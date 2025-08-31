El papa León XIV renovó su llamado urgente a un “alto el fuego inmediato” en Ucrania y pidió a los actores globales involucrados en el conflicto que dejen de lado las armas y opten por la vía de la negociación en favor de las víctimas mortales.

Durante el rezo del Ángelus del domingo 31 de agosto, en la Plaza de San Pedro, el sumo pontífice peruano, de raíces estadounidenses, manifestó que llegó “el momento de que los responsables renuncien a la lógica de las armas y emprendan el camino de la negociación y la paz con el apoyo de la comunidad internacional”.

Papa León XIV exige un alto el fuego en Ucrania

Desde el balcón del Palacio Apostólico, el papa denunció que, “lamentablemente, la guerra entre Ucrania y Rusia— en la que también está involucrado Estados Unidos— solo deja a su paso destrucción y la muerte de civiles inocentes, especialmente niños y familias enteras”.

“La voz de las armas debe callar, mientras que debe alzarse la voz de la fraternidad y la justicia”, dijo. Además, exigió que “es el momento de negociar” e iniciar el camino hacia la paz con apoyo de la comunidad internacional.

“Reitero con firmeza mi urgente llamamiento a un alto el fuego inmediato y a un compromiso serio con el diálogo”, señaló.

Papa León XIV pidió renunciar a la “lógica de las armas”

Robert Prevost se dirigió a los miles de fieles en El Vaticano para elevar oraciones e implorar a los líderes internacionales que abandonen la “lógica de las armas”, mientras se espera un encuentro clave en la ciudad china de Tianjin entre Vladímir Putin, Xi Jinping y Narendra Modi.

El líder de la Iglesia Católica aprovechó el Ángelus para referirse también a otras tragedias actuales, como el naufragio del pasado 29 de agosto frente a la costa de Mauritania, en el que murieron más de 50 personas.