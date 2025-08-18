HOYSuscripcion LR Focus

USA

USCIS afirma que inmigrantes podrían perder su ciudadanía americana en EEUU por estas simples razones en 2025

A través de la desnaturalización, este grupo de inmigrantes en EE.UU. pueden decirle adiós a su ciudadanía americana.

La ciudadanía americana es un estatus legal que permite reconocer a un inmigrante como parte de EE.UU.
La ciudadanía americana es un estatus legal que permite reconocer a un inmigrante como parte de EE.UU. | composición LR

La ciudadanía americana es un estatus legal que permite el reconocimiento de un inmigrante como parte de Estados Unidos, con todos los derechos y responsabilidades que implica. No obstante, simples razones provocarían a la pérdida de este beneficio en 2025, según USCIS.

A través de la desnaturalización, las personas pueden decirle adiós a su ciudadanía estadounidense. En otros casos, algunos nacionalizados prefieres renunciar de forma voluntaria, lo que implica otra serie de pasos sencillos, como ir a la embajada o el consulado de EE.UU. en el país donde le gustaría residir.

PUEDES VER: USCIS confirma que inmigrantes deberán vivir este tiempo en EEUU para obtener la ciudadanía americana en 2025

lr.pe

¿Cuáles son las razones por las que inmigrantes perderían su ciudadanía americana?

De acuerdo al Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, siglas en inglés) y el Gobierno de Estados Unidos, existen cinco razones por las que los inmigrantes podrían perder su ciudadanía americana.

  • Postularse para un cargo público en un país extranjero (bajo ciertas condiciones).
  • Ingresar al servicio militar en un país extranjero (bajo ciertas condiciones).
  • Solicitar la ciudadanía en un país extranjero con la intención de renunciar a la ciudadanía estadounidense.
  • Cometer un acto de traición contra Estados Unidos.
  • Enfrentar la desnaturalización por delitos vinculados a terrorismo, violaciones de derechos humanos, sexuales, fraudes y estafas.

PUEDES VER: USCIS advierte que inmigrantes en EEUU deberán cumplir nuevo requisito para obtener la ciudadanía americana en 2025

lr.pe

¿Qué pasa si renuncias o pierdes la nacionalidad de EE.UU.?

La renuncia o la pérdida de la nacionalidad limitaría a este grupo de personas que no desean continuar con la ciudadanía americana:

  • Terminan los derechos y responsabilidades como ciudadano estadounidense.
  • Debe tener la ciudadanía de otro país o corre el riesgo de ser "apátrida"; es decir, alguien sin nacionalidad.
  • Ahora sí necesitaría una visa para regresar a Estados Unidos.
