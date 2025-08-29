Trump bloquea ingreso de delegación palestina a Estados Unidos antes reunión de la Asamblea de la ONU

El Gobierno de Trump revocará los visados de entrada a Estados Unidos para el presidente Mahmud Abbas y altos funcionarios de la Autoridad Palestina. Foto: composición LR/AFP

El Gobierno de Donald Trump anunció que revocará los visados de entrada para Estados Unidos a los responsables de la Autoridad Palestina, incluyendo al presidente Mahmud Abbas, y a altos funcionarios de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP), en vísperas de la Asamblea General de la ONU prevista para septiembre. La Casa Blanca aclaró que la medida no afectará a los integrantes de la misión permanente de Palestina ante Naciones Unidas, quienes contarán con una exención para participar en el foro.

La decisión se produce en un contexto de tensiones diplomáticas, dado que países como Francia, Reino Unido, Canadá y Australia planeaban declarar su reconocimiento al Estado palestino durante la reunión, un paso criticado por Estados Unidos e Israel por considerar que favorece a Hamás y debilita las perspectivas de paz. Según el Departamento de Estado, la revocación de visados responde al "incumplimiento de compromisos" y a acciones que “socavan las oportunidades de un acuerdo pacífico” en la Franja de Gaza.

Palestina exige revertir veto de visado

La Autoridad Palestina manifestó su “profunda consternación” tras la decisión de Estados Unidos de negar visados al presidente Mahmud Abbas y a otros altos funcionarios que planeaban asistir a la Asamblea General de la ONU en Nueva York. El Ministerio de Exteriores palestino calificó la medida como una violación del Acuerdo sobre la Sede de la ONU de 1947, que garantiza la libre entrada de jefes de delegación y solicitó la intervención del Secretario General António Guterres, del Consejo de Seguridad y de los Estados miembros para frenar la implementación de esta resolución.

En su comunicado, la Autoridad Palestina aseguró que la resolución estadounidense “no impedirá el reconocimiento internacional del Estado palestino ni detendrá los esfuerzos para frenar los crímenes de genocidio, desplazamiento y anexión” que afectan a su población. Además, instó a Washington a revertir la medida, señalando que su aplicación contraviene el derecho internacional y afecta directamente a la participación de Palestina en las discusiones de la ONU, mientras Francia y otros países impulsan el reconocimiento de un Estado palestino.

Guterres denuncia graves ataques en Gaza mientras crece el éxodo

El secretario general de la ONU, António Guterres, calificó los recientes bombardeos en Gaza como “un catálogo de horrores sin fin”, tras registrarse al menos 40 muertos en un solo día, según la Defensa Civil local. Las organizaciones humanitarias advierten sobre las consecuencias humanitarias de la ofensiva israelí, mientras la población de Ciudad de Gaza, mayoritariamente desplazada desde el inicio del conflicto, enfrenta una escalada de violencia y graves riesgos de violaciones al derecho internacional.

Imágenes desde el terreno muestran enormes columnas de humo y devastación en los suburbios de la ciudad. Muchos habitantes huyen hacia el sur a pie, en carros tirados por animales o vehículos abarrotados.