El Gobierno de Donald Trump cambiaría el nombre del Departamento de Defensa. | Composición LR

Un informe de The Wall Street Journal reveló que funcionarios de la Casa Blanca estarían trabajando para cambiar el nombre del Departamento de Defensa a ‘Departamento de Guerra’, por órdenes directas del presidente Donald Trump.

La administración republicana pretende renombrar el Pentágono, tal como se le conocía antes del final de la Segunda Guerra Mundial, como parte de una estrategia global y de las políticas internas del mandatario.

¿Por qué Donald Trump quiere cambiar el nombre del Departamento de Defensa de Estados Unidos?

El lunes 25 de agosto, Trump manifestó su intención de modificar el nombre del Departamento de Defensa a ‘Departamento de Guerra’, porque este último, según sus palabras, le “sonaba mejor”. “Antes se llamaba Departamento de Guerra y tenía un sonido más fuerte”, declaró a la prensa desde la oficina Oval.

“Como Departamento de Guerra lo ganamos todo, lo ganamos todo, y creo que tendremos que volver a eso”, indicó. Sin embargo, no anunció que el proceso ya se encuentre en marcha, como lo señaló el informe periodístico.

Por su parte, la vicesecretaria de la Casa Blanca, Anna Kelly, respaldó la idea de Trump con el fin de restaurar los antiguos valores militares en Estados Unidos y así imponer “la fuerza” frente a las políticas “no republicanas” y la “ideología woke”, según escribió en un comunicado.

¿Cómo se llamaba antes el Departamento de Defensa de Estados Unidos?

El antiguo 'Departamento de Guerra' cambió su nombre a Departamento de Defensa gracias a la Ley de Seguridad Nacional de 1947, que unificó las funciones administrativas del Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea en lo que se denominó Establecimiento Militar Nacional.

"Me dirijo a la gente. A todo el mundo le gusta eso. Teníamos una increíble historia de victorias cuando era Departamento de Guerra. Luego lo cambiamos por Departamento de Defensa", justificó Trump, al señalar que bajo ese nombre se ganaron la Primera y la Segunda Guerra Mundial.

“Estoy seguro de que el Congreso estará de acuerdo”, agregó Trump, luego de conocerse que el representante republicano por Florida, Greg Steube, presentó una enmienda para formalizar el cambio de nombre ante el Congreso de Estados Unidos.