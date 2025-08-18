HOYSuscripcion LR Focus

USA

USCIS confirma que inmigrantes en EEUU deben presentar estos nuevos formularios para la ciudadanía americana en 2025

USCIS aclara que las personas postulantes para la ciudadanía americana deberán tener al menos 18 años en EE.UU.

Inmigrantes deberán presentar nuevos documentos para postular a la ciudadanía americana, según USCIS.
Inmigrantes deberán presentar nuevos documentos para postular a la ciudadanía americana, según USCIS. | Composición LR

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) decidió aplicar cambios en la ejecución de los trámites de inmigrantes en el país.

La agencia federal ahora solicitará a la comunidad inmigrante que presente nuevos formularios si desean aplicar para la ciudadanía americana en 2025.

lr.pe

¿Qué nuevos formularios pide USCIS para la ciudadanía americana en EE.UU.?

Las políticas migratorias continúan renovándose dentro de EE.UU. Por ello, USCIS realizó cambios importantes a la hora de querer tramitar la ciudadanía americana en el presente año.

  • Formulario N-400: formulario principal para iniciar el proceso de naturalización en Estados Unidos. Solo se aceptará la edición del 20/01/25 desde el 4 de abril de 2025.
  • Formulario N-600K: solicitud para los niños que obtienen la ciudadanía por parte de padres americanos fuera de EE.UU. Ahora la nueva edición será la del 20/01/25.
  • Formulario N-600: Solicitud de Certificado de Ciudadanía y fue actualizado, por lo que ahora se deberá presentar la edición del 20/01/25.
  • Formulario N-565: Solicitud de Remplazo del Documento de Naturalización. Los inmigrantes deberán presentar la edición del 27/02/25.
  • Formulario N-470: Solicitud para Conservar la Residencia Permanente para Propósitos de Naturalización. Ahora solo se deberá presentar la edición actualizada del 01/04/24.

lr.pe

USCIS pide estos requisitos para la ciudadanía americana en 2025

Por otro lado, USCIS compartió los requisitos que toda persona mayor de 18 años deberá cumplir en caso de querer aplicar a la ciudadanía americana en Estados Unidos.

  • Enviar el Formulario N-400 con al menos 18 años.
  • Ser residente permanente de forma legal en territorio estadounidense durante al menos 5 años.
  • Demostrar que vivió de manera continua durante al menos 5 años previo a presentar la solicitud de naturalización.
  • Haber estado físicamente presente en EE.UU. por al menos 30 meses dentro de los últimos 5 años previo a la solicitud.
  • Encontrarse viviendo al menos 3 meses en el estado o distrito de USCIS en el cual realizará el trámite de ciudadanía.
  • Demostrar una buena conducta moral durante al menos 5 años.
  • Tener un apego a los principios e ideales de la Constitución.
  • Poder escribir, leer y hablar en inglés básico.
  • Conocer de manera básica los principios, historia y forma de gobierno del país.
  • Realizar el Juramente de lealtad a Estados Unidos.
