Este video no muestra entrada de un "submarino nuclear" al canal de Panamá para llegar a Venezuela

Este 26 de agosto de 2025, Donald Trump ordenó a la armada marítima de los Estados Unidos replegar más unidades con dirección a Venezuela para combatir al Cártel de los Soles. El actual gobierno de la Casa Blanca calificó a esta organización del narcotráfico como terrorista, y que incluye dentro de la calificación a la dictadura chavista actual, liderada por Nicolás Maduro.

Entre estas nuevas unidades marítimas militares desplegadas, se encuentran monitores con misiles dirigidos y submarinos. Recordemos que también ya está en camino otra flota que abandonó los puertos estadounidenses desde el 8 de agosto. En este contexto, se ha viralizado por redes sociales un video que supuestamente muestra un supuesto submarino nuclear de los Estados Unidos pasando por el canal de Panamá. No obstante, la grabación corresponde a otra situación.

Publicaciones desinformativas por las redes sociales de Threads y Facebook. Foto: capturas de pantalla

Hasta la publicación de esta verificación, se ha identificado que el posteo más viralizado se ha registrado en la red social de Threads, que ha logrado recopilar 152.837 visualizaciones, 7.023 'me gusta', 227 comentarios, republicado 206 veces y compartido por diversos usuarios 207 veces.

Submarino no pasó por canal de Panamá en el 2025

Para rastrear los videos viralizados por las redes sociales, realizamos búsquedas con palabras clave como "Submarino + nuclear + EEUU + pasan + canal + de + Panamá", y encontramos varios videos sobre este tipo de evento de distintos años que fueron usados para desinformar en la actualidad sobre el movimiento de la marina de los Estados Unidos por los mares venezolanos.

Sobre el bulo más viralizado por Threads, encontramos que corresponde a una grabación del 5 de marzo de 2022, en la que, en efecto, vemos el paso de un submarino estadounidense por el Canal de Panamá. Según el usuario que lo publicó, quien figura como Jaime González, es común este tipo de traslados militares en la zona.

Diferencia entre el video del bulo y el original. Foto: composición LR/capturas de pantalla

Sobre el viral en Facebook, encontramos que se trata del paso de otro submarino de propulsión nuclear estadounidense pasando por el Canal de Panamá, pero que aconteció el 20 de abril de 2017, según lo publicado por el medio Noticias RCN, que indica que dicho movimiento se dio entre las tensiones de la comunidad internacional y Corea del Norte.

Publicación del bulo en Facebook y la nota emitida por RNC. Foto: composición LR/capturas de pantalla

También encontramos otro mucho más antiguo, que atestigua el paso de otro submarino de la misma descripción y del mismo país, solo que sucedió el 4 de noviembre de 2015.

Submarino visualizado en el 2015. Foto: captura de pantalla

Entre otras curiosidades, en la plataforma de YouTube se publicó el traslado de un submarino peruano por el Canal de Panamá el 7 de noviembre de 2019.

Submarino de la armada peruana que pasó por el Canal de Panamá. Foto: captura de pantalla

Conclusión

No existe material audiovisual verídico sobre el paso de un submarino nuclear estadounidense por el Canal de Panamá por la guerra contra el narcotráfico global en este 2025. Encontramos videos que han sido descontextualizados para crear desinformación sobre el movimiento militar de los marines estadounidenses en el mar caribe frente a Venezuela. Por lo tanto, calificamos este tipo de posteos como falsos.

