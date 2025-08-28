Ministro de Defensa de Nicolás Maduro se equivoca y llama "Farsa Armada" a los militares venezolanos

El ministro de Defensa, Padrino López, se equivocó en transmisión en vivo de la cadena nacional venezolana VTV. | Foto: composición LR/ EFE/ VTV

En medio de las acusaciones de Estados Unidos a Venezuela por afirmar que Nicolás Maduro es el líder del 'Cartel de los soles', el ministro de Defensa, Padrino López, salió a declarar sobre el objetivo del país para frenar el narcotráfico. Sin embargo, se equivocó al nombrar a las Fuerzas Armadas y terminó calificándolas como "farsa".

El discurso de Padrino López no pasó desapercibido en diversos medios y las redes sociales por ser traicionado por su 'subconsciente' y encender la polémica sobre las órdenes de Maduro durante la transmisión de la rueda de prensa del 27 de agosto.

Ministro de Defensa, Padrino López, se equivoca y llama "farsa" a las Fuerzas Armadas

La polémica frase del ministro de Defensa, Padrino López, se dio a través de la cadena nacional VTV cuando realizaba un discurso sobre los esfuerzos del Gobierno de Nicolás Maduro contra el narcotráfico. En pleno mensaje se confundió y en vez de decir 'Fuerzas Armadas' terminó diciendo "farsa armada" a los militares venezolanos y aunque intentó enmendar su error pronunciando correctamente a la institución, el lapsus que cometió ya había quedado registrado.

"Repito, es parte de la cotidianidad, que la actuación de nuestra farsa, de nuestra Fuerza Armada, porque es un mandato constitucional y repito la instrucción permanente de nuestro comandante", mencionó Padrino López en la rueda de prensa.

Padrino López realiza discurso contradictorio sobre el narcotráfico

Padrino López también se pronunció en su discurso sobre las acusaciones de Estados Unidos sobre el narcotráfico en Venezuela. El ministro de Defensa indicó que en Venezuela "no existe el narcotráfico", pero segundos después se contradijo y afirmó que el Gobierno busca “acabar con todo vestigio de narcotráfico” y “limpiar el territorio del terrorismo”.

Asimismo, el ministro de Defensa indicó que habían incautado casi tres toneladas de cocaína en el estado Amazonas. Es decir, se trató de alrededor de 2.800 kilos de droga que, según el militar chavista, ya fueron “puestos a la orden para el proceso legal” y que representan “golpes certeros contra la droga”.