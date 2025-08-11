Una madre de familia conocida como "cherrymatutez" en su cuenta de TikTok comparte una anécdota que podría cambiar por completo los viajes de muchos turistas e inmigrantes a Estados Unidos.

Se llama Cherry Yashira Matute y es originaria de Honduras. Ella llegó junto a su marido y cuatro hijos al país gobernado por Donald Trump. Conociendo el panorama americano, llegar sin saber inglés podría ser algo peligroso, pero para esta familia terminó en algo sencillo.

¿Cómo superó los controles migratorios sin saber inglés en EE.UU.?

Durante su vídeo de TikTok, Cherry Matute relató que al llegar al país estadounidense afrontó una pequeña complicación al ser atendida por un agente migratorio que solo hablaba inglés. La ayuda provino de otro agente que si dominaba el idioma español y cumplía la función de un traductor.

Matute explicó que si una persona llega a EE.UU. sin saber inglés puede asistirse con un oficial. "No pasa nada. Te ponen un agente de migración que sepa hablar español o algún traductor", aseguró Cherry.

¿Qué preguntas realizaron los agentes a la hondureña en EE.UU.?

La mujer junto a su marido se tomaron el tiempo de compartir algunas de las preguntas que los agentes de migraciones le realizaron. Una vez finalizado los controles, las autoridades tomaron una fotografía a la familia y sellaron sus pasaportes.

¿De dónde vienen?

¿Cuánto tiempo estarán aquí?

¿Dónde se alojarán?

¿Traen frutas o vegetales?

¿Llevan tabaco o comida?

¿Cuánto dinero traen?

¿Cuáles son los documentos a presentar en un aeropuerto de EE.UU.?