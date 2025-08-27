HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Carteles con recompensa de US$50 millones por Nicolás Maduro son vistos en calles de Francia, Alemania y otros países

Una campaña internacional desplegó carteles con la recompensa por Nicolás Maduro en ciudades de cinco continentes. EE. UU. ofrece US$50 millones por el mandatario venezolano.

La recompensa por Nicolás Maduro es la más alta ofrecida por EE. UU. para un líder extranjero en funciones. Foto: composiciónLR/X/@vente_mundo/@PedroDeMendonca
La recompensa por Nicolás Maduro es la más alta ofrecida por EE. UU. para un líder extranjero en funciones. Foto: composiciónLR/X/@vente_mundo/@PedroDeMendonca

El rostro de Nicolás Maduro apareció en decenas de ciudades alrededor del mundo. No se trató de una visita diplomática ni de un acto oficial, sino de una campaña global que difundió carteles con la millonaria recompensa ofrecida por Estados Unidos a cambio de su captura.

La iniciativa, impulsada por el Comando ConVzla, agrupación opositora al chavismo, busca exponer la oferta del Gobierno estadounidense que asciende a US$50 millones por información que conduzca al arresto del mandatario venezolano.

PUEDES VER: María Corina Machado agradece el apoyo de Javier Milei tras la inclusión del Cártel de los Soles en lista terrorista

lr.pe

¿En qué países aparecieron los carteles con la recompensa por Nicolás Maduro?

Los afiches con la cara de Nicolás Maduro y el mensaje “Se busca. Recompensa: 50 millones de dólares” amanecieron en zonas céntricas de más de una docena de países. Las fotografías muestran plazas, avenidas y zonas de alto tránsito cubiertas con el mismo aviso, replicado en diferentes idiomas.

Según lo difundido por el Comando ConVzla, la campaña se extendió a los cinco continentes. Entre las naciones donde se evidenció la presencia de los carteles se encuentran:

  • Francia: en París, sobre postes y estaciones de metro.
  • Alemania: en Berlín, cerca de la Puerta de Brandeburgo.
  • España: en calles de Madrid y Barcelona.
  • Italia: en Roma, alrededor del Coliseo.
  • Países Bajos: en zonas céntricas de Ámsterdam.
  • Uruguay: en Montevideo, en puntos estratégicos.
  • Chile: en Santiago, en espacios públicos.
  • Argentina: en Buenos Aires, sobre avenidas principales.
  • Australia: en Melbourne y Sídney.
  • Japón: en Tokio, en estaciones de tren.
  • Dinamarca: en Copenhague, en áreas turísticas.
El cartel con la recompensa puesta por EE. UU. se exhibió en distintos países. Foto: X/@vente_mundo

El cartel con la recompensa puesta por EE. UU. se exhibió en distintos países. Foto: X/@vente_mundo

El cartel con la recompensa puesta por EE. UU. se exhibió en distintos países. Foto: X/@vente_mundo

El cartel con la recompensa puesta por EE. UU. se exhibió en distintos países. Foto: X/@vente_mundo

El cartel con la recompensa puesta por EE. UU. se exhibió en distintos países. Foto: X/<strong>@PedroDeMendonca</strong>

El cartel con la recompensa puesta por EE. UU. se exhibió en distintos países. Foto: X/@PedroDeMendonca

El cartel con la recompensa puesta por EE. UU. se exhibió en distintos países. Foto: X/@PedroDeMendonca

El cartel con la recompensa puesta por EE. UU. se exhibió en distintos países. Foto: X/@PedroDeMendonca

El cartel con la recompensa puesta por EE. UU. se exhibió en distintos países. Foto: X/@PedroDeMendonca

El cartel con la recompensa puesta por EE. UU. se exhibió en distintos países. Foto: X/@PedroDeMendonca

Aparece un cartel gigante de la recompensa en frontera de Venezuela y Colombia

Uno de los focos más mediáticos de esta campaña se ubicó en la frontera colombo-venezolana, específicamente en la autopista internacional de Villa del Rosario, en el departamento de Norte de Santander. Allí se instaló una gigantesca valla publicitaria con la oferta de recompensa por Nicolás Maduro y Diosdado Cabello, este último también buscado por Washington, con una cifra de US$25 millones.

La estructura no duró mucho. Pocas horas después de su instalación, un simpatizante del chavismo derribó la valla, generando una ola de críticas y reacciones en redes sociales. El acto fue calificado por sectores opositores como “un intento desesperado por silenciar la verdad”.

Ante el retiro forzado del cartel, el Comando ConVzla redobló su ofensiva: “Aunque tumben una valla en la frontera, la verdad no se puede ocultar”, fue la consigna que acompañó el despliegue de carteles por el mundo.

