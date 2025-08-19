El presidente Nicolás Maduro anunció el lunes que desplegará 4,5 millones de milicianos en respuesta a las amenazas de Estados Unidos, después de que este país elevara la recompensa por información que permita dar con su captura y lanzara una operación antinarcóticos contra militares en el Caribe.

"Esta semana voy a activar un plan especial para garantizar la cobertura con más de 4,5 millones de milicianos en todo el territorio nacional, preparados, activados y armados", dijo Maduro en un acto transmitido por la televisión, al ordenar "tareas" frente a "la renovación de las amenazas extravagantes, estrambóticas y estrafalarias" de Estados Unidos contra Venezuela.

La milicia, creada durante el gobierno de Hugo Chávez, cuenta actualmente con unos 5 millones de reservistas, según información de Swissinfo. De este modo, podría decirse que Maduro recurrirá a casi todo el contingente humano de esta agrupación, que forma parte de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).

Maduro no menciona la recompensa de EE. UU. por información que lleve a su captura

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, evitó referirse a la captura otorgada por Estados Unidos, específicamente, anunciada por Pam Bondi el pasado 7 de agosto. Maduro agradeció las expresiones de apoyo ante las amenazas del país norteamericano, que incluyeron el despliegue de tropas en el Caribe, en las que calificó a los hechos como "refrito podrido".

"¡Fusiles y misiles para la fuerza campesina! Para defender el territorio, la soberanía y la paz de Venezuela", dijo Maduro. "Misiles y fusiles para la clase obrera, para que defienda nuestra patria", remarcó.

PUEDES VER: La justicia argentina falla a favor de Javier Milei en un caso de hostigamiento en redes sociales

EE. UU. despliega destructores y 4,000 marines cerca de Venezuela para combatir el narcotráfico

Estados Unidos enviará tres destructores Aegis con misiles guiados, submarinos, aviones de espionaje y 4,000 marines al borde del mar territorial venezolano. Según Reuters, esta operación busca enfrentar a los carteles latinoamericanos, clasificados por Washington como organizaciones terroristas internacionales.

El despliegue militar forma parte de una orden emitida por Donald Trump el pasado 8 de agosto, que autoriza el uso de las Fuerzas Armadas para actuar contra grupos narcotraficantes en el extranjero. La medida ha sido interpretada como una advertencia directa al Gobierno de Nicolás Maduro, señalado por EE. UU. de encabezar el Cartel de los Soles y de tener vínculos con El Tren de Aragua.

Vladimir Padrino López, ministro de Defensa, rechazó las acusaciones y aseguró que las bandas criminales "ya están totalmente desarticuladas" en Venezuela. A su vez, el alto mando militar se mantiene en alerta y ha iniciado evaluaciones estratégicas ante los recientes movimientos estadounidenses.

Diosdado Cabello también respondió al anuncio y afirmó que la milicia revolucionaria está desplegada en el Mar Caribe para defender la soberanía. Acusó a la DEA de ser "el único cartel de drogas que opera a la vista del mundo".

El gobierno venezolano considera que esta es una de las amenazas más serias lanzadas por Washington contra la revolución bolivariana. Mientras tanto, el Partido Socialista Unido de Venezuela organiza actos de respaldo a Maduro, quien aseguró: "Venezuela defenderá sus cielos, sus mares y su tierra".