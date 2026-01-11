Empresa fundada por el candidato presidencial Ronald Atencio realiza tesis a estudiantes

Empresa fundada por el candidato presidencial Ronald Atencio ofrece servicio de tesis a estudiantes
El candidato indicó que ya no pertenece a dicha empresa. "No tengo ningún vínculo laboral ni profesional", dijo.
Una empresa fundada por el candidato presidencial de Venceremos, Ronald Atencio, cobra hasta S/5 900 por realizar la tesis a estudiantes de pre y post grado, reveló un reportaje de Cuarto Poder. El candidato informó que "hace años" que no pertenece a dicha institución y no sostiene vínculo laboral ni profesional.
En diferente días, reporteros del referido medio llamaron al Centro Jurídico Athena, fundado por Atencio, y consultaron si ofrecían la opción de pagar a cambio de que les realicen la tesis en su totalidad. La institución indicó que sí y cobraban S/5 900, incluyendo las tres etapas, tanto para pre y postgrado.
La empresa promete guardar la reserva de la identidad del cliente y se puede pagar por cada etapa.
Candidato Ronald Atencio: "No formo parte de esa empresa desde hace más de tres años"
Al ser consultado por esta situación, el candidato al sillón presidencial indicó que si bien él fundó la empresa y trabajó ahí, desde "hace varios años" ya no tiene ningún vínculo laboral ni profesional, por lo que desconoce de los servicios que brinda.
"Yo no he realizado ese tipo de labores. No tengo ningún tipo de conocimiento de ello. Se trata de una entidad a la que no pertenezco hace más de tres años. No tengo ningún tipo de vinculación ni laboral ni profesional ni algo que se le parezca", expresó.