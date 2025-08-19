Huracán Erin 2025: sigue en vivo la trayectoria del poderoso ciclón que azota al Caribe y amenaza las costas de EEUU

La intensidad del huracán Erin bajó de categoría 4 a 2. Sin embargo, durante la mañana del martes 19 de agosto, la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de los Estados Unidos (NOAA) confirmó que el fenómeno continuará su avance a lo largo del día con peligrosas consecuencias en la costa Este.

Asimismo, los investigadores del Centro Nacional de Huracanes (NHC) de NOAA descartaron que el ciclón atlántico llegue a tierra. Pero, su rápida expansión y su potente magnitud pone en peligro a estados como Florida, Georgia, Carolina del Norte y del Sur, entre otras. La tercera presentará una mayor afectación, según prevén los expertos.

Sigue la trayectoria del huracán Erin EN VIVO 11:16 Esta es la posición actual de Erin Según el NOAA, Erin se encuentra virando hacia el noroeste, evitando su coalición a las costas de Estados Unidos, pero afectando principalmente a Carolina del Norte.

El huracán Erin bajó su intensidad

El pasado fin de semana, Erin vio su magnitud aumentada: inicialmente se calificó como 3 y subió a 5. Durante este tiempo, el fenómeno afectó a Puerto Rico, donde se cortó a luz a nivel nacional. Asimismo, los efectos llegaron a las Islas Vírgenes, Puerto Rico, La Española, Islas Turcas y Caicos, Las Bahamas y Las Bermudas.

Desde entonces, NOAA emitió alertas de fuertes oleajes que afectarán a la costa este con olas que podrían duplicar su tamaño. De esta manera, con el avance del huracán Erin, se espera que Carolina del Norte sea el estado más afectado por la resaca de olas, que las autoridades han calificado como potencialmente mortal

¿Qué es una resaca de olas?

Pese a que el huracán Erin no está previsto para llegar a tierra, genera un enorme peligro debido a las corrientes de resaca. Estas suelen suceder en playas donde se rompen olas; cuando se juntan dos, se genera un flujo fuerte y rápido de agua, que puede llevarte al mar, agarra a un bañista desprevenido.

Asimismo, NOAA brindó algunos consejos para evitar ser afectados por este fenómeno. Lo primero es hacer caso a las indicaciones de las autoridades, que suelen publicar esta información o usando una bandera roja para indicar que no se debe ingresar al mar. Finalmente, recuerda que la corriente no te hunde, solo te arrastra al mar, por lo que mantener a calma puede marcar la diferencia.