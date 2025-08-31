El ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, afirmó que Abu Obeida, portavoz de Hamás, fue abatido en un ataque de las Fuerzas de Defensa en Gaza. Foto: IRNA

El ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, afirmó que Abu Obeida, portavoz de Hamás, fue abatido en un ataque de las Fuerzas de Defensa en Gaza. Foto: IRNA

El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, aseguró que Abu Obeida, portavoz de las Brigadas Ezzedin al Qasam, el brazo armado de Hamás, fue abatido en un ataque de las Fuerzas de Defensa en Gaza. Katz calificó la operación como un golpe contra el “eje del mal” y afirmó que el dirigente se unió “en el infierno” a otros combatientes eliminados en Irán, Líbano y Yemen. La declaración fue difundida en su cuenta oficial de X el domingo.

El primer ministro, Benjamin Netanyahu, también confirmó que el ejército lanzó un ataque dirigido contra Obeida, a quien describió como “vocero de una organización criminal y asesina”. Sin embargo, Hamás no emitió una reacción inmediata sobre la supuesta muerte de su portavoz. Las autoridades israelíes subrayan que la operación forma parte de su ofensiva para desmantelar la cúpula del movimiento islamista, aunque la confirmación definitiva de su eliminación aún no se ha verificado de forma independiente.

Hamás confirma la muerte de Mohamed Sinwar en Gaza

Hamás confirmó también este domingo la muerte de Mohamed Sinwar, su presunto líder en Gaza, más de tres meses después de que Israel anunciara que lo había abatido en un bombardeo. Imágenes difundidas por el grupo mostraron a Sinwar junto a otros dirigentes descritos como “mártires del consejo militar”. El dirigente palestino era hermano de Yahya Sinwar, señalado como el principal responsable del ataque del 7 de octubre de 2023 contra Israel, que dio inicio a la actual guerra en Gaza.

Según expertos, Mohamed Sinwar asumió el mando del brazo armado de Hamás, las Brigadas Ezedin al Qasam, tras la muerte de Mohamed Deif, otro alto jefe militar del movimiento. Israel aseguró en junio haber identificado su cadáver mediante pruebas de ADN en un túnel ubicado bajo el Hospital Europeo de Jan Yunis. El hallazgo se produjo semanas después de que el ejército israelí informara haberlo “eliminado” en un ataque aéreo ocurrido el 13 de mayo en esa localidad.

Bombardeos en Gaza dejan 16 muertos y siembran miedo en campamentos

Al menos 16 personas murieron el domingo en una nueva ola de bombardeos israelíes sobre la Franja de Gaza, según la Defensa Civil local. Los ataques alcanzaron varias zonas, incluida Ciudad de Gaza, donde Israel prepara una ofensiva de gran escala contra Hamás. “Tenemos miedo de la noche y de dormir en nuestras carpas”, relató a AFP Iman Rajab, desplazada en el barrio de Maqusi, quien aseguró que su familia vive entre el hambre y el temor constante a morir bajo las bombas.

La ofensiva israelí, iniciada tras el ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023 que dejó 1.219 muertos en Israel, acumula ya más de 63.459 palestinos fallecidos, en su mayoría civiles, según cifras del ministerio de Salud de Gaza avaladas por la ONU. Mientras la comunidad internacional denuncia la crisis humanitaria, Israel afirma que busca eliminar a Hamás en lo que considera uno de sus últimos bastiones: Ciudad de Gaza. La ONU advierte que casi dos millones de habitantes del enclave han sido desplazados varias veces en menos de dos años.