La tensión entre Estados Unidos y Venezuela continúa escalando, marcando un periodo de alta fricción en la región. A medida que el gobierno de Nicolás Maduro refuerza su presencia militar en la frontera con Colombia, Estados Unidos ha incrementado su despliegue naval en el Caribe, enviando buques de guerra bajo el pretexto de combatir el narcotráfico. Este aumento de la presencia militar de ambas naciones ha generado inquietud internacional, ya que el riesgo de un conflicto directo se mantiene latente.

En una entrevista con La República, Pedro Urruchurtu, quien ha sido coordinador de asuntos internacionales del partido opositor Vente Venezuela y de relaciones internacionales de la campaña de la candidata presidencial María Corina Machado, habló sobre las actuales tensiones que mantiene Estados Unidos con Venezuela y el efecto que esto tiene en la población del país. Cabe indicar que este contexto militar se da mientras el país caribeño sigue lidiando con una inflación extrema y la dictaduro chavista dirigida por Nicolás Maduro.

De acuerdo con información actualizada, la crisis en Venezuela se profundiza, reflejando una compleja realidad económica, social y política que sigue afectando a la mayoría de su población. A pesar de reportar un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) del 7,71% en el primer semestre de 2025, según la CEPAL, la economía continúa siendo altamente vulnerable. La inflación se proyecta en un 229% para el año mientras que el salario mínimo apenas alcanza los $0.90 mensuales y la canasta básica alimentaria supera los $500.

— ¿Cuál es el panorama del pueblo venezolano frente a las recientes tensiones con Estados Unidos?

— El panorama del pueblo venezolano sigue siendo de lucha. Los venezolanos, lejos de haber pasado la página o de haber tirado la toalla, se han mantenido muy firmes y continúan luchando, por supuesto, en un contexto de represión y persecución tan duro como el que hemos vivido desde el 28 de julio del año pasado hasta ahora. Esta lucha se lleva a cabo con una forma de organización más inteligente, más cuidadosa, y con la clandestinidad como mecanismo de organización ciudadana, pero claramente avanzando.

Los venezolanos, obviamente, están agradecidos, estamos agradecidos, por todo el apoyo internacional, sobre todo de una comunidad internacional que finalmente asume al régimen como lo que es, tal como se ha denunciado durante años: un régimen criminal, vinculado al crimen internacional. Es por eso que, finalmente, acciones como las emprendidas por Estados Unidos, que comienzan no solo con este movimiento militar en el Caribe, sino que se inician con el marco fundamental de la designación del 'Cartel de los Soles' como organización terrorista global, abren una serie de posibilidades y opciones para presionar al régimen.

Esto, desde luego, lo hemos recibido con agradecimiento, entendiendo la seriedad de la situación, porque esto no es un juego. Sabemos perfectamente lo que esto significa, pero sobre todo con la esperanza de saber que seguimos luchando. Hay un liderazgo encabezado por María Corina Machado y por el presidente electo, Edmundo González Urrutia, que nos lleva hacia la transición, pero entendemos que este es un momento crítico, un momento importante en el que todos debemos poner de nuestra parte.

Lo más importante es entender que, el 28 de julio de 2024, los venezolanos decidieron un cambio político al elegir a Edmundo González Urrutia como presidente de Venezuela. El régimen, un pequeño grupo enquistado en el poder, tiene secuestrado a Venezuela, y por eso es tan importante avanzar en esta operación y en todo lo que se está haciendo para desmantelar esa estructura criminal. Precisamente esto es lo que nos permitirá avanzar y concretar la transición.

El programa es ese: seguir la lucha, continuar con la estrategia, claramente con la coordinación que existe entre el liderazgo de la oposición y el gobierno de Estados Unidos, así como con la región, y asumiendo esto como una oportunidad desde la lógica de que es el régimen quien ha llevado al país a esta situación. Por lo tanto, nosotros seguiremos determinados hasta lograr nuestra libertad.

— ¿Cómo se encuentra el régimen frente a esta posibilidad de intervención militar?

— El régimen, como hemos visto en los últimos días y horas, ha mostrado reacciones que claramente revelan contradicciones. Por un lado, intentan minimizar el impacto de esto, pero al mismo tiempo toman decisiones que terminan por confirmar la preocupación que sienten al respecto. También llevan a cabo lo que se denomina proyección, es decir, acusan a los demás de lo que ellos mismos son.

Esto, evidentemente, los coloca en un momento crucial, en el que están muy presionados porque, precisamente, entienden que el mundo ha decidido tratarlos como lo que son: un régimen criminal, vinculado a las peores dinámicas que ponen en riesgo, además, la estabilidad y la seguridad de todo el hemisferio, no solo de los Estados Unidos.

Hemos visto reacciones y también intentos desesperados de minimizar el impacto de esta situación, pero en la práctica sabemos que sí se están produciendo dinámicas que los han puesto en dilemas. Nosotros, por nuestra parte, debemos insistir y seguir presionando para concretar la transición cuanto antes, como es el deseo y la aspiración de los venezolanos.

— ¿Qué significaría para la oposición la posible intervención de Estados Unidos contra el régimen?

— Yo creo que, más allá de la discusión sobre qué está haciendo o qué va a hacer Estados Unidos, lo importante es lo que estamos haciendo nosotros como venezolanos. Al final, cualquier proceso de ayuda o dinámica de presión hacia el régimen que nos permita avanzar hacia una transición deberá ser conducido por venezolanos, en este caso, por María Corina Machado y Edmundo González Urrutia.

Por eso, es tan importante la coordinación que existe no solo con la administración de Estados Unidos, sino también con toda la región. Incluso, ya EE. UU. habla de una coalición internacional en función de estos temas. Son cuestiones vinculadas a la seguridad hemisférica y a la estabilidad de la región. Por lo tanto, como liderazgo, no solo tenemos la garantía, sino también la convicción de que la estabilidad de la región llegará sin lugar a dudas una vez desmantelamos el aparato criminal que tiene secuestrado el poder en Venezuela.

Lo importante aquí es que la conducción siga siendo realizada por nosotros y que el liderazgo entienda el rol de la comunidad internacional. Además, debe trabajar en la organización interna, entendiendo que este es un juego que se juega en simultáneo tanto con lo interno como con lo externo. Es fundamental asumir este desafío con responsabilidad y seriedad, en el sentido de la coordinación y los pasos subsiguientes.

Hay un mandato que concretar y una gobernabilidad que garantizar una vez se concrete la transición. Por eso es tan importante avanzar en ese sentido.

La realidad es que esto nos ha permitido coordinar con todos los países, en especial con Estados Unidos. Hay comunicación a todos los niveles y manejo con todos los actores, lo cual es importante porque esa coordinación garantiza no solo que pongamos los tiempos de la urgencia sobre esta situación, sino también que se avance en la dirección correcta.

Por eso, al final, esto es una dinámica de interacción compartida, donde hay organización y alineación con muchos actores, pero además, en nuestro caso, un claro sentido de urgencia. Si bien es cierto que no sabemos qué tan lejos va a llegar Estados Unidos con todo esto, ni sabemos cuándo ocurrirá, lo que tenemos claro es que el rol del liderazgo es acelerar los tiempos y concretar cuanto antes la transición.

En la medida que eso ocurra, los venezolanos podrán avanzar hacia el país que aspiran, y eso es lo más importante. En cambio, si el régimen sigue en el poder, será más difícil que esto ocurra y la región seguirá siendo un epicentro de inestabilidad debido a lo que hace el régimen criminal en Venezuela.

— ¿Cuáles son las posibilidades de reacción por parte de Venezuela, ya sea desde el régimen, la oposición o el pueblo en general?

— Las posibilidades de reacción, desde mi perspectiva, tienen que ver con algo mucho más profundo que simplemente reaccionar. En el caso de la oposición y nuestra estrategia, se trata de liderar, de avanzar como lo hemos venido haciendo. Los venezolanos están listos para responder cuando sea necesario, como lo han hecho siempre. Lo más importante es entender eso: que no estamos solos, que necesitamos el apoyo internacional, que la lucha la conducen los venezolanos, pero que, al final, estamos listos para avanzar en la transición. Y eso, para mí, es lo más importante.

Creo que es la elección más importante que ha dejado el país, un país que se ha unificado en torno a la idea de volver a casa, de reencontrarse con la familia, de reconstruir un país entero. Esa elección de la sociedad venezolana es, sin duda, muy importante.

En cuanto a las reacciones del régimen, serán proporcionales a su propia desesperación y a sus preocupaciones. Ellos, al final, son los responsables de sus propias dinámicas criminales. El régimen se ha convertido en el verdadero peligro para el hemisferio, la amenaza real. Y ellos han asumido esta actitud. Si algo nos sirvió, entre muchas cosas, para comprobar la derrota monumental que les propinamos el 28 de julio de 2024, fue precisamente haberlos obligado a desplazarse hacia su terreno más violento, más criminal, más represivo. En Venezuela, el terrorismo de Estado está presente, como lo ha señalado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Es por eso que, dentro de una lógica convencional de la política, hemos implementado herramientas no convencionales para derrotar un régimen como este, que es no convencional. Y es precisamente por eso que estamos viendo la efectividad de las acciones de Estados Unidos, gracias a los esfuerzos de la administración del presidente Trump y del secretario de Estado, Marco Rubio. Esta es una administración que ha implementado herramientas no convencionales para atacar eficazmente a un régimen que actúa de manera no convencional, pero que es una amenaza para todos.

Mientras esto ocurre, los venezolanos seguimos luchando, organizándonos y haciendo todo lo necesario para liberar al país. Al final, eso será la mejor oportunidad para liberar a todos los presos políticos y avanzar en la reconstrucción del país.

— ¿Cuál es el ambiente actual dentro de Venezuela, como está reaccionando la población y como vive estas tensiones?

— Los venezolanos están, obviamente, expectantes, muy conscientes del momento histórico y decididos a avanzar hacia la democracia y la libertad. Hoy, más del 90% de los venezolanos repudia al régimen, y nosotros, como liderazgo, hemos sido muy serios y responsables en el manejo de las expectativas, entendiendo lo que esto significa.

Pero definitivamente, hay que avanzar. Los venezolanos estamos listos, y el ambiente es uno de expectativa, pero también de mucha claridad. Nadie duda de lo que es el régimen, nadie duda de lo que ha hecho, y hoy, a los venezolanos, los une un gran sentimiento de cambio y de avance hacia la libertad.