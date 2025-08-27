HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Maduro acusa de presión militar a Estados Unidos ante llegada de submarino nuclear para combatir el narcotráfico

El régimen Nicolás Maduro alertó sobre el envío de un submarino nuclear de EE. UU. al Caribe, acción que asegura representa una "amenaza inédita" en la región.

El régimen de Nicolás Maduro denuncia el envío de un submarino nuclear de EE. UU. al Caribe como una "amenaza militar". Foto: composición LR/AFP
El régimen de Nicolás Maduro denuncia el envío de un submarino nuclear de EE. UU. al Caribe como una "amenaza militar". Foto: composición LR/AFP

El régimen de Nicolás Maduro señaló que el envío de un submarino nuclear de Estados Unidos a aguas del Caribe cercanas a Venezuela representa una "amenaza militar" sin precedentes para la región. La acusación se formalizó ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), donde la misión venezolana solicitó el cese inmediato del despliegue. Según fuentes oficiales, la llegada del USS Newport News, un submarino de ataque rápido, y del crucero lanzamisiles USS Lake Erie está prevista para principios de la próxima semana.

El Ministerio de Defensa venezolano, dirigido por Vladimir Padrino López, respondió con el anuncio de un despliegue propio de buques de en sus aguas territoriales como parte de la ampliación de la 'Operación Relámpago del Catatumbo' contra el narcotráfico. Esta escalada verbal ocurre en el contexto de la operación antidrogas impulsada por la administración de Donald Trump en el Caribe.

PUEDES VER: Escepticismo y crisis económica: la visión venezolana ante la tensión con Estados Unidos, según expertos

lr.pe

Maduro acusa a Washington de “amenaza nuclear inédita”

Desde el Palacio de Miraflores, Nicolás Maduro afirmó que la movilización del submarino nuclear de Estados Unidos constituye una violación clara del Tratado de Tlatelolco de 1967. Este acuerdo establece a América Latina y el Caribe como una zona libre de armas nucleares. "Nunca se había amenazado a ningún país de la región con un submarino nuclear", declaró en un discurso transmitido por la televisión estatal.

La misión permanente de Venezuela ante la ONU emitió una nota de protesta formal en la que describe el despliegue como "una grave amenaza a la paz y la seguridad regionales". El documento exige a Estados Unidos "garantías claras y verificables" de que no desplegará ni amenazará con usar armas nucleares en la región. Además, instó al OPANAL (Organismo para la Proscripción de las Armas Nucleares en América Latina y el Caribe) a convocar consultas urgentes para examinar estas acciones.

PUEDES VER: María Corina Machado agradece el apoyo de Javier Milei tras la inclusión del Cártel de los Soles en lista terrorista

lr.pe

EE. UU. justifica el envío de buques como parte de la lucha antidrogas en el Caribe

La justificación del gobierno estadounidense para este despliegue militar se enmarca en su campaña contra el narcotráfico internacional. Reportes de agencias internacionales indican que la administración Trump ordenó el envío de buques de guerra adicionales al sur del Caribe para enfrentar a carteles de droga latinoamericanos. Esta operación antidrogas incluye una presencia naval reforzada, aunque las autoridades venezolanas la interpretan como una medida de presión geopolítica.

Este episodio se produce después de que Washington duplicara la recompensa por la captura de Nicolás Maduro a 50 millones de dólares, acusándolo de violar leyes antidrogas.

