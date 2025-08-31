HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Senamhi alerta dos fenómenos peligrosos este 1 de setiembre
Senamhi alerta dos fenómenos peligrosos este 1 de setiembre     Senamhi alerta dos fenómenos peligrosos este 1 de setiembre     Senamhi alerta dos fenómenos peligrosos este 1 de setiembre     
El escándalo de corrupción en la era Milei
El escándalo de corrupción en la era Milei     El escándalo de corrupción en la era Milei     El escándalo de corrupción en la era Milei     
Mundo

Israel afirma haber eliminado a Abu Obeida, portavoz de Hamás, en su ofensiva para debilitar la cúpula del grupo

El ministro de Defensa de Israel aseguró que Abu Obeida fue abatido en Gaza en un “golpe al eje del mal”, aunque la confirmación de Hamás sigue pendiente.

El ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, afirmó que Abu Obeida, portavoz de Hamás, fue abatido en un ataque de las Fuerzas de Defensa en Gaza. Foto: IRNA
El ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, afirmó que Abu Obeida, portavoz de Hamás, fue abatido en un ataque de las Fuerzas de Defensa en Gaza. Foto: IRNA

El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, aseguró que Abu Obeida, portavoz de las Brigadas Ezzedin al Qasam, el brazo armado de Hamás, fue abatido en un ataque de las Fuerzas de Defensa en Gaza. Katz calificó la operación como un golpe contra el “eje del mal” y afirmó que el dirigente se unió “en el infierno” a otros combatientes eliminados en Irán, Líbano y Yemen. La declaración fue difundida en su cuenta oficial de X el domingo.

El primer ministro, Benjamin Netanyahu, también confirmó que el ejército lanzó un ataque dirigido contra Obeida, a quien describió como “vocero de una organización criminal y asesina”. Sin embargo, Hamás no emitió una reacción inmediata sobre la supuesta muerte de su portavoz. Las autoridades israelíes subrayan que la operación forma parte de su ofensiva para desmantelar la cúpula del movimiento islamista, aunque la confirmación definitiva de su eliminación aún no se ha verificado de forma independiente.

PUEDES VER: Turquía cierra su espacio aéreo y marítimo a Israel: Ankara endurece sanciones en protesta por ofensiva en Gaza

lr.pe

Hamás confirma la muerte de Mohamed Sinwar en Gaza

Hamás confirmó también este domingo la muerte de Mohamed Sinwar, su presunto líder en Gaza, más de tres meses después de que Israel anunciara que lo había abatido en un bombardeo. Imágenes difundidas por el grupo mostraron a Sinwar junto a otros dirigentes descritos como “mártires del consejo militar”. El dirigente palestino era hermano de Yahya Sinwar, señalado como el principal responsable del ataque del 7 de octubre de 2023 contra Israel, que dio inicio a la actual guerra en Gaza.

Según expertos, Mohamed Sinwar asumió el mando del brazo armado de Hamás, las Brigadas Ezedin al Qasam, tras la muerte de Mohamed Deif, otro alto jefe militar del movimiento. Israel aseguró en junio haber identificado su cadáver mediante pruebas de ADN en un túnel ubicado bajo el Hospital Europeo de Jan Yunis. El hallazgo se produjo semanas después de que el ejército israelí informara haberlo “eliminado” en un ataque aéreo ocurrido el 13 de mayo en esa localidad.

PUEDES VER: Israel declara Ciudad de Gaza como "zona de combate" e intensifica ataques en medio de hambruna declarada por la ONU

lr.pe

Bombardeos en Gaza dejan 16 muertos y siembran miedo en campamentos

Al menos 16 personas murieron el domingo en una nueva ola de bombardeos israelíes sobre la Franja de Gaza, según la Defensa Civil local. Los ataques alcanzaron varias zonas, incluida Ciudad de Gaza, donde Israel prepara una ofensiva de gran escala contra Hamás. “Tenemos miedo de la noche y de dormir en nuestras carpas”, relató a AFP Iman Rajab, desplazada en el barrio de Maqusi, quien aseguró que su familia vive entre el hambre y el temor constante a morir bajo las bombas.

La ofensiva israelí, iniciada tras el ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023 que dejó 1.219 muertos en Israel, acumula ya más de 63.459 palestinos fallecidos, en su mayoría civiles, según cifras del ministerio de Salud de Gaza avaladas por la ONU. Mientras la comunidad internacional denuncia la crisis humanitaria, Israel afirma que busca eliminar a Hamás en lo que considera uno de sus últimos bastiones: Ciudad de Gaza. La ONU advierte que casi dos millones de habitantes del enclave han sido desplazados varias veces en menos de dos años.

Notas relacionadas
Trump bloquea ingreso de delegación palestina a Estados Unidos antes reunión de la Asamblea de la ONU

Trump bloquea ingreso de delegación palestina a Estados Unidos antes reunión de la Asamblea de la ONU

LEER MÁS
Israel declara Ciudad de Gaza como "zona de combate" e intensifica ataques en medio de hambruna declarada por la ONU

Israel declara Ciudad de Gaza como "zona de combate" e intensifica ataques en medio de hambruna declarada por la ONU

LEER MÁS
‘No Thanks’: la app que escanea productos para saber si están vinculados a Israel

‘No Thanks’: la app que escanea productos para saber si están vinculados a Israel

LEER MÁS
Últimas noticias sobre el dólar BCV

Últimas noticias sobre el dólar BCV

LEER MÁS
¿Qué es el Cartel de los Soles?, la organización "terrorista" vinculada a Nicolás Maduro, según Estados Unidos

¿Qué es el Cartel de los Soles?, la organización "terrorista" vinculada a Nicolás Maduro, según Estados Unidos

LEER MÁS
Los 3 países de América Latina con los salarios mínimos más altos en 2025, según Bloomberg

Los 3 países de América Latina con los salarios mínimos más altos en 2025, según Bloomberg

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Dólar paralelo en Venezuela hoy, 31 de agosto de 2025: consulta la tasa actualizada de Monitor Dólar

Dólar paralelo en Venezuela hoy, 31 de agosto de 2025: consulta la tasa actualizada de Monitor Dólar

LEER MÁS
Aunque "todos esperamos el fin de la dictadura" de Maduro, aún "no es el momento", afirma exembajador de EEUU en Venezuela

Aunque "todos esperamos el fin de la dictadura" de Maduro, aún "no es el momento", afirma exembajador de EEUU en Venezuela

LEER MÁS
Su cuerpo estaba cubierto de tatuajes y ahora luce irreconocible tras someterse a una cirugía láser para quitárselos: conoce la historia de Leandro de Souza

Su cuerpo estaba cubierto de tatuajes y ahora luce irreconocible tras someterse a una cirugía láser para quitárselos: conoce la historia de Leandro de Souza

LEER MÁS
Diplomático de EEUU advierte que buques enviados pueden bombardear Palacio Miraflores si quisieran: "Amenaza directa contra Maduro"

Diplomático de EEUU advierte que buques enviados pueden bombardear Palacio Miraflores si quisieran: "Amenaza directa contra Maduro"

LEER MÁS
El escándalo de corrupción en la era Milei: sobornos por medicamentos, audios delatores y ataque a piedrazos

El escándalo de corrupción en la era Milei: sobornos por medicamentos, audios delatores y ataque a piedrazos

LEER MÁS
EEUU no descarta invadir militarmente a Venezuela para combatir el narcotráfico: "Maduro no es un presidente legítimo"

EEUU no descarta invadir militarmente a Venezuela para combatir el narcotráfico: "Maduro no es un presidente legítimo"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 17.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Huaral: menor de 14 años muere en centro de entretenimiento 'Atlantic Park' en Mega Plaza

Guillermo Bermejo: “Boluarte es una traidora y no me asombra, lo único que le interesaba era ser ministra”.

Rafael López Aliaga usa la Municipalidad de Lima como una vitrina de odio, ataques y amenazas

Mundo

Diplomático de EEUU advierte que buques enviados pueden bombardear Palacio Miraflores si quisieran: "Amenaza directa contra Maduro"

Aunque "todos esperamos el fin de la dictadura" de Maduro, aún "no es el momento", afirma exembajador de EEUU en Venezuela

Mhoni Vidente predice que Maduro será arrestado pronto por EEUU: "Entra Edmundo González como presidente de Venezuela"

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Rafael López Aliaga usa la Municipalidad de Lima como una vitrina de odio, ataques y amenazas

Guillermo Bermejo: “Boluarte es una traidora y no me asombra, lo único que le interesaba era ser ministra”.

Yonhy Lescano retrocede y anuncia pre candidatura presidencial con Cooperación Popular

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota