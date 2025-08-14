HOYSuscripcion LR Focus

USA

ICE deportó a niño de 4 años con cáncer pese a ser ciudadano de EEUU: dependía de tratamiento oncológico

La demanda, presentada el 31 de julio en Luisiana, alega que el menor, llamado “Romeo”, fue deportado sin las notificaciones adecuadas.

ICE no comunicó sobre la deportación del menor ciudadano.
ICE no comunicó sobre la deportación del menor ciudadano. | Composición LR

Un niño de cuatro años con cáncer de riñón en etapa IV, con ciudadanía estadounidense, fue deportado en abril de este año a Honduras por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), a pesar de depender de un tratamiento oncológico especializado en Nueva Orleans, según advierte una demanda presentada el 31 de julio en el Distrito Medio de Luisiana.

El documento judicial señala que el menor, identificado con el seudónimo "Romeo", fue expulsado de Estados Unidos sin las notificaciones adecuadas, sin la posibilidad de contactar a abogados y sin la oportunidad de organizar el tratamiento médico que tanto necesitaba.

PUEDES VER: Aviones privados, carros de lujos y mansión en República Dominicana: estos son los bienes millonarios que Trump incautó a Maduro

lr.pe

ICE deporta a niño con cáncer a Honduras

El ICE ejecutó la deportación del menor, "Romeo", junto a su madre, "Rosario", y su hermana, "Ruby", quienes también fueron detenidas en una redada en Luisiana. La familia había estado en Estados Unidos de manera regular, y ambos hermanos tenían ciudadanía, aseguraron los abogados de inmigración.

Romeo había estado recibiendo atención médica en un hospital pediátrico de Nueva Orleans, donde se le trataba por un raro y agresivo cáncer de riñón desde los dos años de edad. La deportación se produjo sin que se le brindara la oportunidad de continuar su tratamiento, lo que puso en riesgo su salud y bienestar.

PUEDES VER: Gobierno de Trump incauta bienes de Maduro de más de US$700 millones en República Dominicana y EEUU: yates, mansiones y más

lr.pe

Demandan a ICE por actuación ilegal

La familia demandó al ICE por violar los derechos del niño al deportarlo sin brindarle las garantías necesarias para su atención médica continua. Los abogados que representan a la familia señalan que, además de la falta de comunicación adecuada sobre el proceso, la madre del niño no fue informada sobre los intentos de su abogado por contactarla ni sobre las opciones legales para impedir la deportación.

En su demanda, los abogados de la familia expresan que la acción del ICE "privó al niño de la continuidad imprescindible en su tratamiento médico y lo expuso a graves riesgos de salud debido a la falta de acceso a la atención especializada necesaria."

