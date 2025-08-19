Latinos realizan mudanza por empleo y ahora son vecinos de Donald Trump en Estados Unidos. | Composición LR

Una pareja dedicada al negocio inmobiliario decidió cambiar su lugar de residencia con propósitos laborales sin pensar que terminarían viviendo en la misma zona que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Esta es la inimaginable historia del argentino Marcelo y la cubana Giselle, quienes pasaron de vivir en Fort Lauderdale a Palm Beach, una de las zonas más exclusivas de Florida. Ambos narraron los hechos desde su cuenta de TikTok.

¿Qué otras figuras famosas son vecinos de la pareja latina en Florida?

La pareja decidió alquilar un apartamento en la misma isla donde se encuentra Mar-a-Lago, la residencia de Donald Trump. Una vez llegados al lugar se dieron con la sorpresa que el presidente de EE.UU. no es la única figura famosa viviendo cerca a ellos.

Sylvester Stallone: famoso actor de Hollywood y protagonista de sagas históricas como Rocky y Rambo.

famoso actor de Hollywood y protagonista de sagas históricas como Rocky y Rambo. Kenneth Griffin: multimillonario, fundador y CEO del fondo de inversión Citadel.

multimillonario, fundador y CEO del fondo de inversión Citadel. Tony Robbins: un orador motivacional, autor de libros de autoayuda y coach de celebridades.

¿Por qué realmente se mudaron a Palm Beach, Florida?

Giselle comentó que decidió irse de Fort Lauderdale porque al estar mucho tiempo en un lugar no puedes avanzar y quería buscar algo más. "Tenemos una empresa de limusinas y queríamos estar más cerca de nuestros clientes, donde está el negocio", aseguró la mujer cubana.

Por su parte, Marcelo señaló que siempre tuvieron un gusto especial por los bienes raíces, por lo que decidieron sacar una licencia y ahora trabajan en una de las zonas más exclusivas de Florida. "La mudanza fue para tener más trabajo acá", dijo el argentino.

Estos beneficios exclusivos goza la pareja latina en EE.UU.

