Joven de 17 años arrestado por tiroteo en Times Square: 3 heridos
Mundo

Activista Greta Thunberg anuncia salida desde España para llevar ayuda humanitaria a Gaza

La activista Greta Thunberg liderará una flotilla que zarpará desde España el 31 de agosto, con el objetivo de entregar ayuda humanitaria a la Franja de Gaza y romper el bloqueo impuesto por Israel.

Greta Thunberg anuncia una nueva flotilla desde España para llevar ayuda humanitaria a Gaza junto a otros activistas.
Greta Thunberg anuncia una nueva flotilla desde España para llevar ayuda humanitaria a Gaza junto a otros activistas. | Foto: Composición LR/ Instagram/ Saeed M. M. T. Jaras/Anadolu/picture alliance

La activista sueca Greta Thunberg ha anunciado que el próximo 31 de agosto partirá desde España una nueva flotilla con el objetivo de llevar ayuda humanitaria a la Franja de Gaza, una zona que enfrenta un bloqueo de Israel que ha generado una crisis humanitaria grave. En una publicación reciente en su cuenta de Instagram, Thunberg detalló que esta iniciativa busca ser el “mayor intento de romper el asedio ilegal israelí sobre Gaza” y contará con decenas de barcos que zarparán desde diferentes puertos en España. Además, mencionó que el 4 de septiembre se unirán más embarcaciones que saldrán desde Túnez y otros puertos, ampliando así la escala y alcance de la operación, la cual también involucra a varios activistas propalestinos comprometidos con la causa.

La campaña no se limita solo a la movilización marítima, sino que también convoca a manifestaciones y acciones simultáneas en más de 44 países alrededor del mundo, buscando generar presión internacional y romper la “complicidad” de gobiernos y organismos con el bloqueo impuesto a Gaza. Este tipo de iniciativas busca poner en el centro del debate global la situación crítica que vive la población palestina, que enfrenta no solo limitaciones en la entrada de productos básicos, sino también un colapso en los servicios médicos y una creciente hambruna.

PUEDES VER: Cinco periodistas de Al Jazeera fueron asesinados en Gaza tras un bombardeo israelí a una tienda de campaña

La vez que Greta Thunberg y otros activistas fueron detenidos tras intento de llevar ayuda a la Franja de Gaza

Cabe recordar que esta no es la primera vez que Greta Thunberg se involucra directamente en la Flotilla de la Libertad, un grupo de activistas que intentó llevar ayuda humanitaria a Gaza, pero fue interceptada por el Ejército israelí el pasado 8 de junio. En aquella ocasión, el barco Madleen, que formaba parte de esta flotilla, fue abordado y detenido mientras se aproximaba a la costa de Gaza con la intención de entregar una cantidad simbólica de ayuda a los habitantes de la Franja. De los doce activistas a bordo, cuatro, entre ellos la propia Thunberg, aceptaron ser deportados tras la intervención de las fuerzas israelíes, una medida que generó amplio debate y controversia a nivel internacional.

El resto de los activistas a bordo del Madleen rechazaron firmar su deportación voluntaria y, como consecuencia, fueron detenidos y llevados ante un tribunal para que se ratificaran las órdenes de expulsión. Según la legislación israelí, cuando una persona recibe una orden de deportación, puede ser retenida por hasta 72 horas o más antes de ser efectivamente expulsada del país. Los abogados que defienden a estos activistas denunciaron que las autoridades israelíes “interceptaron y se apoderaron por la fuerza” del navío y detuvieron a los voluntarios “violando su voluntad y sus derechos fundamentales conforme al derecho internacional”, un punto que ha sido parte de múltiples discusiones legales y de derechos humanos.

PUEDES VER: 'El asesino de Twitter': la cruel historia del hombre que mató a 9 personas y fue ejecutado en Japón

La vez que el Barco Handala fue interceptado por Israel mientras llevaba ayuda vital a la Franja de Gaza

No solo el Madleen ha enfrentado estas situaciones. Otro barco de la Flotilla de la Libertad, el Handala, fue interceptado por el Ejército israelí el 27 de julio, cuando navegaba a 115 kilómetros de la costa de Gaza. Emma Fourreau, diputada franco-sueca en el Parlamento Europeo y tripulante de ese barco, relató en redes sociales que durante el abordaje la tripulación se vio obligada a tirar sus teléfonos al agua como medida de seguridad. Este incidente volvió a poner en evidencia la tensa situación en la región y los obstáculos que enfrentan las organizaciones humanitarias para llegar a la población palestina.

El Handala transportaba un cargamento crítico de ayuda humanitaria, que incluía leche de fórmula para bebés, pañales, alimentos y medicamentos, todos elementos indispensables para la supervivencia de la población en Gaza. La organización que apoya estas flotillas destacó que toda la carga era estrictamente civil y no militar, y que el objetivo era distribuir directamente estos recursos a una población que sufre una hambruna deliberada y un colapso médico bajo el bloqueo impuesto por Israel. Esta nueva flotilla liderada por Greta Thunberg busca continuar con la labor de llamar la atención internacional sobre la crisis y romper, una vez más, las restricciones que impiden la llegada de ayuda vital a Gaza.

