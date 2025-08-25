HOYSuscripcion LR Focus

USA

Rapero Lil Nas X es acusado de 4 delitos graves tras ser arrestado por enfrentarse a la Policía de Los Angeles

El cantante se declaró inocente de los cargos y tendrá una próxima audiencia programada para el 15 de septiembre.

El rapero estadounidense, Lil Nas X, compareció hoy ante un juez, pagando una multa condicional de US$75.000.
El rapero estadounidense, Lil Nas X, compareció hoy ante un juez, pagando una multa condicional de US$75.000. | Foto: AFP

Montero Lamar Hill, más conocido en el mundo del rap como Lil Nas X, está siendo acusado de cuatro delitos graves tras resistirse a su arresto el pasado jueves 21 de agosto, en EE.UU. Según el informe policial, el artista se encontraba caminando desnudo en una concurrida calle de Los Angeles. Ahí, habría agredido a los oficiales que intentaron arrestarlo, aunque él se ha declarado inocente.

Los cargos que enfrenta el rapero se tratan de 3 por agresión policial y 1 por resistencia al arresto. Según relata NBC News, Lil Nas X habría agredido dos veces a un oficial, y todavía queda pendiente comprobar si estaba bajo la influencia de las drogas, aunque no se ha presentado la documentación necesaria en su comparecencia.

PUEDES VER: Ella es Jasveen Sangha, 'la reina de la ketamina' que se declara culpable de la muerte del actor de 'Friends', Matthew Perry

lr.pe

¿Por qué se arrestó a Lil Nas X en Los Angeles?

La noche del jueves 21 de agosto, la policía acudió a un llamado en Ventura Boulevard, donde testigos reportaron la presencia de un hombre desnudo caminando por la vía pública. Esa persona era Lil Nas X, quien, según reportó TMZ en videos que les llegaron, primero caminaba en ropa interior y botas, para luego abandonar totalmente las prendas en un lugar desconocido.

Según el Departamento de Policía de Los Ángeles, atacó a los agentes cuando intentaron acercarse a él. Lil Nas X habría agredido a los oficiales, resistiéndose a la intervención. Resultado de la misma, el rapero fue llevado al hospital, donde fue arrestado. Pasó el fin de semana encarcelado en Valley Jail. Hoy, pagó una fianza condicional de US$75.000 tras comparecer ante un juez. Así, fue acusado de agresión policial (3 cargos) y resistencia al arresto (1 cargo).

El cantante ha ganado dos premios Grammys por sus canciones, siendo reconocido a nivel mundial. Foto: ABC

El cantante ha ganado dos premios Grammys por sus canciones, siendo reconocido a nivel mundial. Foto: ABC

PUEDES VER: El hijo de Norman Reedus, estrella de 'The Walking Dead' es acusado de agresión en Nueva York

lr.pe

Lil Nas X se declara inocente de los cargos que se le acusan

Al leerse los 4 cargos de los que se le acusa, el cantante se declaró inocente. Esta se inscribió en el expediente judicial, junto a una programación de una audiencia para el 15 de septiembre. Según su abogada, Christine O'Connor, no se han presentado evidencias de que se haya involucrado drogas en el suceso. Sin embargo, Lil Nas X deberá asistir a cuatro reuniones de Narcóticos Anónimos, lo que sería un condicional para su liberación.

Lil Nas X saltó a la fama en el 2018, al estrenar 'Old Town Road'. El tema se mantuvo 19 semanas consecutivas en el primer puesto del Billboard Hot 100, batiendo el récord previo. Durante esta etapa, el artista confesó su homosexualidad, siendo el primero en hacerlo mientras lideraba la cima de los rankings, y en un género mayoritariamente masculino. Este incidente sería su primer roce con la justicia, algo de lo que su abogada se sostendrá para seguir con el caso.

