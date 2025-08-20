Las tensiones entre Estados Unidos y Venezuela alcanzaron niveles críticos, impulsadas por una serie de acciones y declaraciones de ambas naciones. El presidente estadounidense, Donald Trump, intensificó su estrategia contra el régimen de Nicolás Maduro, acusándolo de liderar el denominado 'Cartel de los Soles' y de colaborar con organizaciones terroristas como el Tren de Aragua y el Cártel de Sinaloa. Además, como parte de esta ofensiva, la administración Trump duplicó la recompensa por la captura de Maduro a 50 millones de dólares.

Este martes 19 de agosto, Estados Unidos, a través de la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, advirtió estar dispuesto a usar “todos los elementos de su poder” para detener el flujo de drogas que entra a través de sus fronteras y “llevar a los responsables ante la justicia”. Este pronunciamiento se produjo en el contexto del despliegue de cerca de 4.000 soldados y tres destructores de misiles guiados —USS Gravely, USS Jason Dunham y USS Sampson— en el mar Caribe.

Por su parte, el régimen venezolano calificó estas acciones como una amenaza imperialista y movilizó a 4,5 millones de milicianos de la Milicia Nacional Bolivariana para, según Maduro, defender la soberanía nacional. Además, el líder chavista prohibió el uso de drones en el país, citando preocupaciones de seguridad tras un supuesto intento de atentado en 2020, durante el primer mandato de Trump en Estados Unidos. Cabe señalar que estos países no mantienen relaciones diplomáticas formales desde 2019.

Bajo esta comparativa entre las acciones estadounidenses de 2020 y las actuales, el internacionalista Francisco Belaúnde explica que las dimensiones son mayores, ya que las actuales son más significativas y tienen la particularidad de ser un acto unilateral. "En este caso, comprende barcos para operaciones anfibias y marines. Llama la atención porque las dimensiones son totalmente diferentes", señala Belaúnde, quien cuestiona si este movimiento político-militar es una demostración de fuerza o un genuino interés de intervención.

Presencia de cárteles de América Latina en Estados Unidos

Como es bien conocido, Trump atribuye a los cárteles de América Latina el flujo de drogas, especialmente el fentanilo, dentro de los Estados Unidos. Según el mandatario, esta situación termina destruyendo las comunidades estadounidenses y genera un aumento de la violencia en las calles del país. En busca de una línea de combate directa, el líder republicano firmó en secreto una directiva para el Pentágono que autorizaba el uso de la fuerza militar contra los cárteles de droga latinoamericanos, según reveló The New York Times.

Solo en febrero, Estados Unidos designó al Tren de Aragua, la mara MS-13 en El Salvador y seis grupos en México como organizaciones terroristas extranjeras. Esta denominación suele ser reservada para grupos extremistas como Al Qaeda o el Estado Islámico, que utilizan la violencia con fines políticos, y no para redes delictivas centradas en el dinero, como es el caso de los cárteles. No obstante, la administración Trump sostiene que las conexiones y operaciones internacionales de estos grupos justifican su designación.

El 'Cártel de los Soles', un grupo terrorista, según Estados Unidos

En la misma línea, Trump denominó como un grupo terrorista al llamado 'Cártel de los Soles', el cual, según informes de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, está liderado por Nicolás Maduro y compuesto por parte del régimen venezolano. No obstante, Belaúnde aclara que este grupo está lejos de ser un cártel como tal, siendo descrito correctamente como un acto de corrupción dentro de la cúpula del gobierno venezolano.

"Son narcos que, digamos, tienen como socios a militares, a policías y a gente del gobierno. Existe esta complicidad, esta asociación, pero no es un verdadero cártel, según los especialistas", precisa el internacionalista, pero sin desvincular la implicancia del régimen: "Sí habría evidencia de que la gente del gobierno de Maduro, tal vez el propio Maduro, está metido en el negocio del narcotráfico". Cabe indicar que, bajo este panorama, existe la posibilidad de una intervención estadounidense, pero "limitada".

Ecuador y Paraguay también los calificaron como grupo terrorista

Este 20 de agosto, Paraguay aprobó una resolución del Senado que declara al 'Cártel de los Soles' como organización terrorista. La medida, que solo espera la firma del presidente Santiago Peña para entrar en vigor, se enmarca en una estrategia regional de cooperación contra el narcoterrorismo. Esta decisión se suma a las acciones de Estados Unidos y Ecuador, quienes han señalado al grupo por actividades ilícitas transnacionales, incluyendo el narcotráfico y el lavado de activos.

Por el lado de Ecuador, Daniel Noboa declaró el pasado 15 de agosto al cártel como un grupo terrorista, siguiendo la designación previa de Estados Unidos. A través del Decreto Ejecutivo No. 93, Noboa identificó a esta organización como una amenaza para la soberanía, el orden y la integridad del Estado ecuatoriano. Además, instruyó al Centro de Inteligencia (CNI) a investigar la posible presencia de este grupo en el país y a coordinar con organismos internacionales para reforzar la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado transnacional.

La posibilidad de una operación militar estadounidense en Venezuela

Francisco Belaúnde teoriza que dentro de la posibilidad de operaciones militares puntuales se incluyen "bombardeos o cosas por el estilo", ya que los barcos enviados por el Gobierno estadounidense cuentan "lanzamisiles y más". Además, podrían darse "asesinatos selectivos de funcionarios del Gobierno de Maduro o incluso el propio Maduro, esto con la finalidad de provocar la revuelta como Israel lo intentó en Irán, pero con la diferencia es que en Venezuela existe una oposición más organizada", puntualiza Belaúnde.

Por otra parte, el especialista explica que más allá de la intervención por la presencia de una posible red de narcotráfico, también cabe la hipótesis que se trate de un intento por derrocar el régimen en Venezuela. "Una intervención solamente como digo a través de bombardeo para provocar la caída de Maduro. Esa podría ser el objeto, pero no una invasión propiamente", esto con la finalidad de provocar una revuelta interna, la cual se podría llevar a cabo causada por los ataques, explica Belaúnde.