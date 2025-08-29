HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Israel declara Ciudad de Gaza como "zona de combate" e intensifica ataques en medio de hambruna declarada por la ONU

Israel, a través de su portavoz Avichay Adraee, anunció que incrementará sus acciones militares luego de 22 meses consecutivos de hostilidades.

Israel, a través de su portavoz oficial, declaró la Ciudad de Gaza como "una zona de combate".
Israel, a través de su portavoz oficial, declaró la Ciudad de Gaza como "una zona de combate". | Composición LR/AFP

Este viernes 29 de agosto, Israel declaró la Ciudad de Gaza como "zona de combate" y dio por finalizadas las pausas humanitarias, como parte del plan de Benjamin Netanyahu para tomar el control de dicho territorio y acabar con el grupo terrorista Hamás.

A través de declaraciones emitidas por Avichay Adraee, portavoz del Ejército de Israel, el país aseguró que "intensificará sus ataques hasta recuperar a todos los rehenes secuestrados y desmantelar a Hamás".

El anuncio del funcionario marca la más reciente escalada de Israel, luego de que el 20 de agosto se convocara a 60.000 reservistas para atacar algunos barrios clave en la ciudad de Gaza.

PUEDES VER: Oposición venezolana sobre posible intervención de Estados Unidos: "El régimen es el verdadero peligro, la amenaza real"

Israel implementa 'pausas tácticas' en la entrega de ayuda humanitaria en Gaza

Desde este viernes, Israel implementó la suspensión de la entrega de ayuda humanitaria como parte de sus movimientos estratégicos. A través de lo que denominan una 'pausa táctica', miles de personas en Palestina sufrirán con mayor intensidad las consecuencias de la hambruna, declarada oficialmente por la ONU el pasado 22 de agosto en el gobierno de Gaza.

"De acuerdo con la evaluación de la situación y las directivas del escalón político, a partir de hoy a las 10:00, la pausa táctica local en la actividad militar no se aplicará a la zona de la ciudad de Gaza, que constituye una zona de combate peligrosa", declaró el Ejército de Israel en un comunicado difundido en la plataforma X.

A pesar de las restricciones impuestas a la ayuda, diversas organizaciones humanitarias, incluidas agencias de Naciones Unidas, resaltaron que los permisos otorgados por Israel eran insuficientes para cubrir las necesidades en la zona.

PUEDES VER: La crisis de Venezuela retumba en las aulas: niños se desmayan por comida mientras duermen, estudian y juegan con hambre

La ONU y países europeos rechazan ofensiva militar de Israel en la ciudad de Gaza

Antonio Guterres, secretario general de la ONU, advirtió que la nueva fase que amplía los ataques de Israel tendrá "consecuencias devastadoras" para las personas ubicadas en la Ciudad de Gaza.

Guterres aseguró que los esfuerzos humanitarios liderados por Naciones Unidas están siendo bloqueados, retrasados o denegados. Además, afirmó que la muerte de personas por hambre "es resultado de decisiones deliberadas que desafían la humanidad básica".

Islandia, Irlanda, Luxemburgo, Noruega, Eslovenia y España condenaron enérgicamente la reciente ofensiva de Israel en la Franja de Gaza, así como su anuncio de establecer una presencia permanente en esa zona.

