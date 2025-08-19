HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

¿Qué es el Cartel de los Soles? La organización calificada como “terrorista” por Estados Unidos y su relación con Maduro

El Cartel de los Soles es una organización que tiene como presunto líder a Nicolás Maduro, calificado por Estados Unidos como "uno de los mayores narcotraficantes del mundo". 

Donald Trump aseguró que este despliegue tiene como objetivo "combatir y desmantelar los carteles latinoamericanos de drogas". Foto: composición LR/AP
Donald Trump aseguró que este despliegue tiene como objetivo "combatir y desmantelar los carteles latinoamericanos de drogas". Foto: composición LR/AP

El Cartel de los Soles, es un presunto grupo criminal que, el gobierno de Estados Unidos, ha calificado como “terrorista”. Asimismo, Daniel Noboa recientemente apoyó las declaraciones del Departamento del Tesoro de EE.UU. dándoles la misma etiqueta.

Los grupos terroristas en América Latina han operado y sembrado el terror en diversas partes de la región a lo largo de los años. Un ejemplo cercano es el de Sendero Luminoso en Perú, y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), ambos responsables de miles de muertes y actos de violencia que marcaron profundamente la historia de sus respectivos países.

PUEDES VER: Gobierno de Trump incauta bienes de Maduro de más de US$700 millones en República Dominicana y EEUU: yates, mansiones y más

¿Cuál es la relación del Cártel de los Soles y Maduro?

Esta organización, al ser calificada como criminal, ha señalado al país de su origen y a su presidente como parte de un supuesto complot. Por su parte, Estados Unidos sostiene que el Cartel de los Soles está bajo el liderazgo de Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, y que involucra a altos funcionarios y militares del gobierno venezolano.

Incluso, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de Estados Unidos afirma que el grupo “brinda apoyo material” al grupo criminal venezolano Tren de Aragua y al Cartel de Sinaloa de México.

Trump vs Maduro

En esta línea, el pasado 8 de agosto Donald Trump duplicó a 50 millones dólares la recompensa por información relevante para la captura del mandatario venezolano.

Tras esta declaración, la fiscal estadounidense, Pam Bondi, señaló que Maduro sería "uno de los mayores narcotraficantes del mundo".

Dentro de estos enfrentamientos, Estados Unidos anunció que enviará en los próximos días tres destructores Aegis de misiles guiados, junto con submarinos y aviones, hasta el límite del mar territorial venezolano, según una información publicada por la agencia internacional Reuters, que cita a dos fuentes de Washington que confirmaron la información bajo condición de anonimato.

Trump aseguró que este despliegue tiene como objetivo "combatir y desmantelar los carteles latinoamericanos de drogas", los cuales han sido designados por la Administración estadounidense como organizaciones terroristas internacionales.

La última novedad fue anunciada este lunes por Nicolás Maduro, quien ordenó el despliegue de 4,5 millones de milicianos, un componente de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), en todo el país, tras el aumento de la recompensa por su captura por parte de Estados Unidos.

