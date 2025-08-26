HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
EN VIVO: mira 'Del hecho al dicho' con Jaime Chincha
EN VIVO: mira 'Del hecho al dicho' con Jaime Chincha     EN VIVO: mira 'Del hecho al dicho' con Jaime Chincha     EN VIVO: mira 'Del hecho al dicho' con Jaime Chincha     
María Corina Machado convoca a desobedecer el régimen de Maduro
María Corina Machado convoca a desobedecer el régimen de Maduro     María Corina Machado convoca a desobedecer el régimen de Maduro     María Corina Machado convoca a desobedecer el régimen de Maduro     
Mundo

Israel arde en protestas: familiares de rehenes exigen a Netanyahu un alto el fuego y cuestionan al gabinete de guerra

Las manifestaciones, organizadas por el Foro de Familiares de Rehenes en Gaza, se llevaron a cabo en diversas localidades, incluyendo frente a las casas de ministros de Israel.

Protestas en Israel exigieron cese al fuego en Gaza y la liberación de rehenes.
Protestas en Israel exigieron cese al fuego en Gaza y la liberación de rehenes. | AP

Este martes 26 de agosto, un grupo de manifestantes israelíes realizaron protestas en distintas partes del país, en un llamado urgente al gobierno de Benjamín Netanyahu para que acuerde un alto al fuego en Gaza que permita la liberación de los rehenes que aún permanecen en manos de Hamás, en Gaza. Las manifestaciones incluyeron bloqueos de vías y la quema de neumáticos.

Además, se registraron concentraciones frente a las casas de varios ministros de Israel. En Nes Tziona, los manifestantes leyeron en voz alta los nombres de los secuestrados frente a la casa del canciller Gildeon Saar. Acciones similares se realizaron cerca del domicilio del ministro de Educación, Yoav Kisch, ubicado en Hod HaSharon.

PUEDES VER: Israel asesina a 5 periodistas de AP y Reuters durante ataque a hospital de Gaza que dejó un total de 15 muertos

lr.pe

Protestas masivas en Israel exigen a Netanyahu la liberación de rehenes

Las recientes protestas en Israel se enmarcan dentro de una jornada de movilizaciones impulsada por el Foro de Familiares de Rehenes y Desaparecidos, organización que agrupa a muchos de los parientes de las 251 personas secuestradas por Hamás el 7 de octubre de 2022.

"Vuelvan a la mesa de negociación. Hay un buen acuerdo sobre la mesa. Es algo con lo que podemos trabajar", expresó Ruby Chen, padre de Itay Chen, un joven de 21 años con ciudadanía israelí y estadounidense, cuyo cadáver continúa en poder de Hamás en Gaza. "Podríamos llegar a un acuerdo para traer de vuelta a todos los rehenes", agregó.

Aquellas manifestaciones tienen lugar pocas horas antes de la sesión del gabinete de seguridad de Israel, programada para esta noche. Se espera que en la reunión se discutan opciones para reactivar las conversaciones en busca de un cese al fuego y un acuerdo para liberar a los rehenes.

PUEDES VER: La ONU declara hambruna en Gaza: más de medio millón de personas al borde de la muerte mientras crecen amenazas de Israel

lr.pe

Presión contra Netanyahu también pretende poner un alto al fuego en Gaza

Los familiares de los rehenes mantienen la esperanza de que una presión permanente pueda lograr que el primer ministro Benjamín Netanyahu y su gabinete de seguridad se decidan a retomar el camino del diálogo para un alto el fuego. Sin embargo, el camino no parece sencillo: los sectores más radicales de su coalición han advertido en reiteradas ocasiones que abandonarían el Gobierno si se llega a una tregua y han desestimado las exigencias de los protestantes.

"Podríamos haber puesto fin a la guerra hace un año y haber traído a casa a todos los rehenes y soldados. Podríamos haber salvado a rehenes y soldados, pero el primer ministro optó, una y otra vez, por sacrificar a civiles en aras de su Gobierno", afirmó con firmeza Einav Zangauker, madre de Matan, un joven de 25 años secuestrado por Hamás en Israel.

PUEDES VER: Israel autoriza ofensiva militar y moviliza a 60.000 reservistas para tomar Gaza en plena crisis humanitaria

lr.pe

El rescate con vida de algunos rehenes por parte de Israel

El 7 de octubre de 2023, militantes de Hamás llevaron a cabo un ataque en el sur de Israel, durante el cual tomaron como rehenes a 251 personas. Desde entonces, algunos de ellos fueron liberados mediante intercambios con prisioneros palestinos, en el marco de treguas temporales pactadas entre las partes. Hasta la fecha, solo ocho rehenes han sido rescatados con vida por las fuerzas israelíes. Se estima que alrededor de 50 personas continúan retenidas en la Franja de Gaza y, según informes oficiales, unas 20 de ellas seguirían con vida.

Cabe mencionar que el último ataque que Israel perpetró contra Gaza ocurrió el lunes 25 de agosto tras un bombardeo contra el hospital Nasser, ubicado en Jan Yunis, que dejó un trágico saldo de 15 muertos. Entre las víctimas se encuentran cinco periodistas que colaboraban con medios internacionales, según confirmó la Defensa Civil del territorio palestino.

Notas relacionadas
Israel asesina a 5 periodistas de AP y Reuters durante ataque a hospital de Gaza que dejó un total de 15 muertos

Israel asesina a 5 periodistas de AP y Reuters durante ataque a hospital de Gaza que dejó un total de 15 muertos

LEER MÁS
Famoso grupo de rap causa revuelo al criticar la situación en Gaza en pleno concierto

Famoso grupo de rap causa revuelo al criticar la situación en Gaza en pleno concierto

LEER MÁS
Israel lanzó ataques contra capital de Yemen y destruyó instalaciones militares cercanas al palacio presidencial de Saná

Israel lanzó ataques contra capital de Yemen y destruyó instalaciones militares cercanas al palacio presidencial de Saná

LEER MÁS
Últimas noticias sobre el dólar BCV

Últimas noticias sobre el dólar BCV

LEER MÁS
¿Qué es el Cartel de los Soles?, la organización "terrorista" vinculada a Nicolás Maduro, según Estados Unidos

¿Qué es el Cartel de los Soles?, la organización "terrorista" vinculada a Nicolás Maduro, según Estados Unidos

LEER MÁS
Los 3 países de América Latina con los salarios mínimos más altos en 2025, según Bloomberg

Los 3 países de América Latina con los salarios mínimos más altos en 2025, según Bloomberg

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
"Maduro estaría planeando fugarse con su familia a Nicaragua", alerta Jaime Bayly en medio de tensión entre Venezuela y EE. UU.

"Maduro estaría planeando fugarse con su familia a Nicaragua", alerta Jaime Bayly en medio de tensión entre Venezuela y EE. UU.

LEER MÁS
¿Maduro prometió renunciar como presidente de Venezuela? Esto fue lo que realmente dijo en su discurso viral

¿Maduro prometió renunciar como presidente de Venezuela? Esto fue lo que realmente dijo en su discurso viral

LEER MÁS
EEUU investigará “puentes aéreos” desde Venezuela que facilitarían tráfico de droga y Maduro responde culpando a Colombia

EEUU investigará “puentes aéreos” desde Venezuela que facilitarían tráfico de droga y Maduro responde culpando a Colombia

LEER MÁS
Jaime Bayly revela que Trump habría dado un ultimátum a Nicolás Maduro: "Si no te vas, te capturaremos"

Jaime Bayly revela que Trump habría dado un ultimátum a Nicolás Maduro: "Si no te vas, te capturaremos"

LEER MÁS
EEUU envió un submarino nuclear y un crucero lanzamisiles cerca de Venezuela para enfrentar narcotráfico, según Reuters

EEUU envió un submarino nuclear y un crucero lanzamisiles cerca de Venezuela para enfrentar narcotráfico, según Reuters

LEER MÁS
¿Qué se sabe del despliegue militar de Estados Unidos cerca de Venezuela? Reacción de Maduro y lo que busca Trump

¿Qué se sabe del despliegue militar de Estados Unidos cerca de Venezuela? Reacción de Maduro y lo que busca Trump

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Vecinos de Miraflores protestan por construcción de módulo de seguridad en parque Leoncio Prado: "Es completamente ilegal"

¿Puede la municipalidad retener mi auto y obligarme a pagar una papeleta para recuperarlo? Abogados explican sentencia del Tribunal Constitucional

Dólar más débil, crédito barato y cobre al alza: así impacta la Reserva Federal en Perú

Mundo

Trinidad y Tobago respalda ofensiva de EEUU contra Venezuela y permitirá ingreso a su territorio si Trump lo solicita

El único país de América Latina con transporte público totalmente gratuito: no es Chile ni Colombia

Hombre abandona a su perro en el aeropuerto porque no dejaron subirlo al avión y es arrestado por maltrato en Brasil

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Dina Boluarte: críticas a la compra de 24 cazas para la FAP son “mezquinas”

El pasado que persigue a la ministra Ana Peña: designaciones y contratos a "dedo" en la Biblioteca Nacional del Perú

Elecciones 2026: PJ vuelve a fallar a favor de Duberlí Rodríguez y ordena al JNE inscribir a Unidad Popular

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota