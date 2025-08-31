Mirta Amarilis Co Tupul, una inmigrante guatemalteca, logró frenar su deportación inmediata de Estados Unidos luego de que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) aceptó cambiar su caso a un procedimiento regular, gracias a un reclamo judicial de urgencia.

La mujer, de 38 años, enfrentaba una expulsión acelerada pese a haber residido en el país durante casi tres décadas. Esta situación provocó la intervención legal, informó el Los Angeles Times, que detalló que la acción de sus abogados fue clave para que pudiera quedarse en el país.

¿Cómo logró la inmigrante latina detener la deportación en Estados Unidos?

Los abogados de Co Tupul argumentaron que el proceso utilizado por las autoridades migratorias era ilegal, ya que las leyes federales solo permiten deportaciones aceleradas a personas que no hayan vivido más de dos años en Estados Unidos.

Mirta fue detenida el 22 de julio cuando se dirigía a su empleo en una lavandería de Phoenix, Arizona. A pesar de haber vivido en el país por casi 30 años desde que llegó de Guatemala, fue incluida en un procedimiento reservado para recién llegados.

La defensa legal presentó pruebas documentales que acreditaron la residencia de Co Tupul. “Este parece haber sido un caso de prueba en el que la administración intentó imponer una ‘nueva política’ contra la Sra. Co Tupul”, declaró el abogado Eric Lee.

Nueva política de deportación en Estados Unidos

El Gobierno de Donald Trump comenzó a aplicar una política de deportación acelerada. La medida establece que las personas inmigrantes sospechosas de estar en situación irregular serán expulsadas del país si se encuentran con un agente de inmigración, como el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

En el caso de Mirta, la subsecretaria del DHS, Tricia McLaughlin, afirmó que las acciones del gobierno se ajustaron a lo estipulado por la ley. “ICE siguió la ley y la puso en un proceso de deportación normal”, explicó.

Sin embargo, un juez federal suspendió temporalmente la deportación tras recibir una solicitud judicial de emergencia respaldada por las pruebas presentadas, aunque Co Tupul permanecerá detenida hasta que se resuelva el caso.