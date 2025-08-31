HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
¿Está Trump muerto? La verdad detrás de los rumores
¿Está Trump muerto? La verdad detrás de los rumores     ¿Está Trump muerto? La verdad detrás de los rumores     ¿Está Trump muerto? La verdad detrás de los rumores     
Peruanos se salvan de entrevista para visas en estos casos
Peruanos se salvan de entrevista para visas en estos casos     Peruanos se salvan de entrevista para visas en estos casos     Peruanos se salvan de entrevista para visas en estos casos     
USA

La Casa Blanca planea renombrar el Pentágono como ‘Departamento de Guerra’ de EEUU por órdenes de Trump, revela informe

Trump argumenta que el cambio de nombre busca restaurar antiguos valores militares de Estados Unidos contra amenazas globales.

El Gobierno de Donald Trump cambiaría el nombre del Departamento de Defensa.
El Gobierno de Donald Trump cambiaría el nombre del Departamento de Defensa. | Composición LR

Un informe de The Wall Street Journal reveló que funcionarios de la Casa Blanca estarían trabajando para cambiar el nombre del Departamento de Defensa a ‘Departamento de Guerra’, por órdenes directas del presidente Donald Trump.

La administración republicana pretende renombrar el Pentágono, tal como se le conocía antes del final de la Segunda Guerra Mundial, como parte de una estrategia global y de las políticas internas del mandatario.

PUEDES VER: Inmigrante latina evita deportación en EEUU tras 30 años de residencia gracias a medida judicial urgente

lr.pe

¿Por qué Donald Trump quiere cambiar el nombre del Departamento de Defensa de Estados Unidos?

El lunes 25 de agosto, Trump manifestó su intención de modificar el nombre del Departamento de Defensa a ‘Departamento de Guerra’, porque este último, según sus palabras, le “sonaba mejor”. “Antes se llamaba Departamento de Guerra y tenía un sonido más fuerte”, declaró a la prensa desde la oficina Oval.

“Como Departamento de Guerra lo ganamos todo, lo ganamos todo, y creo que tendremos que volver a eso”, indicó. Sin embargo, no anunció que el proceso ya se encuentre en marcha, como lo señaló el informe periodístico.

El Pentágono empleará la fuerza militar contra cárteles de droga de América Latina por orden de Donald Trump. Fuente: Composición LR

El Pentágono empleará la fuerza militar contra cárteles de droga de América Latina por orden de Donald Trump. Fuente: Composición LR

Por su parte, la vicesecretaria de la Casa Blanca, Anna Kelly, respaldó la idea de Trump con el fin de restaurar los antiguos valores militares en Estados Unidos y así imponer “la fuerza” frente a las políticas “no republicanas” y la “ideología woke”, según escribió en un comunicado.

PUEDES VER: ¿Está Trump muerto? La verdad detrás de los rumores virales sobre el estado de salud del presidente de EEUU

lr.pe

¿Cómo se llamaba antes el Departamento de Defensa de Estados Unidos?

El antiguo 'Departamento de Guerra' cambió su nombre a Departamento de Defensa gracias a la Ley de Seguridad Nacional de 1947, que unificó las funciones administrativas del Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea en lo que se denominó Establecimiento Militar Nacional.

"Me dirijo a la gente. A todo el mundo le gusta eso. Teníamos una increíble historia de victorias cuando era Departamento de Guerra. Luego lo cambiamos por Departamento de Defensa", justificó Trump, al señalar que bajo ese nombre se ganaron la Primera y la Segunda Guerra Mundial.

“Estoy seguro de que el Congreso estará de acuerdo”, agregó Trump, luego de conocerse que el representante republicano por Florida, Greg Steube, presentó una enmienda para formalizar el cambio de nombre ante el Congreso de Estados Unidos.

Notas relacionadas
Inmigrante latina evita deportación en EEUU tras 30 años de residencia gracias a medida judicial urgente

Inmigrante latina evita deportación en EEUU tras 30 años de residencia gracias a medida judicial urgente

LEER MÁS
El papa León XIV exige un alto al fuego en Ucrania y renunciar a la “lógica de las armas”: "Es el momento de negociar"

El papa León XIV exige un alto al fuego en Ucrania y renunciar a la “lógica de las armas”: "Es el momento de negociar"

LEER MÁS
Diplomático de EEUU advierte que buques enviados pueden bombardear Palacio Miraflores si quisieran: "Amenaza directa contra Maduro"

Diplomático de EEUU advierte que buques enviados pueden bombardear Palacio Miraflores si quisieran: "Amenaza directa contra Maduro"

LEER MÁS
¿Qué sanciones impone la nueva ley de DeSantis por exceso de velocidad en Florida?

¿Qué sanciones impone la nueva ley de DeSantis por exceso de velocidad en Florida?

LEER MÁS
Nueva ley de tránsito en Louisiana impone multas a partir de agosto

Nueva ley de tránsito en Louisiana impone multas a partir de agosto

LEER MÁS
Trump deportará a inmigrantes con Green Card por vínculos criminales

Trump deportará a inmigrantes con Green Card por vínculos criminales

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Embajada de EEUU confirma que peruanos serán exonerados de entrevista para visas de no inmigrantes en estos casos desde el 2 de septiembre

Embajada de EEUU confirma que peruanos serán exonerados de entrevista para visas de no inmigrantes en estos casos desde el 2 de septiembre

LEER MÁS
50 minutos al teléfono antes del desastre: se revelan nuevos detalles del accidente del F-35 en EEUU

50 minutos al teléfono antes del desastre: se revelan nuevos detalles del accidente del F-35 en EEUU

LEER MÁS
Gobierno de Trump multa a inmigrantes indocumentados con más de US$6 mil millones por ignorar órdenes de deportación, revela informe

Gobierno de Trump multa a inmigrantes indocumentados con más de US$6 mil millones por ignorar órdenes de deportación, revela informe

LEER MÁS
Conoce a la ciudad más plagada de chinches en EEUU: lidera el ranking desde hace 5 años

Conoce a la ciudad más plagada de chinches en EEUU: lidera el ranking desde hace 5 años

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 17.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Orquesta Candela se une con Joysi Love y lanzan nueva versión de ‘Todavía’: "Queremos llevar la cumbia por todo el mundo"

Milenka queda en shock y rompe en llanto en plena visita a un cementerio: ''No puedo''

Sujeto confiesa haber asesinado a chofer de bus de la línea '505' por el monto de S/2,000

USA

Embajada de EEUU confirma que peruanos serán exonerados de entrevista para visas de no inmigrantes en estos casos desde el 2 de septiembre

50 minutos al teléfono antes del desastre: se revelan nuevos detalles del accidente del F-35 en EEUU

Gobierno de Trump multa a inmigrantes indocumentados con más de US$6 mil millones por ignorar órdenes de deportación, revela informe

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Pedro Castillo: piden que Patricia Benavides, Marita Barreto, Harvey Colchado y congresistas declaren en juicio por golpe de Estado

Fredy Hinojosa reemplaza a Santiváñez: Dina Boluarte lo designa como jefe de la Oficina General de Monitoreo Intergubernamental

Gobierno de Dina Boluarte designa a nueva jefa de IRTP a periodista cercana a Juan José Santiváñez

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota