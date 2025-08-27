Las tensiones entre Estados Unidos y Venezuela han alcanzado niveles críticos, marcando una de las confrontaciones más intensas en años recientes. El gobierno de Donald Trump ordenó el despliegue de una fuerza naval significativa en el Caribe, que incluye destructores de misiles guiados y tropas de infantería, bajo el pretexto de combatir el narcotráfico en la región. Esta operación se centra en el denominado 'Cártel de los Soles', una organización criminal vinculada al régimen de Nicolás Maduro.

Este escenario se enmarca en una Venezuela que enfrenta una compleja realidad marcada por graves desafíos económicos, sociales y políticos. A pesar de reportar un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) del 7,71% en el primer semestre del año, según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), la economía sigue siendo vulnerable debido a la alta inflación, que se proyecta en un 229% para 2025, y la escasez de productos básicos.

El salario mínimo mensual continúa siendo de $0,90, mientras que el costo de la canasta alimentaria supera los $500, lo que sitúa a más del 80% de la población en situación de pobreza extrema. En el ámbito social, la crisis alimentaria se agrava por la reducción de la asistencia humanitaria internacional. El Programa Mundial de Alimentos (PMA) ha disminuido a la mitad sus operaciones en el país debido a la falta de fondos, dejando sin apoyo a miles de venezolanos en situación de vulnerabilidad.

¿Cuál es la verdadera preocupación del venezolano?

Ante estos factores, la preocupación de los venezolanos no está centrada en una posible intervención militar, sino en la búsqueda de satisfacer sus necesidades diarias, según explica Jesús Torrealba, periodista venezolano. "La inmensa mayoría de los venezolanos está centrada en tratar de mantener a flote sus respectivas burbujas de precaria normalidad a nivel personal y familiar, en medio de una situación que, desde el punto de vista humanitario, es catastrófica", puntualiza.

Por su parte, Carlos Moreno, politólogo venezolano, destaca la ausencia de una "manifestación social típica de estos momentos. No ha habido compras nerviosas, ni gente en las calles protestando, hay una especie de letargo", debido a que "no es creíble la amenaza de Estados Unidos". Moreno añade que "hay escepticismo y también una gran preocupación por las necesidades básicas. La gente en Venezuela está centrada en resolver su problema económico, que es muy grave".

El panorama frente a una posible intervención estadounidense

Aunque ambos especialistas coinciden en que las necesidades económicas, sociales y migratorias superan la preocupación por una intervención militar por parte de Estados Unidos, Moreno admite que existe una alerta ante lo que pueda suceder. Asimismo, Torrealba explica que el escepticismo y "cierto desconcierto" del pueblo venezolano se debe a las contradictorias decisiones de Estados Unidos respecto a Venezuela.

"Por un lado, hubo discursos hostiles hacia Maduro, principalmente por una ala encabezada por el secretario de Estado, Marco Rubio. Por otro, hubo acercamientos, como el acuerdo para el intercambio de rehenes y la aprobación de licencias para que compañías petroleras norteamericanas operen en nuestro país, acciones llevadas a cabo, por supuesto, con el beneplácito del presidente Trump, porque, de otro modo, no se habrían producido", puntualiza Torrealba.

La relación entre Estados Unidos y Venezuela este año se caracteriza por una política estadounidense que combina sanciones económicas, acuerdos bilaterales y operaciones militares. En el ámbito energético, el Departamento del Tesoro de EE. UU. otorgó en julio una licencia restringida a Chevron, permitiéndole reanudar operaciones petroleras en Venezuela. Paralelamente, Estados Unidos ha impuesto sanciones a funcionarios venezolanos por presuntos abusos de derechos humanos y corrupción.

En el ámbito diplomático, las tensiones se han intensificado con el despliegue de buques de guerra estadounidenses en el Caribe, bajo el argumento de combatir el narcotráfico, y la designación del 'Cártel de los Soles' como organización terrorista internacional. Además, antes de las actuales tensiones militares, se han registrado intercambios de prisioneros, como la liberación de seis ciudadanos estadounidenses detenidos en Venezuela, en un intento por reducir la confrontación directa.

Actualidad política venezolana en medio de la tensión con EE. UU.

Con respecto al panorama de la oposición venezolana, Carlos Moreno considera "desafortunado que la oposición radical se convierta en una oposición nacional, ya que no todos los sectores opositores comparten esta postura". Además, observa un vínculo entre esta visión radical y la difusión de la posibilidad de una invasión en Venezuela. "Vuelvo a repetir que esto ha sido construido por encima de los propios gobiernos de Estados Unidos. Hasta ahora, no nos ha dicho que va a invadir", resalta Moreno.

Asimismo, Jesús Torrealba confirma la existencia de una "expectativa, un deseo" del pueblo venezolano por avanzar hacia una recomposición del cuadro político, y detecta dos puntos de vulnerabilidad dentro de Venezuela: la crisis de legitimidad, que se arrastra desde "lo ocurrido el 28 de julio de 2024 (elecciones presidenciales venezolanas)", y la visión de una oposición liderada por María Corina Machado, que ve la posibilidad de una intervención estadounidense con "beneplácito y la aplaude".

Ante esto último, Torrealba profundiza y explica que la oposición venezolana "está dividida en su expectativa y su reacción" frente a la escalada de tensiones entre Venezuela y Estados Unidos. "Por un lado, tenemos la postura de la señora Machado, que alienta una intervención militar que pueda provocar un cambio de gobierno y régimen político. Por otro, hay sectores importantes de la oposición que plantean diferencias y distancias respecto a las motivaciones reales de la administración Trump".