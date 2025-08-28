HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
El 'Monstruo' será extraditado desde Paraguay
El 'Monstruo' será extraditado desde Paraguay     El 'Monstruo' será extraditado desde Paraguay     El 'Monstruo' será extraditado desde Paraguay     
Mira EN VIVO 'Del hecho al dicho' con Jaime Chincha
Mira EN VIVO 'Del hecho al dicho' con Jaime Chincha     Mira EN VIVO 'Del hecho al dicho' con Jaime Chincha     Mira EN VIVO 'Del hecho al dicho' con Jaime Chincha     
Tiroteo en iglesia de USA deja 2 niños muertos y 20 heridos
Tiroteo en iglesia de USA deja 2 niños muertos y 20 heridos     Tiroteo en iglesia de USA deja 2 niños muertos y 20 heridos     Tiroteo en iglesia de USA deja 2 niños muertos y 20 heridos     
Mundo

María Corina Machado asegura que si Maduro deja el poder, Venezuela vivirá un "auge económico y social" sin precedentes

La opositora destacó que la transición democrática representa una "oportunidad única" para transformar a Venezuela.

María Corina Machado avizora un futuro sin Nicolás Maduro en Venezuela.
María Corina Machado avizora un futuro sin Nicolás Maduro en Venezuela. | Composición LR

La opositora venezolana María Corina Machado publicó un video en su cuenta oficial de X este 28 de agosto, en el que afirma que el país entrará en una etapa de “auge económico y social nunca antes visto” si se concreta la salida de Nicolás Maduro del poder, en medio de las tensiones diplomáticas con Estados Unidos en el Caribe.

Machado aprovechó el contexto geopolítico para asegurar que “la transición ya empezó” y afirmó que el momento actual representa “una oportunidad única” e irrepetible para transformar Venezuela sin el chavismo.

Maria Corina Machado critica al régimen de Nicolás Maduro. Fuente: Composición LR

Maria Corina Machado critica al régimen de Nicolás Maduro. Fuente: Composición LR

PUEDES VER: El conmovedor gesto de un estudiante a su padre con cáncer terminal: adelantó su graduación dos años para que pueda asistir

lr.pe

¿Qué dijo María Corina Machado en su video?

El video publicado por Machado inicia con una serie de imágenes que retratan la destrucción económica y social atribuida al régimen de Nicolás Maduro. La dirigente afirmó que “el retorno de la democracia abrirá una de las oportunidades de inversión más extraordinarias en el mundo emergente” y remarcó que Venezuela se encuentra “en una posición única para un gran auge económico”.

El cambio, señaló, será favorable debido a la ubicación geográfica del país: “A solo 1.200 millas náuticas de los Estados Unidos, con acceso directo al canal de Panamá y a Europa, Venezuela sirve como un puente natural entre América del Sur, el Caribe y el mundo”.

Además, recordó que Venezuela posee “las reservas probadas de petróleo más grandes del planeta”, lo que la convierte en una nación no solo rica en recursos, sino con un vasto potencial por desarrollar. “Exigimos un cambio democrático”, puntualizó la excandidata presidencial.

PUEDES VER: Tiroteo en iglesia y escuela católica de Minneapolis deja 2 niños muertos y otros 17 heridos: atacante falleció

lr.pe

¿Cuáles son los cambios que propone María Corina Machado?

María Corina Machado detalló los sectores y ventajas que, desde su punto de vista, impulsarán el nuevo modelo económico de Venezuela si se concreta la transición democrática. Afirmó que el país caribeño cuenta con condiciones competitivas para atraer inversiones extranjeras y construir una economía sólida sobre bases institucionales.

  • Promover inversiones en sectores estratégicos como fintech, logística, salud privada, educación y servicios digitales.
  • Impulsar el turismo aprovechando los 2.800 kilómetros de costa caribeña, parques naturales y clima tropical.
  • Desarrollar el potencial agrícola con tierras fértiles para abastecer mercados regionales e internacionales.
  • Aprovechar los costos de extracción de petróleo ultrabajos, capacidad de refinación existente y reservas de gas natural.
  • Fomentar la minería responsable como nuevo motor de crecimiento.
  • Establecer un marco institucional basado en el estado de derecho, respeto a la propiedad privada, estabilidad monetaria y garantías para la inversión privada.
  • Incluir a la diáspora venezolana en el proceso de reconstrucción nacional.
Notas relacionadas
El conmovedor gesto de un estudiante a su padre con cáncer terminal: adelantó su graduación dos años para que pueda asistir

El conmovedor gesto de un estudiante a su padre con cáncer terminal: adelantó su graduación dos años para que pueda asistir

LEER MÁS
Embajada de EEUU confirma que peruanos serán exonerados de entrevista para visas de no inmigrantes en estos casos desde el 2 de septiembre

Embajada de EEUU confirma que peruanos serán exonerados de entrevista para visas de no inmigrantes en estos casos desde el 2 de septiembre

LEER MÁS
Estos son los buques de guerra con misiles que Estados Unidos ha enviado al Caribe, según el Financial Times

Estos son los buques de guerra con misiles que Estados Unidos ha enviado al Caribe, según el Financial Times

LEER MÁS
Últimas noticias sobre el dólar BCV

Últimas noticias sobre el dólar BCV

LEER MÁS
¿Qué es el Cartel de los Soles?, la organización "terrorista" vinculada a Nicolás Maduro, según Estados Unidos

¿Qué es el Cartel de los Soles?, la organización "terrorista" vinculada a Nicolás Maduro, según Estados Unidos

LEER MÁS
Los 3 países de América Latina con los salarios mínimos más altos en 2025, según Bloomberg

Los 3 países de América Latina con los salarios mínimos más altos en 2025, según Bloomberg

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Maduro asegura que Venezuela cuenta con “solidaridad mundial” frente al envío de submarino nuclear por parte de EE.UU.

Maduro asegura que Venezuela cuenta con “solidaridad mundial” frente al envío de submarino nuclear por parte de EE.UU.

LEER MÁS
Youtuber prueba el internet satelital Starlink de Elon Musk y asegura que “es revolucionario, pero no perfecto”

Youtuber prueba el internet satelital Starlink de Elon Musk y asegura que “es revolucionario, pero no perfecto”

LEER MÁS
¿Maduro prometió renunciar como presidente de Venezuela? Esto fue lo que realmente dijo en su discurso viral

¿Maduro prometió renunciar como presidente de Venezuela? Esto fue lo que realmente dijo en su discurso viral

LEER MÁS
Joven china engañó a su novio fingiendo que se iban de vacaciones y terminó vendiéndolo a grupo criminal

Joven china engañó a su novio fingiendo que se iban de vacaciones y terminó vendiéndolo a grupo criminal

LEER MÁS
Enviado especial de Estados Unidos para Ucrania condena ataque de Rusia: "Amenazan la paz que Trump está buscando"

Enviado especial de Estados Unidos para Ucrania condena ataque de Rusia: "Amenazan la paz que Trump está buscando"

LEER MÁS
¿Atacará Trump al régimen de Maduro? Estas son las posibilidades de una intervención militar, según expertos

¿Atacará Trump al régimen de Maduro? Estas son las posibilidades de una intervención militar, según expertos

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

WhatsApp prueba nuevos temporizadores para mensajes que desaparecen: llegan las opciones de 1 y 12 horas

Pedro Castillo: piden que Patricia Benavides, Marita Barreto, Harvey Colchado y congresistas declaren en juicio por golpe de Estado

Fredy Hinojosa reemplaza a Santiváñez: Dina Boluarte lo designa como jefe de la Oficina General de Monitoreo Intergubernamental

Mundo

Así sería el búnker 'secreto' de Maduro ante ataques militares: túneles, redes satelitales rusas y chinas, seguridad cubana y más

Youtuber prueba el internet satelital Starlink de Elon Musk y asegura que “es revolucionario, pero no perfecto”

Enviado especial de Estados Unidos para Ucrania condena ataque de Rusia: "Amenazan la paz que Trump está buscando"

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Pedro Castillo: piden que Patricia Benavides, Marita Barreto, Harvey Colchado y congresistas declaren en juicio por golpe de Estado

Fredy Hinojosa reemplaza a Santiváñez: Dina Boluarte lo designa como jefe de la Oficina General de Monitoreo Intergubernamental

Gobierno de Dina Boluarte designa a nueva jefa de IRTP a periodista cercana a Juan José Santiváñez

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota