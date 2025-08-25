HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Petro niega la existencia del 'Cartel de los Soles' a pesar de evidencias de EE. UU.: "Excusa de la derecha"

El mandatario propuso una colaboración entre Estados Unidos y Venezuela para enfrentar la "Junta del Narcotráfico", acusando a capos de operar desde Europa y Oriente Medio.

Petro reveló que había extendido una propuesta conjunta a Estados Unidos y Venezuela para acabar con la "Junta del Narcotráfico". Foto: Composición LR/AFP.
Petro reveló que había extendido una propuesta conjunta a Estados Unidos y Venezuela para acabar con la "Junta del Narcotráfico". Foto: Composición LR/AFP.

Gustavo Petro, presidente de Colombia, volvió a pronunciarse sobre el tema del narcotráfico en Venezuela, específicamente sobre el polémico grupo conocido como el 'Cartel de los Soles'. A través de su cuenta en X, Petro negó categóricamente la existencia de esta organización, calificándola como una invención usada como parte de una estrategia política para justificar una intervención militar.

"El cartel de los soles no existe, es la excusa ficticia de la extrema derecha para derribar gobiernos que no les obedecen. El paso de cocaína colombiana por Venezuela, lo controla la Junta del Narcotráfico y sus capos viven en Europa y Oriente Medio", indicó el mandatario. Además, el presidente sostuvo que los verdaderos capos de este negocio viven fuera de América Latina, Europa y Oriente Medio.

PUEDES VER: Muere alias Dumar, cabecilla de las disidencias de las FARC tras ser abatido en operación militar en Colombia

lr.pe

Petro quiere destruir el cartel junto a Estados Unidos y Venezuela

Petro reveló que había extendido una propuesta conjunta a Estados Unidos y Venezuela para acabar con la "Junta del Narcotráfico", organización que él califica como responsable del traslado de la cocaína. “Le propuse a EE. UU. y Venezuela que, juntos, destruyéramos ese cartel. Se trata de coordinar, no de someter”, puntualizó el mandatario en medio de las tensiones entre ambas naciones.

Cabe recordar que el Departamento de Estado de Estados Unidos elevó a 50 millones de dólares la recompensa por información que conduzca a la captura de Maduro. Además, medios estadounidenses revelaron que Donald Trump habría aprobado el envío de tres destructores de misiles guiados Aegis: el USS Gravely, el USS Jason Dunham y el USS Sampson, junto con otros tres buques anfibios: el USS Iwo Jima, el USS Fort Lauderdale y el USS San Antonio.

Por su parte, Nicolás Maduro calificó las acciones de Estados Unidos como una amenaza imperialista y movilizó a 4.5 millones de milicianos en defensa de la soberanía nacional.

El respaldo de Petro a Venezuela en medio de tensiones

Cabe indicar que, Petro se ha pronunciado en contra de Estados Unidos en medio de estas tensiones con Venezuela. El mandatario primero advirtió que una intervención militar estadounidense en Venezuela sería un “grave error” y podría convertir al país en otro escenario similar a Siria, arrastrando a Colombia a un conflicto regional.

Además, Petro cuestionó las acusaciones de narcotráfico contra Venezuela, calificando al denominado ‘Cartel de los Soles’ como una “invención” y sugiriendo que Estados Unidos y Venezuela colaboren para desmantelar juntas las estructuras del narcotráfico.

