Así son los 6 buques de guerra que Estados Unidos desplegó frente a Venezuela: lanzadores de misiles, cañones y más
Los 3 anfibios de EE.UU. no tienen la misma potencia de guerra que sus buques destructores, pero son clave para una invasión.
- Sistemas de combate, defensa antiaérea y más: así son los buques destructores que EEUU desplegó cerca de Venezuela
- DEA asegura que Venezuela colabora con las FARC y el ELN de Colombia para enviar drogas a EEUU: “Es un Estado narcoterrorista”
La tensión entre Washington y Caracas crece. El 18 de agosto, se ordenó el despliegue de tres buques destructores de Estados Unidos hacia las costas de Venezuela, lo que alteró a Nicolás Maduro. Después de dos días, Reuters informó nuevamente del envío de otros tres más del Gobierno de Donald Trump, que estarían llegando al destino este fin de semana.
El USS Gravely, USS Jason Dunham y el USS Sampson son los tres primeros enviados al sur del Mar Caribe. El USS San Antonio, el USS Iwo Jima y el USS Fort Lauderdale serían los desplegados en el segundo grupo. Todo esto es parte del plan que ordenó Trump, el 14 de agosto, tras permitir que el Pentágono use su fuerza militar contra los cárteles de narcotráfico de América Latina.
PUEDES VER: EEUU asegura estar listo para usar "todo su poder" para frenar el narcotráfico en Venezuela: "Maduro es ilegítimo, un fugitivo"
Los 3 primeros destructores desplegados frente a Venezuela
Los buques destructores enviados por Estados Unidos al Caribe fueron enviados el 18 de agosto de 2025. Como respuesta, Nicolás Maduro activó un "plan especial para garantizar la cobertura con más de 4,5 millones de milicianos de todo el territorio nacional", según El País.
- USS Gravely (DDG-107)
- Serie Flight IIA, con hangar para dos helicópteros.
- Honra al Vicealmirante Samuel L. Gravely Jr., primer afroamericano en comandar un buque de guerra y en alcanzar el rango de almirante.
- USS Jason Dunham (DDG-109)
- También parte de la serie Flight IIA.
- Nombrado en memoria del Cabo Jason Dunham, héroe de la Guerra de Irak y receptor póstumo de la Medalla de Honor.
- USS Sampson (DDG-102)
- Tercer buque en llevar este nombre, en honor al Contraalmirante William T. Sampson, protagonista de la Guerra hispano-estadounidense.
- Representa la continuidad histórica de la clase Arleigh Burke en la Armada.
Adicionalmente, un alto funcionario del Gobierno de Donald Trump aseguró que también podrían incluirse algunos aviones P-8 y un submarino de ataque.
PUEDES VER: Petro advierte que invasión de EEUU a Venezuela lo convertiría en otra Siria y arrastraría a Colombia: "Los gringos están en la olla"
Los 3 buques anfibios de EE.UU. contra Venezuela
Estos anfibios no tienen la misma potencia de guerra que los buques destructores, pero son clave porque transportan tropas, vehículos y aeronaves para operaciones de invasión o despliegue inmediato.
- USS San Antonio (LPD-17)
- Puede llevar 699 Marines + 360 marineros.
- Capacidad para helicópteros CH-46 o aviones MV-22 Osprey.
- 14 vehículos de expedición de combate.
- Armamento defensivo: cañones de 30 mm y misiles RAM.
- USS Iwo Jima (LHD-7)
- Buque insignia del grupo anfibio.
- Puede transportar hasta 1.894 Marines.
- Plataforma de aterrizaje de 42 metros para aeronaves.
- Armamento: misiles Sea Sparrow, RAM, sistemas CIWS Phalanx (antimisiles), cañones MK-38.
- USS Fort Lauderdale (LPD-28)
- Especializado en operaciones especiales y desembarcos.
- Usa embarcaciones LCAC (cojines de aire de desembarco).
- Permite el aterrizaje de helicópteros para tropas y equipos