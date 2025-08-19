HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
EE.UU. despliega tres barcos de guerra hacia Venezuela
EE.UU. despliega tres barcos de guerra hacia Venezuela     EE.UU. despliega tres barcos de guerra hacia Venezuela     EE.UU. despliega tres barcos de guerra hacia Venezuela     
Huracán Erin regresa a categoría 3 en el Atlántico
Huracán Erin regresa a categoría 3 en el Atlántico     Huracán Erin regresa a categoría 3 en el Atlántico     Huracán Erin regresa a categoría 3 en el Atlántico     
Mundo

EEUU asegura estar listo para usar "todo su poder" para frenar el narcotráfico en Venezuela: "Maduro es ilegítimo, un fugitivo"

La Casa Blanca justificó el despliegue militar en las costas venezolanas, señalando al régimen de Maduro como "ilegítimo".

Donald Trump advirtió a Nicolás Maduro de responder a la justicia de Estados Unidos.
Donald Trump advirtió a Nicolás Maduro de responder a la justicia de Estados Unidos. | Composición LR

Durante una conferencia de prensa este martes 19 de agosto, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, aseguró que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está listo para utilizar todo el “poder americano” con el fin de frenar el tráfico ilegal de drogas procedente de Venezuela.

Leavitt justificó la medida del Gobierno de Trump de desplegar una ofensiva militar cerca de las costas venezolanas, al afirmar que el régimen de Nicolás Maduro es “ilegítimo” y lo señaló como el cabecilla del “narcoterrorismo” en América Latina.

PUEDES VER: EEUU despliega tres destructores con misiles cerca de Venezuela para combatir carteles latinoamericanos de drogas

lr.pe

Estados Unidos asegura que el régimen de Maduro es "ilegítimo"

Según Reuters, en las próximas horas, la administración de Trump desplegará tres destructores Aegis con misiles guiados, submarinos de ataque y aviones espía rumbo a Venezuela con el objetivo de detener el narcotráfico en las costas del Caribe y que los responsables "pagarán las consecuencias".

La portavoz Leavitt afirmó que "el régimen de Maduro no es legítimo, es un cartel del narcoterrorismo". Además, calificó al mandatario venezolano como "un fugitivo" de la justicia estadounidense por liderar la organización criminal conocida como el Cártel de los Soles. "Trump ha dicho está preparado para usar cada elemento del poder americano", aseguró la funcionaria federal a la prensa.

PUEDES VER: USCIS confirma que inmigrantes podrían perder su ciudadanía americana en EEUU por estas simples razones en 2025

lr.pe

Estados Unidos despliega destructores a Venezuela

Luego de ordenar el despliegue de más de 4.000 militares, entre fuerzas aéreas y navales la semana pasada, Trump decidió este martes enviar, adicionalmente, tres destructores Aegis con misiles guiados, submarinos de ataque y aviones espía hacia las inmediaciones del mar territorial de Venezuela. El objetivo es frenar los presuntos movimientos de narcotráfico liderados por Maduro.

Estados Unidos acusa al mandatario venezolano de encabezar el Cártel de los Soles. Por ello, el Departamento de Estado ofreció una recompensa de US$50 millones a quien brinde información que permita su arresto. La medida se tomó tras la incautación en territorio estadounidense de bienes por más de US$70 millones, entre los que figuran automóviles de lujo, joyas, propiedades inmobiliarias y caballos.

Notas relacionadas
Nicolás Maduro ordena el despliegue de 4,5 millones de soldados frente a acciones de Estados Unidos

Nicolás Maduro ordena el despliegue de 4,5 millones de soldados frente a acciones de Estados Unidos

LEER MÁS
Huracán Erin 2025: sigue en vivo la trayectoria del poderoso ciclón que azota al Caribe y amenaza las costas de EEUU

Huracán Erin 2025: sigue en vivo la trayectoria del poderoso ciclón que azota al Caribe y amenaza las costas de EEUU

LEER MÁS
USCIS afirma que inmigrantes no tramitarían la ciudadanía americana en EEUU sin estos formularios actualizados en 2025

USCIS afirma que inmigrantes no tramitarían la ciudadanía americana en EEUU sin estos formularios actualizados en 2025

LEER MÁS
Últimas noticias sobre el dólar BCV

Últimas noticias sobre el dólar BCV

LEER MÁS
¿Quién es Rodrigo Paz Pereira? El candidato que sorprende en los resultados preliminares de las elecciones en Bolivia

¿Quién es Rodrigo Paz Pereira? El candidato que sorprende en los resultados preliminares de las elecciones en Bolivia

LEER MÁS
¿Quién es Jorge ‘Tuto’ Quiroga? Su trayectoria y plan radical para recortar el gasto público en Bolivia

¿Quién es Jorge ‘Tuto’ Quiroga? Su trayectoria y plan radical para recortar el gasto público en Bolivia

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Nicolás Maduro ordena el despliegue de 4,5 millones de soldados frente a acciones de Estados Unidos

Nicolás Maduro ordena el despliegue de 4,5 millones de soldados frente a acciones de Estados Unidos

LEER MÁS
¿Qué es el Cartel de los Soles? La organización calificada como “terrorista” por Estados Unidos y su relación con Maduro

¿Qué es el Cartel de los Soles? La organización calificada como “terrorista” por Estados Unidos y su relación con Maduro

LEER MÁS
EEUU despliega tres destructores con misiles cerca de Venezuela para combatir carteles latinoamericanos de drogas

EEUU despliega tres destructores con misiles cerca de Venezuela para combatir carteles latinoamericanos de drogas

LEER MÁS
Peruana es detenida en Indonesia por narcotráfico y podría ser condenada a muerte: le ofrecieron $20.000 por trasladar 1,4 kg de droga

Peruana es detenida en Indonesia por narcotráfico y podría ser condenada a muerte: le ofrecieron $20.000 por trasladar 1,4 kg de droga

LEER MÁS
La conmovedora historia de la madre que mintió a su hijo con cáncer terminal para un último adiós en casa: dijo que se había curado

La conmovedora historia de la madre que mintió a su hijo con cáncer terminal para un último adiós en casa: dijo que se había curado

LEER MÁS
Las conclusiones de la reunión de Trump - Zelenski que no dejó resultados sobre el final de la guerra en Ucrania

Las conclusiones de la reunión de Trump - Zelenski que no dejó resultados sobre el final de la guerra en Ucrania

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

¿Dónde ver Real Madrid vs Osasuna HOY EN VIVO por la fecha 1 de LaLiga de España?

Influencers sobreviven a brutal choque de auto contra restaurante de EEUU mientras grababan su cena: "Pudo ser nuestra última comida"

¿Eliminaste un archivo de la papelera? Así puedes recuperar cualquier documento borrado de tu PC

Mundo

Sin hombres, sin estrés: el auge de las comunidades exclusivas para mujeres en China

Chile reportó una alza en su PBI en 2025 por sobre lo estimado en contraste al año pasado: se debería a la inversión y la minería

Irán amenaza con una guerra contra Israel tras meses de calma: "Estamos dispuestos en todo momento"

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Dina Boluarte: TC ya "tomó decisión" sobre demanda competencial que busca frenar investigaciones contra la presidenta

Rosa María Palacios sobre fallo del TC: "Obviamente será a favor de que no se investigue a Dina Boluarte"

Canciller Elmer Schialer envía mensaje a Gustavo Petro por Isla Santa Rosa: "No se puede renegociar un tratado establecido"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota