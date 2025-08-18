USCIS confirma que inmigrantes en EEUU deben presentar estos nuevos formularios para la ciudadanía americana en 2025

Inmigrantes deberán presentar nuevos documentos para postular a la ciudadanía americana, según USCIS. | Composición LR

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) decidió aplicar cambios en la ejecución de los trámites de inmigrantes en el país.

La agencia federal ahora solicitará a la comunidad inmigrante que presente nuevos formularios si desean aplicar para la ciudadanía americana en 2025.

¿Qué nuevos formularios pide USCIS para la ciudadanía americana en EE.UU.?

Las políticas migratorias continúan renovándose dentro de EE.UU. Por ello, USCIS realizó cambios importantes a la hora de querer tramitar la ciudadanía americana en el presente año.

Formulario N-400: formulario principal para iniciar el proceso de naturalización en Estados Unidos. Solo se aceptará la edición del 20/01/25 desde el 4 de abril de 2025.

formulario principal para iniciar el proceso de naturalización en Estados Unidos. Solo se aceptará la edición del 20/01/25 desde el 4 de abril de 2025. Formulario N-600K: solicitud para los niños que obtienen la ciudadanía por parte de padres americanos fuera de EE.UU. Ahora la nueva edición será la del 20/01/25.

solicitud para los niños que obtienen la ciudadanía por parte de padres americanos fuera de EE.UU. Ahora la nueva edición será la del 20/01/25. Formulario N-600: Solicitud de Certificado de Ciudadanía y fue actualizado, por lo que ahora se deberá presentar la edición del 20/01/25.

Solicitud de Certificado de Ciudadanía y fue actualizado, por lo que ahora se deberá presentar la edición del 20/01/25. Formulario N-565: Solicitud de Remplazo del Documento de Naturalización. Los inmigrantes deberán presentar la edición del 27/02/25.

Solicitud de Remplazo del Documento de Naturalización. Los inmigrantes deberán presentar la edición del 27/02/25. Formulario N-470: Solicitud para Conservar la Residencia Permanente para Propósitos de Naturalización. Ahora solo se deberá presentar la edición actualizada del 01/04/24.

USCIS pide estos requisitos para la ciudadanía americana en 2025

Por otro lado, USCIS compartió los requisitos que toda persona mayor de 18 años deberá cumplir en caso de querer aplicar a la ciudadanía americana en Estados Unidos.