Misión Global Sumud Flotilla en el puerto de Barcelona. Foto: Eva Manez

Misión Global Sumud Flotilla rumbo a la Franja de Gaza

La web oficial de Global Sumud Flotilla describe la misión como “independiente” y “no afiliada a ningún gobierno ni partido político”. Las embarcaciones que zarparon del puerto español harán paradas en otros puertos del Mediterráneo, como Italia, Grecia y Túnez, antes de llegar a Palestina. Allí serán abastecidas con más alimentos, agua y bienes no perecibles.

“Esta historia no trata en absoluto sobre la misión que estamos por emprender. La historia es sobre Palestina. La historia es cómo a las personas se les está privando deliberadamente de los medios más básicos para sobrevivir”, alzaron la voz en conjunto los miembros de las distintas tripulaciones.

De no haber mayores inconvenientes, la flota llegaría a territorio palestino entre el 14 o 15 de septiembre. El Estado de Israel aún no se pronuncia sobre este caso que involucra a la reconocida activista.

