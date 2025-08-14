EEUU despliega fuerzas aéreas y navales en el sur del Caribe contra grupos de narcotraficantes en América Latina
Trump designó al Cártel de Sinaloa y a otras organizaciones como "terroristas globales", peligrosas para Estados Unidos.
- Venezolana sufrió grave accidente por un conductor ebrio, no logró trasplante de cara y terminó volviéndose un símbolo en EEUU
- Un padre luchó por salvar a su hijo de la desconexión tras muerte cerebral: se atrincheró con un arma en el hospital
El Gobierno de Donald Trump desplegó este jueves fuerzas aéreas y navales en el sur del mar Caribe para hacer frente a las amenazas de los cárteles de la droga latinoamericanos contra Estados Unidos, según informaron fuentes anónimas a Reuters.
La medida, que busca contrarrestar el narcotráfico en la región, responde a una decisión tomada por el Pentágono de utilizar al ejército en la lucha contra las organizaciones criminales designadas como "terroristas globales".
PUEDES VER: Aviones privados, carros de lujos y mansión en República Dominicana: estos son los bienes millonarios que Trump incautó a Maduro
Plan de Donald Trump para combatir el narcotráfico
En febrero de 2025, la administración de Trump designó al Cártel de Sinaloa de México y a otras organizaciones criminales, como el Tren de Aragua en Venezuela, como "organizaciones terroristas globales".
Según Reuters, el Departamento de Defensa recibió instrucciones para preparar estrategias operativas más amplias, que incluyen el uso de inteligencia militar para vigilar y rastrear las actividades de los cárteles en América Latina.
PUEDES VER: Gobierno de Trump incauta bienes de Maduro de más de US$700 millones en República Dominicana y EEUU: yates, mansiones y más
Estados Unidos busca combatir el narcotráfico en América Latina
El mandatario republicano acusó a países latinoamericanos de no frenar a las organizaciones de narcotráfico que operan en sus territorios, las cuales, además, están vinculadas a actividades terroristas.
"Este despliegue tiene como objetivo abordar las amenazas a la seguridad nacional de Estados Unidos provenientes de organizaciones narcoterroristas especialmente designadas en la región", revelaron fuentes al medio.
Recientemente, la fiscal general, Pam Bondi, anunció que la recompensa por información que conduzca al arresto de Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, ha sido incrementada a US$50 millones, debido a su presunta vinculación con organizaciones criminales que introducen drogas en Estados Unidos.