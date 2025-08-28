La opositora venezolana María Corina Machado publicó un video en su cuenta oficial de X este 28 de agosto, en el que afirma que el país entrará en una etapa de “auge económico y social nunca antes visto” si se concreta la salida de Nicolás Maduro del poder, en medio de las tensiones diplomáticas con Estados Unidos en el Caribe.

Machado aprovechó el contexto geopolítico para asegurar que “la transición ya empezó” y afirmó que el momento actual representa “una oportunidad única” e irrepetible para transformar Venezuela sin el chavismo.

Maria Corina Machado critica al régimen de Nicolás Maduro. Fuente: Composición LR

¿Qué dijo María Corina Machado en su video?

El video publicado por Machado inicia con una serie de imágenes que retratan la destrucción económica y social atribuida al régimen de Nicolás Maduro. La dirigente afirmó que “el retorno de la democracia abrirá una de las oportunidades de inversión más extraordinarias en el mundo emergente” y remarcó que Venezuela se encuentra “en una posición única para un gran auge económico”.

El cambio, señaló, será favorable debido a la ubicación geográfica del país: “A solo 1.200 millas náuticas de los Estados Unidos, con acceso directo al canal de Panamá y a Europa, Venezuela sirve como un puente natural entre América del Sur, el Caribe y el mundo”.

Además, recordó que Venezuela posee “las reservas probadas de petróleo más grandes del planeta”, lo que la convierte en una nación no solo rica en recursos, sino con un vasto potencial por desarrollar. “Exigimos un cambio democrático”, puntualizó la excandidata presidencial.

¿Cuáles son los cambios que propone María Corina Machado?

María Corina Machado detalló los sectores y ventajas que, desde su punto de vista, impulsarán el nuevo modelo económico de Venezuela si se concreta la transición democrática. Afirmó que el país caribeño cuenta con condiciones competitivas para atraer inversiones extranjeras y construir una economía sólida sobre bases institucionales.