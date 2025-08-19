Donald Trump advirtió a Nicolás Maduro de responder a la justicia de Estados Unidos. | Composición LR

Durante una conferencia de prensa este martes 19 de agosto, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, aseguró que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está listo para utilizar todo el “poder americano” con el fin de frenar el tráfico ilegal de drogas procedente de Venezuela.

Leavitt justificó la medida del Gobierno de Trump de desplegar una ofensiva militar cerca de las costas venezolanas, al afirmar que el régimen de Nicolás Maduro es “ilegítimo” y lo señaló como el cabecilla del “narcoterrorismo” en América Latina.

Estados Unidos asegura que el régimen de Maduro es "ilegítimo"

Según Reuters, en las próximas horas, la administración de Trump desplegará tres destructores Aegis con misiles guiados, submarinos de ataque y aviones espía rumbo a Venezuela con el objetivo de detener el narcotráfico en las costas del Caribe y que los responsables "pagarán las consecuencias".

La portavoz Leavitt afirmó que "el régimen de Maduro no es legítimo, es un cartel del narcoterrorismo". Además, calificó al mandatario venezolano como "un fugitivo" de la justicia estadounidense por liderar la organización criminal conocida como el Cártel de los Soles. "Trump ha dicho está preparado para usar cada elemento del poder americano", aseguró la funcionaria federal a la prensa.

Estados Unidos despliega destructores a Venezuela

Luego de ordenar el despliegue de más de 4.000 militares, entre fuerzas aéreas y navales la semana pasada, Trump decidió este martes enviar, adicionalmente, tres destructores Aegis con misiles guiados, submarinos de ataque y aviones espía hacia las inmediaciones del mar territorial de Venezuela. El objetivo es frenar los presuntos movimientos de narcotráfico liderados por Maduro.

Estados Unidos acusa al mandatario venezolano de encabezar el Cártel de los Soles. Por ello, el Departamento de Estado ofreció una recompensa de US$50 millones a quien brinde información que permita su arresto. La medida se tomó tras la incautación en territorio estadounidense de bienes por más de US$70 millones, entre los que figuran automóviles de lujo, joyas, propiedades inmobiliarias y caballos.