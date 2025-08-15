Venezolano salva la vida de su hermano con trasplante de riñón tras vencer al ICE en Estados Unidos. | Composición LR

A veces, los casos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) e inmigrantes no tienen un final feliz. Sin embargo, en esta historia sucedió todo lo contrario. Se trata de un venezolano que viajo a EE.UU. en 2024 para salvar a su hermano y fue arrestado por una orden de deportación.

Los protagonistas de este relato son los hermanos Alfredo y José Gregorio Pacheco González. Alfredo fue detectado de una infección en los riñones, mientras tramitaba su asilo en el país en 2022, y llegó a recibir tres diálisis durante la semana, según Telemundo.

¿Cómo José Gregorio venció al ICE y salvó a su hermano en EE.UU.?

Ante la grave situación de su hermano, José Gregorio no tuvo otra opción que emprender un viaje a Estados Unidos para salvarle la vida. Gregorio pidió asilo político debido a la situación existente en Venezuela, pero se le fue denegada y, a cambio de ello, recibió una orden de deportación.

El venezolano no se mostró nervioso cuando sucedió su arresto, pero dentro de su mente pensó que no iba a poder salvar a su hermano. En ese momento, apareció The Resurrection Project para gestionar su liberación mediante un parole humanitario para proteger su objetivo inicial, según Telemundo.

La liberación que salvo una vida humana en EE.UU.

"Le he pedido a Dios todos los días. Es una operación de 5 horas, por más simple que parezca, uno no sabe que puede pasar", dijo Alfredo a Telemundo. A pesar de su nerviosismo, Alfredo se mostró más calmado ante el hecho de que dejaría de recibir diálisis.

Por su parte, los médicos aseguraron a los hermanos que son personas sanas y no corren riesgos para la operación. "Voy a salvar a mi hermano y el podrá recuperar la salud que tenía antes", dijo José.

¿Qué pasará con los hermanos luego de la cirugía en EE.UU.?

Alfredo, el hermano afectado, se mantendrá en el Hospital Universitario de Illinois por tres meses. Mientras, José Gregorio se quedará únicamente 48 horas para su recuperación. Luego, Gregorio se verá con las autoridades migratorias y volvería a Venezuela.