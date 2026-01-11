¿Quién fue Renee Nicole Good, la madre y poeta que murió tras recibir disparo del ICE en Minneapolis?

Era el 7 de enero de 2026 cuando la estadounidense Renée Nicole Good (37) murió tras recibir disparos de un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Minneapolis, donde se desarrollaba un operativo migratorio. El jefe de policía de la ciudad, Brian O'Hara, indicó que la mujer no era el objetivo del operativo.

Sin embargo, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) afirmó que la víctima intentó atropellar al agente antes de que este abriera fuego en defensa propia. Además, el presidente Donald Trump dijo en Truth Social que la víctima "se comportó de forma muy desordenada" al obstruir y resistir a la autoridad.

¿Quién fue Renee Nicole Good?

Renée Nicole Good, catalogada por quienes la conocían como "un ser humano increíble", era una madre amorosa de tres hijos y una poeta estadounidense. Ella nació en Colorado, pero se mudó brevemente a Kansas City y luego a Minnesota en 2024.

Tenía dos hijos de 15 y 12 años de su primer matrimonio. El menor, de 6 años, quedó completamente huérfano, ya que su padre falleció en 2023. En declaraciones al medio Star Tribune, la madre de la fallecida dijo que Renée "era una de las personas más amables del mundo".

También era una cristiana devota que participó en viajes misioneros juveniles a Irlanda del Norte. Sentía fascinación por el canto y participó en un coro en la secundaria antes de estudiar canto en la universidad.

Vigilia tras el asesinato de Renee Nicole Good en Minneapolis

Tras la muerte de Renee Nicole Good en Minneapolis, los vecinos se reunieron en una vigilia cerca del lugar de los hechos y condenaron el tiroteo mortal de un agente del ICE.

"Dilo una vez. Dilo dos veces. No toleraremos al ICE", coreaban. Algunos portaban carteles con mensajes como: "¡Fuera el ICE asesino de nuestras calles!". La muerte de Renee también provocó protestas a nivel nacional.

"No hay nada que indique que esta mujer era objetivo de ninguna actividad u operación de aplicación de la ley. Esta mujer estaba en su auto y parece que estaba bloqueando la calle por la presencia de los agentes, lo que obviamente ha estado pasando, no solo en Minneapolis, sino en todo el país", comentó el jefe de policía O'Hara.

¿Qué poema escribió Renee Nicole Good?

Renée Nicole Good estudió un máster sobre escritura creativa en la Universidad Old Dominion de Norfolk (ODU), en el estado de Virginia. En 2020 ganó un premio otorgado por la Academia de Poetas Estadounidenses por su poema On Learning to Dissect Fetal Pigs, que reflexiona sobre el conflicto entre la fe religiosa y el conocimiento científico. Incluso se graduó en la Facultad de Artes y Letras de la ODU con una licenciatura en Inglés.

El alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, acusó al ICE de "estar matando gente" después del tiroteo que resultó en la muerte de una mujer y tachó de "basura" el argumento del DHS de que los agentes actuaron de esa manera por legítima defensa.