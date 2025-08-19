HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

EEUU enviará tres destructores con misiles cerca de Venezuela para combatir carteles latinoamericanos de drogas

El gobierno estadounidense las enviará en las próximas 36 horas. Nicolás Maduro rechazó los señalamientos, calificándolos de “amenaza extravagante”.

La estrategia del presidente Trump busca combatir el narcotráfico y aumentar la presión sobre el gobierno de Nicolás Maduro.
La estrategia del presidente Trump busca combatir el narcotráfico y aumentar la presión sobre el gobierno de Nicolás Maduro. | Composición LR

En los próximos días, Estados Unidos desplegará tres destructores Aegis de misiles guiados, submarinos de ataque y aviones espía en las cercanías del mar territorial de Venezuela, como parte de una ofensiva militar contra el narcotráfico en América Latina. La información fue revelada por Reuters, citando a dos fuentes de Washington bajo condición de anonimato.

La decisión se enmarca en la estrategia del presidente Donald Trump, quien autorizó el 8 de agosto al Pentágono a usar las fuerzas armadas en operaciones directas contra carteles extranjeros. El plan prevé, además, el envío de 4.000 marines al Caribe, lo que representa una de las mayores movilizaciones militares estadounidenses en la región en los últimos años.

PUEDES VER: Micrófono abierto capta a Trump susurrando a Macron sobre las negociaciones con Putin: "Quiere llegar a un acuerdo por mi"

lr.pe

Washington intensifica la presión sobre Venezuela

La orden de Trump busca endurecer el combate al narcotráfico en la región y elevar la presión sobre el gobierno de Nicolás Maduro, a quien Estados Unidos acusa de liderar el Cartel de los Soles. Además, el Departamento de Estado incrementó a 50 millones de dólares la recompensa por información que conduzca a su captura.

Según fuentes militares, los despliegues incluirán:

  • Tres destructores Aegis equipados con misiles guiados.
  • Submarinos de ataque con capacidad ofensiva en aguas profundas.
  • Aviones de vigilancia P-8 especializados en operaciones marítimas.
  • 4.000 marines para acciones en tierra firme o disuasión regional.

Esta estrategia refuerza la postura de Washington de considerar a los carteles latinoamericanos como organizaciones terroristas internacionales, lo que amplía el margen legal para operaciones fuera de su territorio.

PUEDES VER: Reunión de Trump - Zelensky EN VIVO: Trump prevé que en "una semana o dos" podría haber una solución a la guerra en Ucrania

lr.pe

Maduro y la cúpula militar rechazan las acusaciones

El presidente Nicolás Maduro rechazó categóricamente los señalamientos de Estados Unidos, calificándolos de “amenaza extravagante” y de una campaña contra la soberanía de Venezuela. El ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, aseguró que “es un absurdo vincular a Maduro con carteles de drogas”, y destacó que las estructuras criminales ya habían sido desmanteladas en el país.

El Alto Mando Militar se reunió para evaluar el alcance del despliegue estadounidense y reforzar la defensa territorial. Padrino López subrayó: “Les molesta que hayamos derrotado al narcotráfico, que hayamos exterminado a las bandas criminales en el país”.

Por su parte, Diosdado Cabello, número dos del chavismo y ministro del Interior y Justicia, aseguró que Venezuela también está desplegada en su mar territorial. “Nosotros defendemos nuestra soberanía en el Caribe. La DEA es el único cartel de drogas que opera a la luz del mundo”, afirmó.

PUEDES VER: Gobierno de Trump incauta bienes de Maduro de más de US$700 millones en República Dominicana y EEUU: yates, mansiones y más

lr.pe

Escenario político y tensiones en América Latina

En el plano interno, el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) ha organizado actos políticos y culturales en Caracas para respaldar a Maduro. Aunque las movilizaciones no han sido multitudinarias, buscan reforzar el discurso de resistencia frente al “imperialismo estadounidense”.

El Sistema Nacional de Medios Públicos ha centrado su narrativa en la defensa de la soberanía, mostrando al mandatario en reuniones con diplomáticos, opositores moderados y actos de gobierno. Maduro advirtió en televisión: “Venezuela defenderá sus cielos, sus mares y su tierra ante cualquier intento de agresión”.

La tensión diplomática se produce mientras sectores radicales de la oposición venezolana, como María Corina Machado, promueven una mayor presión internacional contra el chavismo. Para analistas, este despliegue militar de Estados Unidos marca un punto de inflexión en la relación con Latinoamérica, con implicaciones directas para la estabilidad regional.

