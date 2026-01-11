¡Paro de transportistas sí va!: Gobierno intenta deslegitimar protesta, pero medida se mantiene

Las extorsiones y asesinatos continúan e, incluso, los cupos han aumentado a S/20 y S/30, según Martín Ojeda, director de la Cámara Internacional del Transporte. Foto: Congreso

Las extorsiones y asesinatos continúan e, incluso, los cupos han aumentado a S/20 y S/30, según Martín Ojeda, director de la Cámara Internacional del Transporte. Foto: Congreso

Contradicciones. Mientras que José Jerí asegura que se está ejecutando acciones contra la inseguridad, los transportistas han anunciado un paro para el 15 de enero por el aumento de esta. Las extorsiones y asesinatos continúan e, incluso, los cupos han aumentado a S/20 y S/30, según Martín Ojeda, director de la Cámara Internacional del Transporte.

Además, el mandatario insiste en que el Ejecutivo mantiene comunicación constante con los gremios de transporte, por medio del Mininter y la PNP. Sin embargo, desde el otro lado, Julio Campos, vicepresidente de la Alianza Nacional de Transportistas, sostiene que no se han comunicado con las altas autoridades desde septiembre del 2025.

Versiones y posiciones distintas, mientras que el escenario de zozobra constante en el que laboran los transportistas se mantiene.

"Ahora no nos está extorsionando uno, son tres o cuatro bandas las que nos amenazan. Incluso se han atrevido a ponernos horarios: yo me encargo de seis de la mañana a seis de la tarde. Hay empresas que están paralizadas", indica el presidente de la Coordinadora de Empresas de Transporte Urbano, Héctor Vargas.

A esas extorsiones se suman los asesinatos. José Marín (28), falleció a inicios de enero producto de impactos de bala cuando conducía un vehículo de transporte público por la avenida Víctor Andrés Belaúnde, en el distrito de Comas. Luego, en el mismo mes, murió el pasajero Yuri Percy Cuentas Simeón, cuando iba en el asiento del copiloto en una combi contra la que se perpetró un ataque armado en plena Panamericana Sur, en el límite de los distritos Surco y San Juan de Miraflores (SJM).

También en enero, un chofer, identificado como Kid Gilbert Champi Yampi, fue asesinado cuando se encontraba a bordo de su unidad de la empresa Etmosa, a pocos metros de llegar a su vivienda, ubicada cerca de la avenida Paramonga, en San Martín de Porres.

Secuencia de crímenes que José Jerí parece no advertir, lamenta el dirigente Héctor Vargas. "Quizás el presidente está siendo mal informado y no le estén dando cuenta de lo que realmente está sucediendo: están matando todos los días. ¿Podemos decir que la situación ha bajado? Ni siquiera podemos decir que haya una sensación de que haya bajado", dice.

Ejecutivo minimiza el paro de transporte del 15 de enero

Tras salir de un evento en Ica, el mandatario aseguró que diversas acciones y que estas serán informadas después de presentar el plan de seguridad ciudadana. "Las acciones las tomamos todos los días, lamentablemente, hay fechas en las que los desgraciados de los delincuentes actúan de forma exponencial", anotó.

En tanto, el primer ministro, Ernesto Álvarez desvió los motivos reales de la manifestación para vincularlos con la proximidad de las elecciones.

"Sí, hay un tema político, hay un tema de apremio por la campaña (electoral), no solamente la de las elecciones parlamentarias que empiezan, también por las elecciones regionales y municipales. Hay muchos intereses políticos de por medio, además de la dinámica interna dentro de la misma actividad de transportes donde hay pugnas, donde hay fuertes intereses contradictorios”, declaró a la prensa.

Añadió que se tiene la presencia de "malos transportistas" que serían parte de las mismas bandas criminales que atacan a las empresas.

"Lamentablemente, sí (hay transportistas coludidos). Así como hay malos policías, hay malos fiscales, también hay malos transportistas que están en los diversos ámbitos, que dan información o integran, inclusive, las bandas criminales. O sea, el sector transportes es un sector muy complejo y está teñido de informalidad, incluso las empresas formales", anotó.

A su vez, aseguró que un paro de transportes no "solucionará el problema de inseguridad", pues los resultados de la lucha contra la criminalidad recién se verán en "varios años".

Finalizó prometiendo que se continuarán reuniendo con Martín Ojeda: "Él es una persona cercana a la PCM y cercano al ministro de Transportes. Hemos tenido una multitud de reuniones anteriormente, pero de acuerdo a la experiencia, ellos no suspenden sus paros una vez que los anuncian".

Pese a esas, según el premier, "continuas reuniones", Ojeda ha indicado públicamente que el cambio de mando de Dina Boluarte por José Jerí no ha generado resultado, que las promesas no se han cumplido y únicamente se han remitido a estados de emergencia.