Economía

Este es el país que más paltas le compra a Perú en 2025: compraron 50 toneladas más que en 2024

La compra de este país representa el 34% del valor exportado de palta peruana, por encima de España (17%) y Estados Unidos (14%).

Según Fresh Fruit, las exportaciones de paltas peruanas superaron los US$1.034 millones en el primer semestre de 2025.
Según Fresh Fruit, las exportaciones de paltas peruanas superaron los US$1.034 millones en el primer semestre de 2025. | composición LR

La palta continúa siendo uno de los principales productos de exportación de Perú. Solo en el primer semestre de 2025 alcanzó un nuevo récord por la venta. Según Fresh Fruit, las exportaciones de paltas peruanas superaron los US$1.034 millones en el primer semestre del 2025. Un país europeo es su principal comprador.

Este crecimiento ocurrió pese a una caída en el precio promedio por kilo, que pasó de US$2,13 en 2024 a US$1,90 en 2025. El bajo costo permitió que más mercados demandaran mayores cantidades. España y Estados Unidos figuran en el top 3 de los países que más compran palta peruana.

PUEDES VER: Hijo de agricultores mexicanos ingresa a 15 universidades de EEUU y estudiará Derecho en Harvard para apoyar a inmigrantes

lr.pe

¿Cuál es el país que más paltas le compra a Perú en 2025?

De acuerdo a la data de Fresh Fruit, Países Bajos continúa siendo la nación que más paltas le compra a Perú en 2025. Gracias a su rol como puerta de ingreso y centro logístico de distribución hacia otros países europeos, esta nación es el principal mercado de palta peruana.

Solo en el primer semestre del año, Países Bajos compró 50 toneladas más de paltas peruanas que en el año 2024, con un valor superior a US$87 millones. Esto representa el 34% del valor exportado de palta, por encima de España (17%) y Estados Unidos (14%).

Evolución de las exportaciones de palta peruana. Foto: Fresh Fruit<br>

Evolución de las exportaciones de palta peruana. Foto: Fresh Fruit

PUEDES VER: Embajada de EEUU anuncia nuevo requisito para peruanos que buscan visa de no inmigrantes a partir del 2 de septiembre

lr.pe

Top 10 de países que compran más palta a Perú (primer semestre de 2025)

De acuerdo a Fresh Fruit, Países Bajos sigue siendo el país que lidera el mercado de paltas peruanas, en el primer semestre de 2025. El único país latinoamericano que compra más palta de Perú es Chile.

  • Países Bajos – US$348 millones
  • España – US$176 millones
  • Estados Unidos – US$150 millones
  • Reino Unido – US$82 millones
  • China – US$58 millones
  • Chile – US$55 millones
  • Japón – US$36 millones
  • Rusia – US$29 millones
  • Italia – US$19 millones
  • Corea del Sur – US$18 millones
Ranking de los principales mercados de palta peruana en 2025. Foto: Fresh Fruit<br>

Ranking de los principales mercados de palta peruana en 2025. Foto: Fresh Fruit

