Los inmigrantes retenidos en el 26 Federal Plaza, en el Bajo Manhattan, estarían enfrentando “condiciones de hacinamiento, miserables y punitivas”, además de una privación sistemática de acceso a abogados, según una demanda colectiva presentada el viernes. La acción legal fue interpuesta por Sergio Alberto Barco Mercado, ciudadano peruano que vive en Estados Unidos desde julio del 2022, junto con otros afectados contra el Gobierno de Donald Trump. No obstante, la demanda cuenta con el respaldo de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), la Unión de Libertades Civiles de Nueva York (NYCLU) y Make the Road New York. Según el documento, “las personas son detenidas durante largos periodos, a menudo una semana o más, durmiendo en el suelo de cemento junto al inodoro, en celdas heladas o sofocantes”.

La querella judicial apunta directamente a la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, al director interino del ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos), Todd Lyons, y a otros funcionarios del Gobierno de Donald Trump. Afirma que los agentes del ICE “niegan a las personas el acceso a artículos básicos de higiene, como jabón, ropa limpia, cepillos de dientes, productos menstruales y la oportunidad de bañarse”. Se calcula que entre 70 y 90 personas son recluidas en habitaciones de apenas 215 pies cuadrados. Donna Lieberman, directora de la NYCLU, señaló que estas condiciones “violan no solo derechos humanos básicos, sino también las propias normas internas del ICE”, añadió.

Demandan por condiciones inhumanas en centros de detención de ICE: falta de higiene, comida escasa y trato indigno

En el relato de la demanda, se incluye un caso que ha causado especial indignación: una mujer privada de productos menstruales, a la que solo se le entregaron dos toallas sanitarias para compartir con otras internas. Como resultado, debió permanecer con la ropa empapada de sangre durante toda su detención, sin posibilidad de asearse ni cambiarse. Mercado, el demandante principal, vive en Nueva Jersey, Estados Unidos, con su esposa y dos hijos pequeños, y habría sido detenido por ICE tras acudir a una comparecencia judicial el pasado 8 de agosto.

Las protestas no se hicieron esperar. Activistas y defensores de los derechos de los inmigrantes se manifestaron el viernes frente al edificio, resultando en la detención de al menos 15 personas. Según la demanda, las celdas desprendían un olor penetrante a sudor, orina y heces. La comida era escasa: en algunos casos solo se servían dos raciones pequeñas al día, y en otros, apenas una. Los guardias, por su parte, comían pizza y hamburguesas frente a los detenidos, lo que fue interpretado como una burla.

DHS niega hacinamiento en 26 Federal Plaza mientras demanda exige mejoras en derechos y condiciones para detenidos.

Ante las acusaciones, la portavoz del Departamento de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, rechazó tajantemente que exista hacinamiento o condiciones deficientes en el lugar. Afirmó que el 26 Federal Plaza “no es un centro de detención”, sino un espacio de procesamiento temporal, donde se garantiza alimentación, atención médica y comunicación con abogados y familiares. Según McLaughlin, el ICE trabaja para ampliar la capacidad y evitar el hacinamiento.

En su demanda, los afectados solicitan medidas concretas: limitar el número de detenidos por celda, garantizar acceso a higiene básica, ofrecer tres comidas diarias, permitir visitas legales en persona y acceso gratuito a un abogado en las primeras 12 horas de detención. También piden protocolos claros de comunicación con sus defensores, traducidos a varios idiomas, y que el Localizador de Detenidos en Línea del ICE muestre información precisa y actualizada sobre cada persona recluida.