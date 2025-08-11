HOYSuscripcion LR Focus

Latina hondureña supera controles migratorios sin saber inglés tras viajar con su familia a EEUU: "No pasa nada"

La mujer de Honduras recordó que los documentos requeridos varían dependiendo de cada aeropuerto de EE.UU.

Familia latina afrontó controles migratorios sin hablar inglés en Estados Unidos.
Familia latina afrontó controles migratorios sin hablar inglés en Estados Unidos. | Composición LR

Una madre de familia conocida como "cherrymatutez" en su cuenta de TikTok comparte una anécdota que podría cambiar por completo los viajes de muchos turistas e inmigrantes a Estados Unidos.

Se llama Cherry Yashira Matute y es originaria de Honduras. Ella llegó junto a su marido y cuatro hijos al país gobernado por Donald Trump. Conociendo el panorama americano, llegar sin saber inglés podría ser algo peligroso, pero para esta familia terminó en algo sencillo.

PUEDES VER: Peruana llegó a EEUU sin saber inglés y hoy es influencer en agencia de marketing: "Lima ya no me daba espacio para crecer"

lr.pe

¿Cómo superó los controles migratorios sin saber inglés en EE.UU.?

Durante su vídeo de TikTok, Cherry Matute relató que al llegar al país estadounidense afrontó una pequeña complicación al ser atendida por un agente migratorio que solo hablaba inglés. La ayuda provino de otro agente que si dominaba el idioma español y cumplía la función de un traductor.

Matute explicó que si una persona llega a EE.UU. sin saber inglés puede asistirse con un oficial. "No pasa nada. Te ponen un agente de migración que sepa hablar español o algún traductor", aseguró Cherry.

PUEDES VER: Latina egresó de la UNMSM, emigró a EEUU sin saber mucho inglés y hoy es una influencer de comida peruana muy exitosa

lr.pe

¿Qué preguntas realizaron los agentes a la hondureña en EE.UU.?

La mujer junto a su marido se tomaron el tiempo de compartir algunas de las preguntas que los agentes de migraciones le realizaron. Una vez finalizado los controles, las autoridades tomaron una fotografía a la familia y sellaron sus pasaportes.

  • ¿De dónde vienen?
  • ¿Cuánto tiempo estarán aquí?
  • ¿Dónde se alojarán?
  • ¿Traen frutas o vegetales?
  • ¿Llevan tabaco o comida?
  • ¿Cuánto dinero traen?

PUEDES VER: Peruana en Estados Unidos sube recetas para otros compatriotas que quieren volver a probar la sazón criolla: “Extrañamos la comida"

lr.pe

¿Cuáles son los documentos a presentar en un aeropuerto de EE.UU.?

  • Pasaporte vigente.
  • Visa.
  • Boleto de regreso.
  • Dirección de hospedaje.
  • Fondos económicos o cartas de invitación (depende de los casos).
