USA

Gobierno de Trump implementa prueba de "conducta moral" para solicitantes de ciudadanía americana en EEUU, según USCIS

Estos nuevos cambios podrían también dificultar el acceso a la Green Card a los inmigrantes que lo solicitan.

La administración de Donald Trump impuso más requisitos a la evaluación de buena moral de USCIS.
La administración de Donald Trump impuso más requisitos a la evaluación de buena moral de USCIS. | Foto: Composición LR

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) anunció un importante cambio en las principales formas de evaluación de la "conducta moral" que los solicitantes a la ciudadanía deberán aprobar. Esta medida pondría en peligro el proceso para los inmigrantes, sobre todo para los que ya cuentan con una Green Card.

Joseph Edlow, quien dirige USCIS, había anunciado estos cambios antes de que se le asignara el cargo hace tan solo unos meses. Ahora, los solicitantes deberán presentar más datos que solo el historial criminal y demostrar que se trata de una persona 'de bien'. Con ello, la administración de Donald Trump busca restringir este tipo de solicitudes, siguiendo la línea de deportaciones a inmigrantes que mantienen.

PUEDES VER: USCIS afirma que inmigrantes no tramitarían la ciudadanía americana en EEUU sin estos formularios actualizados en 2025

lr.pe

¿Cuáles son los nuevos requisitos para solicitar la ciudadanía en USCIS?

La evaluación de 'buen carácter moral' del USCIS siempre ha estado en polémicas, debido a que no es muy clara su definición. Sin embargo, antes de la nueva medida, los requisitos de "buena moral" no eran tan exigentes: solo debían presentar sus antecedentes penales, donde incluso los delitos menores eran obviados por la agencia.

Ahora, añadido a esto, se deberá presentar también los antecedentes familiares, documentos de educación y el historial de empleo. También se tomará en cuenta los 'comportamientos respetuosos', que incluyen el pago de impuestos, la participación comunitaria y el tiempo que ha vivido en Estados Unidos.

Así es el inicio del memo de USCIS que complica la evaluación de 'buen carácter moral'. Foto: USCIS

Así es el inicio del memo de USCIS que complica la evaluación de 'buen carácter moral'. Foto: USCIS

PUEDES VER: USCIS confirma que inmigrantes podrían perder su ciudadanía americana en EEUU por estas simples razones en 2025

lr.pe

¿Qué más debo presentar a USCIS para solicitar la ciudadanía?

Otro de los requisitos para esta solicitud son dominar el idioma inglés, tanto en lectura como escritura y hablado. Asimismo, se le realiza una evaluación cívica de EE.UU. para que corroborar que conozca el sistema gubernamental, momentos más importantes de su historia y los principios legales.

Otro de los requisitos son tener más de 18 años, al menos 5 años de ser residente permanente legal en EE.UU. y residir en el estado donde presentará su solicitud de USCIS por lo menos 3 meses antes. El comunicado de la oficina enfatizó en que habrá un 'mayor escrutinio', para demostrar si los solicitantes carecen de un "buen carácter moral".

