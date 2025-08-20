HOYSuscripcion LR Focus

Huracán Erin regresa a categoría 3 en el Atlántico
Mundo

Petro advierte que invasión de EEUU a Venezuela lo convertiría en otra Siria y arrastraría a Colombia: "Los gringos están en la olla"

Petro se refirió al despliegue de los destructores de EE.UU. cerca de Venezuela y afirmó que una invasión sería un error.

Gustavo Petro le habría dicho a Donald Trump que una operación militar contra Venezuela sería un error.
Gustavo Petro le habría dicho a Donald Trump que una operación militar contra Venezuela sería un error. | Composición LR

El martes 19 de agosto, el presidente Gustavo Petro advirtió que una invasión de Estados Unidos a Venezuela convertiría a Caracas en otra Siria y que este conflicto arrastraría a Colombia. El mandatario se refirió así al despliegue de los tres buques destructores del Gobierno de Trump hacia el Caribe.

"Los gringos están en la olla si piensan que invadiendo Venezuela resuelven su problema, (y con eso) meten a Venezuela en el caso de Siria, solo que con el problema (de) que se arrastran a Colombia", dijo Petro en un Consejo de Ministros transmitido a su país. La declaración ocurrió luego de que también el Gobierno de Trump afirme que EE.UU. está listo para "usar todo su poder" contra el narcotráfico de Venezuela.

PUEDES VER: EEUU despliega tres destructores con misiles cerca de Venezuela para combatir carteles latinoamericanos de drogas

lr.pe

Colombia sería arrastrado tras conflicto entre EE.UU. y Venezuela

Según el presidente Gustavo Petro, una invasión a Venezuela arrastraría a Colombia a otro conflicto, pues los traficantes de drogas que operan entre ambos países limítrofes aprovecharían para "apoderarse de las riquezas del subsuelo, (de los) minerales, y eso significa más economía para la muerte, no para la vida", sostuvo, citado por EFE.

Por ese motivo, el mandatario colombiano le advirtió a su homólogo estadounidense tras una posible operación militar contra Venezuela. "Yo le dije a Trump a través de sus emisarios que eso sería el peor error", añadió.

PUEDES VER: Sistemas de combate, defensa antiaérea y más: así son los buques destructores que EEUU desplegó cerca de Venezuela

lr.pe

Estados Unidos y sus duras amenazas contra Venezuela

Karoline Leavitt, portavoz de la Casa Blanca, dijo el martes 19 de agosto que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está listo para frenar el narcotráfico de Venezuela y para "llevar los responsables ante la Justicia".

"El régimen de (Nicolás) Maduro no es el Gobierno legítimo de Venezuela. Es un cartel del narcotráfico, según la opinión de esta Administración. Maduro no es un presidente legítimo. Es un líder fugitivo de este cartel, acusado en EE.UU. de tráfico de drogas al país" manifestó Leavitt en su conferencia de prensa.

