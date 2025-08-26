Este martes 26 de agosto, un grupo de manifestantes israelíes realizaron protestas en distintas partes del país, en un llamado urgente al gobierno de Benjamín Netanyahu para que acuerde un alto al fuego en Gaza que permita la liberación de los rehenes que aún permanecen en manos de Hamás, en Gaza. Las manifestaciones incluyeron bloqueos de vías y la quema de neumáticos.

Además, se registraron concentraciones frente a las casas de varios ministros de Israel. En Nes Tziona, los manifestantes leyeron en voz alta los nombres de los secuestrados frente a la casa del canciller Gildeon Saar. Acciones similares se realizaron cerca del domicilio del ministro de Educación, Yoav Kisch, ubicado en Hod HaSharon.

Protestas masivas en Israel exigen a Netanyahu la liberación de rehenes

Las recientes protestas en Israel se enmarcan dentro de una jornada de movilizaciones impulsada por el Foro de Familiares de Rehenes y Desaparecidos, organización que agrupa a muchos de los parientes de las 251 personas secuestradas por Hamás el 7 de octubre de 2022.

"Vuelvan a la mesa de negociación. Hay un buen acuerdo sobre la mesa. Es algo con lo que podemos trabajar", expresó Ruby Chen, padre de Itay Chen, un joven de 21 años con ciudadanía israelí y estadounidense, cuyo cadáver continúa en poder de Hamás en Gaza. "Podríamos llegar a un acuerdo para traer de vuelta a todos los rehenes", agregó.

Aquellas manifestaciones tienen lugar pocas horas antes de la sesión del gabinete de seguridad de Israel, programada para esta noche. Se espera que en la reunión se discutan opciones para reactivar las conversaciones en busca de un cese al fuego y un acuerdo para liberar a los rehenes.

Presión contra Netanyahu también pretende poner un alto al fuego en Gaza

Los familiares de los rehenes mantienen la esperanza de que una presión permanente pueda lograr que el primer ministro Benjamín Netanyahu y su gabinete de seguridad se decidan a retomar el camino del diálogo para un alto el fuego. Sin embargo, el camino no parece sencillo: los sectores más radicales de su coalición han advertido en reiteradas ocasiones que abandonarían el Gobierno si se llega a una tregua y han desestimado las exigencias de los protestantes.

"Podríamos haber puesto fin a la guerra hace un año y haber traído a casa a todos los rehenes y soldados. Podríamos haber salvado a rehenes y soldados, pero el primer ministro optó, una y otra vez, por sacrificar a civiles en aras de su Gobierno", afirmó con firmeza Einav Zangauker, madre de Matan, un joven de 25 años secuestrado por Hamás en Israel.

El rescate con vida de algunos rehenes por parte de Israel

El 7 de octubre de 2023, militantes de Hamás llevaron a cabo un ataque en el sur de Israel, durante el cual tomaron como rehenes a 251 personas. Desde entonces, algunos de ellos fueron liberados mediante intercambios con prisioneros palestinos, en el marco de treguas temporales pactadas entre las partes. Hasta la fecha, solo ocho rehenes han sido rescatados con vida por las fuerzas israelíes. Se estima que alrededor de 50 personas continúan retenidas en la Franja de Gaza y, según informes oficiales, unas 20 de ellas seguirían con vida.

Cabe mencionar que el último ataque que Israel perpetró contra Gaza ocurrió el lunes 25 de agosto tras un bombardeo contra el hospital Nasser, ubicado en Jan Yunis, que dejó un trágico saldo de 15 muertos. Entre las víctimas se encuentran cinco periodistas que colaboraban con medios internacionales, según confirmó la Defensa Civil del territorio palestino.