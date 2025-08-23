HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Aparece gigantesco cartel con anuncio de recompensa de US$50 millones por Nicolás Maduro en frontera de Venezuela y Colombia

Una valla publicitaria con la recompensa ofrecida por Estados Unidos por Nicolás Maduro apareció en la frontera colombo-venezolana. Autoridades municipales ordenaron su retiro por falta de autorización.

La valla mostraba un correo para enviar datos sobre Maduro y Cabello. Foto: ABC
La valla mostraba un correo para enviar datos sobre Maduro y Cabello. Foto: ABC

La mañana del 23 de agosto de 2025, conductores y transeúntes que circulaban por la carretera internacional que une a Cúcuta con San Antonio del Táchira fueron sorprendidos por una enorme valla instalada en Villa del Rosario, en plena frontera entre Colombia y Venezuela. En el cartel se podía visualizar la famosa recompensa de 50 millones de dólares puesta por el Gobierno de Estados Unidos a cambio de información que lleve a la captura de Nicolás Maduro y Diosdado Cabello.

El cartel mostraba los rostros de ambos funcionarios venezolanos, señalados por delitos de narcotráfico, conspiración y terrorismo internacional. Las imágenes circularon rápidamente por redes sociales, generando una ola de reacciones tanto en medios como en plataformas digitales. La instalación duró pocas horas antes de ser retirada por orden de las autoridades locales.

PUEDES VER: Coronel de Nicolás Maduro utiliza una maqueta de cartón para explicar cómo se defenderá Venezuela de EE.UU.

lr.pe

¿Qué se sabe del cartel colocado en la frontera colombo-venezolana?

La estructura fue colocada sobre una vía estratégica del municipio de Villa del Rosario, que conecta con el puente internacional Simón Bolívar, uno de los pasos fronterizos más transitados entre Colombia y Venezuela. En el cartel se destacaban los montos ofrecidos por el Gobierno de Estados Unidos por información que permita ubicar y capturar a los dos principales líderes del régimen venezolano.

El mensaje también incluía referencias directas al Cartel de los Soles, una organización señalada por agencias estadounidenses como una red de narcotráfico liderada por funcionarios civiles y militares de alto rango en Venezuela. Tanto Nicolás Maduro como Diosdado Cabello son considerados cabecillas de esta estructura criminal, según informes del Departamento de Estado.

Un video publicado en redes sociales mostró a un hombre con gorra negra, camisa blanca y pantalón de jean, retirando la valla, doblándola y subiéndola a un vehículo. La escena alimentó especulaciones sobre la procedencia de la valla y las intenciones detrás de su colocación en una zona tan sensible desde el punto de vista político y diplomático.

Cartel sobre recompensa de Nicolás Maduro ya fue retirado

Horas después de su aparición, el cartel fue desmontado por orden de la administración municipal de Villa del Rosario. El secretario de Gobierno del municipio, José Guillermo Ruiz, confirmó que la instalación fue ilegal y no cumplía con los requisitos exigidos para la publicidad exterior.

Las autoridades locales actuaron con rapidez tras detectar la anomalía, considerando el tipo de mensaje y la ubicación del cartel en plena frontera colombo-venezolana. Aunque no se reveló quién fue responsable de la instalación, se sospecha que podría tratarse de una iniciativa de particulares o de actores políticos alineados con los intereses de Washington.

La intervención dejó al descubierto la falta de control sobre la publicidad en una zona de alta exposición mediática, donde convergen tensiones bilaterales, intereses estratégicos y operaciones de inteligencia. La valla, a pesar de su breve presencia, atrajo la atención nacional e internacional.

Estados Unidos duplica recompensa sobre Nicolás Maduro

La cifra destacada en el cartel —50 millones de dólares por Nicolás Maduro y 25 millones por Diosdado Cabello— forma parte del Programa de Recompensas por Narcóticos (NRP) del Departamento de Estado de EE. UU. Esta política busca debilitar las estructuras criminales transnacionales responsabilizadas del tráfico de cocaína hacia territorio estadounidense.

Maduro y Cabello son acusados de liderar el Cartel de los Soles, una red que, según las investigaciones oficiales, habría facilitado durante más de diez años el envío de toneladas de droga con apoyo de sectores militares. Esta estructura delictiva es considerada una amenaza directa a la seguridad nacional de Estados Unidos.

La fiscal general Pamela Bondi informó que las autoridades han incautado bienes atribuibles a Maduro por un valor cercano a los 700 millones de dólares. Entre los activos decomisados se encuentran mansiones en República Dominicana, propiedades en Florida, aeronaves privadas, joyas, vehículos de alta gama y grandes sumas de dinero en efectivo.

