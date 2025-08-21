El director de la Administración para el Control de Drogas (DEA), Terry Cole, afirmó este jueves 21 de agosto que el gobierno de Nicolás Maduro mantiene alianzas con grupos armados colombianos, como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), para facilitar el tráfico de sustancias ilegales hacia México y, posteriormente, a territorio estadounidense.

Durante una entrevista con Fox News, el funcionario explicó que el régimen venezolano aprovecha su red en México para movilizar cargamentos de cocaína con destino final en Estados Unidos. “Venezuela se ha convertido en un Estado narcoterrorista que sigue trabajando con las FARC y el ELN para enviar cantidades récord de cocaína a los cárteles mexicanos, que continúan ingresando a Estados Unidos”, manifestó.

Director de la DEA asegura que Venezuela es un “Estado narcoterrorista”

Además, Cole responsabilizó al mandatario venezolano de consolidar una estructura al margen de las leyes internacionales, dedicada a la exportación sistemática de estupefacientes. “La corrupción y la dictadura venezolana, que es narcoterrorista, sigue enviando este veneno a Estados Unidos”, expresó ante los medios.

Por otro lado, la administración de Donald Trump señaló a Maduro como un presidente "ilegítimo", acusado de liderar el llamado Cártel de los Soles. Esta organización, según investigaciones, estaría asociada con el Tren de Aragua y el Cártel de Sinaloa de México.

¿Cómo operan los envíos de droga desde Venezuela?

Según Cole, el esquema utilizado por el régimen venezolano consiste en coordinar con agrupaciones del narcotráfico colombiano la producción y posterior envío de cocaína, metanfetamina y fentanilo, que luego son distribuidos por cárteles mexicanos hasta el norte del continente.

El representante de la DEA tuvo tiempo de destacar los avances durante la gestión de Trump en la interceptación de este tipo de cargamentos. “Hemos incautado más cocaína este año que en años anteriores. La cantidad de metanfetamina que ingresa a este país sigue en aumento”, advirtió.