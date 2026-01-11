HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Megaproyecto detenido desde 2015: este país quiso construir el rascacielos más elevado del mundo para superar al Burj Khalifa de Dubái

Un país quiso edificar un rascacielos de 838 metros de altura en tres meses. La ambición contrastaba con los 1.325 días que necesitó el Burj Khalifa de Dubái para ser construido.

China quiso construir el rascacielos Sky City para superar al Burj Khalifa de Dubái.
China quiso construir el rascacielos Sky City para superar al Burj Khalifa de Dubái.

Una superpotencia mundial generó preocupación y fascinación cuando anunció que construirá el rascacielos más alto del mundo para superar al Burj Khalifa de Dubái. Ese país se planteó un desafío arquitectónico al querer erigir un edificio de 838 metros de altura en tan solo tres meses.

La obra combinaba elementos como tecnología y sustentabilidad para reducir el consumo energético en hasta un 80% en comparación con los rascacielos convencionales. Sin embargo, el megaproyecto, valorado en 1.460 millones de dólares, se encuentra detenido desde 2015.

lr.pe

¿Cuál es el país que quiso construir el rascacielos más elevado del mundo para superar al Burj Khalifa de Dubái?

El país que quiso construir el rascacielos más alto del mundo para superar al Burj Khalifa de Dubái es China. El coloso asiático intentó construir un edificio llamado Sky City que alcanzaría los 838 metros de altura.

El megaproyecto arquitectónico, que comenzó como una declaración de ingeniería extrema y eficiencia tecnológica en noviembre de 2012, fue impulsado por la empresa Broad Sustainable Building (BSB). Esta compañía de construcción, con sede en Hunan, firmó un acuerdo con las autoridades del distrito de Wangcheng en Changsha para hacer realidad el rascacielos más alto del mundo.

El diseño del Sky City apostaba por una arquitectura ecológica y multifuncional que permitiría albergar más de 200 pisos. Tendría espacio para 30.000 personas y una resistencia sísmica superior. Además, el edificio incluiría viviendas, oficinas, escuelas, canchas de baloncesto, piscinas, hospitales y parques interiores.

PUEDES VER: África se dirige hacia una ruptura continental: geólogos predicen un futuro océano en los próximos 10 millones de años

lr.pe

¿Por qué el megaproyecto de China se encuentra detenido desde 2015?

El megaproyecto de China destacaba por una construcción ultrarrápida, ya que el 95 % de la estructura del rascacielos se fabricaría previamente en fábricas y luego se ensamblaría por módulos. El plan del gigante asiático era culminar el edificio en apenas tres meses. En contraste, la torre más alta de Dubái necesitó 1.325 días para ser construida.

Sin embargo, las obras se pospusieron de forma indefinida por la falta de permisos y por preocupaciones medioambientales. A estas objeciones se sumó que el terreno donde se iba a levantar el coloso se convirtió en un criadero de peces local. Además, el lugar se encuentra en las cercanías del lago Daze, considerado el último humedal de Changsha y hábitat de unas 135 especies de aves.

